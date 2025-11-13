KHB presenta el FOCUS PEGASUS MF200 mejorado: redefiniendo la eficiencia en el diagnóstico veterinario

XI'AN, China, 14 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Guangzhou Focus Biotechnology Co., Ltd., filial de KHB Group e innovadora en soluciones de diagnóstico veterinario en el punto de atención (POCT), presenta el analizador veterinario multifuncional automático FOCUS PEGASUS MF200 mejorado: un sistema de última generación que redefine la eficiencia, la fiabilidad y la accesibilidad en el diagnóstico veterinario.

El MF200 integra pruebas de bioquímica, electrolitos, coagulación e inmunofluorescencia en un analizador compacto, ofreciendo diagnósticos inteligentes en el punto de atención que satisfacen las necesidades de las clínicas veterinarias modernas.

Soluciones inteligentes de diagnóstico en el punto de atención para la salud de las mascotas

Integración 4 en 1: Pruebas de bioquímica, electrolitos, coagulación e inmunofluorescencia combinadas en una plataforma compacta. Permite a los veterinarios realizar múltiples pruebas en un solo dispositivo.

Funcionamiento en un solo paso: Flujo de trabajo simplificado que ofrece resultados en 10 minutos.

Amplio menú de pruebas: Cubre más del 90 % de los diagnósticos rutinarios de mascotas.

Diseño seguro para animales: Requiere solo 100 μL de muestra, lo que garantiza una toma de muestras rápida, segura y sin estrés.

Sistema inteligente: Gestiona automáticamente la dilución, la centrifugación y el escaneo de códigos QR para eliminar la intervención manual y reducir el error humano, proporcionando una precisión constante y facilidad de uso.

Con una interfaz intuitiva, un funcionamiento simplificado e informes personalizados, el MF200 no solo mejora la eficiencia diagnóstica, sino que también optimiza la experiencia veterinaria diaria.

Tras su exitosa presentación en Asia y Norteamérica, el MF200 mejorado se presentará en MEDICA 2025, lo que subraya el compromiso de KHB con el avance de diagnósticos veterinarios inteligentes, eficientes y respetuosos con los animales.

«El MF200 representa la siguiente evolución en pruebas veterinarias inteligentes: una solución compacta que redefine la eficiencia diagnóstica», afirmó Li Ming, consejero delegado de KHB Group. «Nuestro objetivo es brindar a los profesionales veterinarios rapidez, precisión y confianza en cada resultado».

Acerca de KHB Group

Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. (KHB, código bursátil: 002022.SZ) es una empresa de diagnóstico in vitro (IVD) que ofrece una gama completa de productos para diagnóstico médico, centrándose en el diagnóstico inmunológico, bioquímico, molecular y las pruebas en el punto de atención (POCT). Desde su fundación en 1981, KHB se ha consolidado como una empresa de alta tecnología que integra las operaciones de I+D, fabricación y comercialización. En 2004, comenzó a cotizar en la Bolsa de Shenzhen (SZSE).

Su filial, Guangzhou Focus Biotechnology Co., Ltd., fundada en el año 2023, se especializa en soluciones POCT veterinarias y aspira a convertirse en una marca líder mundial en el diagnóstico de la salud animal.

Si desea más información visite la página web oficial de KHB y las páginas de LinkedIn, Facebook y Twitter .

Para consultas sobre productos o información corporativa, puede dirigirse a [email protected].

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2820687/20251110170410_1.jpg