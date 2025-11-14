KHB präsentiert verbesserten FOCUS PEGASUS MF200 - die Neudefinition von Effizienz in der Veterinärdiagnostik

XI'AN, China, 14. November 2025 /PRNewswire/ -- Guangzhou Focus Biotechnology Co., Ltd, eine Tochtergesellschaft der KHB Group und ein Innovator im Bereich der veterinärmedizinischen Point-of-Care-Tests (POCT), präsentiert den verbesserten FOCUS PEGASUS MF200 Automatic Multifunctional Veterinary Analyzer. Dieses System der nächsten Generation revolutioniert die Effizienz, Zuverlässigkeit und Zugänglichkeit in der Veterinärdiagnostik.

Das MF200 vereint Biochemie, Elektrolyte, Gerinnung und Immunfluoreszenz in einem kompakten Analysegerät und bietet so eine intelligente Point-of-Care-Diagnostik, die den Anforderungen der modernen Tierarztpraxis gerecht wird.

Intelligente POCT-Lösungen für die Gesundheit von Haustieren

4-in-1-Integration: Biochemie, Elektrolyte, Gerinnung und Immunfluoreszenztests in einer kompakten Plattform. Erleichtert Tierärzten die Durchführung von Multi-Typ-Tests mit einem Gerät.

Ein-Schritt-Bedienung: Vereinfachter Arbeitsablauf liefert Ergebnisse innerhalb von 10 Minuten.

Große Bandbreite an Tests: Deckt über 90 % der Routinediagnostik für Haustiere ab

Tierfreundliches Design: Benötigt nicht mehr als 100 μL der Probe, wodurch eine schnelle, sichere und stressfreie Probenahme gewährleistet wird.

Intelligentes System: Das Gerät führt automatisch Verdünnungs-, Zentrifugations- und QR-Code-Scanvorgänge durch, wodurch manuelle Eingriffe entfallen und menschliche Fehler reduziert werden. Dies gewährleistet eine gleichbleibende Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit.

Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche, der vereinfachten Bedienung und den individuell angepassten Berichten steigert das MF200 die diagnostische Effizienz und verbessert die tägliche Arbeit von Tierärzten.

Nach den erfolgreichen Präsentationen in Asien und Nordamerika wird das verbesserte MF200 auf der MEDICA 2025 vorgestellt und untermauert die Anstrengungen von KHB, eine intelligente, effiziente und tierfreundliche Veterinärdiagnostik voranzutreiben.

„Das MF200 stellt die nächste Entwicklung in der intelligenten Veterinärmedizin dar. Es handelt sich um eine kompakte Lösung, die die diagnostische Effizienz von Grund auf neu definiert", betont Li Ming, CEO der KHB Group. „Wir wollen Tierärzten die Möglichkeit geben, schnell und präzise zu arbeiten und sich auf jedes Ergebnis zu verlassen."

Informationen zur KHB Group

Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. (KHB, Aktiencode: 002022.SZ) ist ein IVD-Unternehmen, das eine umfassende Palette medizinischer Diagnostikprodukte anbietet und sich auf Immundiagnostik, biochemische Diagnostik, molekulare Diagnostik und Point-of-Care-Tests (POCT) konzentriert. Seit seiner Gründung im Jahr 1981 hat sich KHB zu einem Hightech-Unternehmen entwickelt, das Forschung und Entwicklung, Produktion und Marketing miteinander verbindet. Seit dem Jahr 2004 ist das Unternehmen an der Shenzhen Stock Exchange (SZSE) notiert.

Die 2023 gegründete Tochtergesellschaft Guangzhou Focus Biotechnology Co., Ltd. ist auf veterinärmedizinische POCT-Lösungen spezialisiert und verfolgt das Ziel, eine weltweit führende Marke in der Tiergesundheitsdiagnostik zu werden.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von KHB. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

Bei Fragen zu Produkten oder Unternehmensinformationen wenden Sie sich bitte an [email protected].

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2820687/20251110170410_1.jpg