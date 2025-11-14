KHB présente le FOCUS PEGASUS MF200 amélioré - Redéfinir l'efficacité du diagnostic vétérinaire

XI'AN, Chine, 14 novembre 2025 14 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Guangzhou Focus Biotechnology Co. Ltd, filiale du groupe KHB et innovateur en matière de solutions de tests vétérinaires sur le lieu de soins (POCT), présente l'analyseur vétérinaire multifonctionnel automatique FOCUS PEGASUS MF200, un système de nouvelle génération qui redéfinit l'efficacité, la fiabilité et l'accessibilité des diagnostics vétérinaires.

Le MF200 intègre les tests de biochimie, d'électrolytes, de coagulation et d'immunofluorescence dans un seul analyseur compact. Il fournit des diagnostics intelligents sur le lieu de soins en conformité aux exigences des pratiques vétérinaires modernes.

Solutions POCT intelligentes pour la santé des animaux de compagnie

Intégration 4 en 1 : tests de biochimie, d'électrolytes, de coagulation et d'immunofluorescence combinés dans une plateforme compacte. Permet aux vétérinaires d'effectuer des tests multi-types sur un seul appareil.

Fonctionnement en une seule étape : un flux de travail simplifié permet d'obtenir des résultats en 10 minutes.

Menu de test étendu : couvre plus de 90 % des diagnostics de routine pour les animaux de compagnie

Design respectueux des animaux : ne nécessite pas plus de 100 μL d'échantillon, ce qui garantit un échantillonnage rapide, sûr et sans stress.

Système intelligent : gère automatiquement la dilution, la centrifugation et la lecture du code QR afin d'éliminer toute intervention manuelle et de réduire les erreurs humaines, offrant ainsi une précision constante et une grande facilité d'utilisation.

Avec une interface conviviale, un fonctionnement simplifié et un rapport personnalisé, le MF200 améliore non seulement l'efficacité du diagnostic, mais aussi l'expérience quotidienne des vétérinaires.

Après avoir été présenté avec succès en Asie et en Amérique du Nord, le MF200 amélioré sera présenté à MEDICA 2025, illustrant l'engagement de KHB à faire progresser les diagnostics vétérinaires intelligents, efficaces et respectueux des animaux.

« Le MF200 représente la prochaine évolution des tests vétérinaires intelligents - une solution compacte qui redéfinit véritablement l'efficacité du diagnostic », a déclaré Li Ming, PDG du groupe KHB. « Notre objectif est de permettre aux professionnels de la médecine vétérinaire de gagner en rapidité, en précision et en confiance à chaque fois qu'ils obtiennent un résultat. »

À propos du groupe KHB

Shanghai Kehua Bio-engineering Co. Ltd. (KHB, code boursier : 002022.SZ) est une société de DIV qui propose une gamme complète de produits de diagnostic médical, axés sur le diagnostic immunitaire, le diagnostic biochimique, le diagnostic moléculaire et les tests sur le lieu de soins (POCT). Depuis sa création en 1981, KHB est devenue une entreprise de haute technologie qui intègre des activités de recherche et développement, de fabrication et de commercialisation. En 2004, la société a été cotée à la bourse de Shenzhen (SZSE).

Sa filiale, Guangzhou Focus Biotechnology Co., Ltd, créée en 2023, est spécialisée dans les solutions POCT vétérinaires et est déterminée à devenir une marque mondiale de premier plan dans le domaine du diagnostic de la santé animale.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel de KHB et ses pages sur LinkedIn, Facebook et Twitter .

Les demandes d'informations sur les produits ou sur l'entreprise peuvent être adressées à [email protected].

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2820687/20251110170410_1.jpg