KHB, 업그레이드된 'FOCUS PEGASUS MF200' 공개 -- 수의 진단 효율성 재정의

시안, 중국 2025년 11월 14일 /PRNewswire/ -- KHB 그룹의 자회사이자 수의 현장 진단(POCT) 솔루션 혁신 기업인 광저우 포커스 바이오테크놀로지(Guangzhou Focus Biotechnology Co., Ltd.)가 자동 다기능 수의학 분석기 'FOCUS PEGASUS MF200' 업그레이드 버전을 선보였다. MF200은 수의 진단 분야에서 효율성, 신뢰성, 접근성을 새롭게 정의하는 차세대 시스템이다.

MF200은 생화학, 전해질, 응고, 면역형광(Immunofluorescence) 검사를 하나의 소형 분석기에 통합해, 현대 수의 진료 환경에서 요구되는 스마트 POCT(Point-of-Care Testing) 진단 솔루션을 제공한다.

(PRNewsfoto/Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd.)

반려동물 건강을 위한 스마트 POCT 솔루션

4-in-1 통합: 생화학, 전해질, 응고, 면역형광 검사를 하나의 소형 플랫폼에 결합했다. 수의사가 한 장비로 여러 유형의 검사를 수행할 수 있게 된다.

원스텝 작동 : 간소화된 워크플로로 10분 이내에 결과를 도출한다.

광범위한 검사 항목 : 반려동물 정기 진단의 90% 이상을 커버한다.

동물 친화적인 설계 : 100 μL 이하의 소량 샘플만으로도 충분하므로, 빠르고 안전하며 스트레스 없는 채혈이 가능하다.

지능형 시스템 : 희석, 원심분리, QR 코드 스캔을 자동 처리하여 수동 개입을 최소화하고 인적 오류를 줄이며, 일관된 정확성과 사용 편의성을 제공한다.

사용자 친화적인 인터페이스, 간소화된 조작 및 맞춤형 보고서를 제공하는 MF200은 진단 효율성뿐만 아니라 수의사들의 일상 진료 경험까지 향상시킨다.

아시아와 북미에서의 성공적인 시연에 이어, 업그레이드된 MF200은 MEDICA 2025에서도 선보일 예정이며, 이를 통해 KHB가 지능적이고 효율적이며 동물 친화적인 수의 진단 기술 발전에 헌신하고 있음을 강조한다.

리밍(Li Ming) KHB 그룹 최고경영자(CEO)는 "MF200은 스마트 수의 검사 분야의 다음 단계 진화를 보여주는 제품으로, 소형이지만 진단 효율성을 새롭게 정의하는 솔루션"이라며, "우리의 목표는 수의 전문가들이 신속하고 정확하며 자신감 있는 검사 결과를 얻도록 지원하는 것"이라고 말했다.

KHB 그룹 소개

상하이 케후아 바이오엔지니어링(Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd., KHB, 종목코드: 002022.SZ)는 면역 진단, 생화학 진단, 분자 진단, 현장진단(POCT)를 포함한 의료 진단 제품 전 라인을 갖춘 IVD(체외진단) 기업이다. 1981년 설립 이후 R&D, 제조, 마케팅을 통합한 하이테크 기업으로 성장했으며, 2004년 선전증권거래소(SZSE)에 상장됐다.

자회사 광저우 포커스 바이오테크놀로지(Guangzhou Focus Biotechnology Co., Ltd.)는 2023년 설립됐으며, 수의 POCT 솔루션을 전문으로 개발한다. 글로벌 동물 헬스케어 진단 분야의 선도 브랜드가 되는 것을 목표로 하고 있다.

제품 또는 기업 정보는 [email protected]로 문의할 수 있다.

