A LANZAJET FAZ HISTÓRIA COMO A PRIMEIRA DO MUNDO A PRODUZIR COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO A PARTIR DE ETANOL EM ESCALA COMERCIAL, ENTREGANDO A SOLUÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE PRÓXIMA GERAÇÃO PARA A AVIAÇÃO

A Freedom Pines Fuels da LanzaJet alcança a produção de combustível de aviação dentro das especificações da ASTM e a operação completa da planta com um avanço que serve como um farol de esperança para inovadores, agricultores, produtores de combustível e aviação

CHICAGO e SOPERTON, Geórgia, 13 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A LanzaJet, Inc., empresa líder em tecnologia de combustíveis de última geração e produtora de combustíveis, anunciou hoje que operou e produziu totalmente combustíveis em sua instalação LanzaJet Freedom Pines Fuels em Soperton, Geórgia, EUA – marcando a primeira produção mundial de combustível de aviação usando etanol como matéria-prima em uma usina de escala comercial e a primeira solução renovável não baseada em petróleo compatível com as aeronaves de hoje.

Essa conquista marca o ápice de 15 anos de pesquisa e desenvolvimento, colaboração, investimento e expansão, e representa um avanço crítico para a indústria da aviação, com evidências de que o etanol pode ser transformado em combustível de aviação em escala comercial. Com a expectativa de que a via HEFA do bio-óleo se aproxime de um patamar de matérias-primas disponíveis e qualificadas, a tecnologia Alcohol-to-Jet (ATJ) da LanzaJet desbloqueou agora a próxima onda de tecnologia de Combustível de Aviação Sustentável (SAF) aplicável a quase todas as regiões do mundo e urgentemente necessária para o setor.

"O dia de hoje prova o que acontece quando você reúne inovação, resiliência, engenhosidade e trabalho em equipe para pensar grande e desenvolver um novo setor, superar desafios e possibilitar o crescimento global", disse Jimmy Samartzis, CEO da LanzaJet. "Este é um marco importante para a LanzaJet e nossos investidores, e é uma grande vitória para a aviação global – talvez servindo como um farol de esperança para o futuro. Nossa história na LanzaJet é de impacto – construir um novo setor, criar valor e cumprir nossos compromissos, independentemente dos obstáculos em nosso caminho. Estamos agora em uma posição única com tecnologia e know-how operacional para moldar esta indústria global na próxima década."

Uma das tecnologias mais promissoras em quase uma década para atingir a prontidão comercial, a tecnologia ATJ da LanzaJet oferece uma solução escalável para descarbonizar a aviação, aproveitando as matérias-primas de etanol amplamente disponíveis no mundo e a produção adicional substancial de etanol possível a partir de fontes de resíduos e carbono reciclado. Ele oferece a oportunidade para os países reforçarem e expandirem seus setores agrícolas, acessando esse novo mercado, permitindo o desenvolvimento econômico e aumentando a segurança energética doméstica. As nações agora podem alavancar e controlar as cadeias de suprimentos e a produção doméstica de seus combustíveis com a tecnologia inovadora da LanzaJet.

A LanzaJet Freedom Pines Fuels serve como um modelo para a futura produção de SAF, criando um novo caminho para a implantação e comercialização global da tecnologia ATJ da empresa. A LanzaJet solucionou problemas com sucesso e colocou em operação uma planta e uma solução de tecnologia First-of-a-Kind (FOAK) totalmente integradas. Incluídas na fábrica da LanzaJet também estão as tecnologias FOAK - tecnologia Hummingbird® da Technip Energies - uma solução de Etanol para Etileno e Oligomerização desenvolvida conjuntamente pelo Departamento de Energia dos EUA e pela LanzaTech. A LanzaJet investiu, projetou, construiu, integrou e operacionalizou totalmente essas tecnologias e a solução integrada geral para operar com eficiência a usina como a primeira instalação de combustíveis em escala comercial.

A tecnologia ATJ da LanzaJet foi projetada para trabalhar com uma ampla gama de matérias-primas sustentáveis – incluindo resíduos agrícolas, culturas energéticas, resíduos sólidos urbanos e carbono capturado – para proporcionar reduções significativas nas emissões de gases de efeito estufa do ciclo de vida em comparação com o combustível de aviação convencional. Uma vez misturado com o combustível Jet A-1, o resultado é uma solução totalmente certificada compatível com as aeronaves e infraestruturas existentes. A LanzaJet está fornecendo essa tecnologia em todo o mundo, incluindo os EUA, Austrália, Japão, Índia, Reino Unido, Colômbia, União Europeia, Oriente Médio e Cazaquistão.

Localizada no condado de Treutlen, em Soperton, na Geórgia, e a menos de 160 km de Savannah, a LanzaJet investiu mais de $ 300 MILHÕES para desenvolver esta instalação que empregou mais de 300 pessoas durante a construção e criou mais de 65 empregos diretos e indiretos durante as operações em andamento.

A LanzaJet é o ápice de uma história de inovações na indústria de SAF, que remonta às suas origens como parte da LanzaTech em 2012 como a primeira tecnologia de etanol para SAF desenvolvida em colaboração com o Pacific Northwest National Lab. Esse trabalho inicial permitiu plantas em escala de laboratório, piloto e demonstração, produção de combustíveis dentro das especificações, a aprovação do caminho de etanol para SAF pela ASTM em 2016 e os primeiros voos comerciais da tecnologia que foram concluídos com a Virgin Atlantic e a All Nippon Airways em 2018 e 2019, respectivamente.

SOBRE A LANZAJET

A LanzaJet é uma fornecedora líder de tecnologia de combustíveis alternativos com tecnologia patenteada de álcool para jato à base de etanol (ATJ). A LanzaJet está impactando o desenvolvimento econômico, a segurança energética, a descarbonização e a segurança nacional, acelerando a produção e a implantação de combustível de aviação sustentável (SAF) e outros combustíveis alternativos. A LanzaJet é apoiada por investidores e financiadores, incluindo Airbus, All Nippon Airways, Breakthrough Energy, British Airways, Groupe ADP, LanzaTech, Fundo de Inovação Climática da Microsoft, Mitsui & Co., MUFG, Shell, Southwest Airlines, Departamento de Energia dos EUA e Departamento de Transportes do Reino Unido. A LanzaJet foi reconhecida por seu impacto pela TIME, Fortune, MIT, Reuters, S&P Global e muitos outros. Mais informações estão disponíveis em: https://www.lanzajet.com/.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2709678/lanzajet_logo_black_Logo.jpg

FONTE LanzaJet, Inc.