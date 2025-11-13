LANZAJET SCHREIBT GESCHICHTE ALS ERSTES UNTERNEHMEN WELTWEIT, DAS IN EINER KOMMERZIELLEN ANLAGE JET-TREIBSTOFF AUS ETHANOL HERSTELLT UND DAMIT DIE NÄCHSTE GENERATION VON TREIBSTOFFLÖSUNGEN FÜR DIE LUFTFAHRT BEREITSTELLT

LanzaJet's Freedom Pines Fuels erreicht die ASTM-Spezifikationen für die Produktion von Düsentreibstoff und den vollständigen Anlagenbetrieb mit einem Durchbruch, der als Leuchtturm der Hoffnung für Innovatoren, Landwirte, Kraftstoffproduzenten und die Luftfahrt dient.

CHICAGO und SOPERTON, Ga., 14. November 2025 /PRNewswire/ -- LanzaJet, Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich der Kraftstofftechnologie der nächsten Generation und Kraftstoffhersteller, gab heute bekannt, dass es seine Anlage LanzaJet Freedom Pines Fuels in Soperton, Georgia, USA, vollständig in Betrieb genommen und dort Kraftstoffe produziert hat. Dies ist sowohl die weltweit erste Produktion von Düsentreibstoff unter Verwendung von Ethanol als Rohstoff in einer Anlage im kommerziellen Maßstab als auch die erste nicht auf Erdöl basierende erneuerbare Lösung, die mit den heutigen Flugzeugen kompatibel ist.

Dieser Erfolg ist das Ergebnis von 15 Jahren Forschung und Entwicklung, Zusammenarbeit, Investitionen und Skalierung und stellt einen entscheidenden Durchbruch für die Luftfahrtindustrie dar, da er belegt, dass Ethanol in kommerziellem Maßstab in Düsentreibstoff umgewandelt werden kann. Da der HEFA-Prozess für Bioöl voraussichtlich bald eine Sättigungsgrenze hinsichtlich verfügbarer und geeigneter Rohstoffe erreichen wird, hat die firmeneigene Alcohol-to-Jet-Technologie (ATJ) von LanzaJet nun die nächste Generation der Technologie für nachhaltige Flugkraftstoffe (SAF) erschlossen, die in nahezu allen Regionen der Welt einsetzbar ist und von der Branche dringend benötigt wird.

„Der heutige Tag zeigt, was erreicht werden kann, wenn Innovation, Belastbarkeit, Einfallsreichtum und Teamarbeit zusammenkommen, um groß zu denken und eine neue Branche zu entwickeln, Herausforderungen zu meistern und globales Wachstum zu ermöglichen", sagte Jimmy Samartzis, Chief Executive Officer von LanzaJet. „Dies ist ein bedeutender Meilenstein für LanzaJet und unsere Investoren und ein großer Erfolg für die globale Luftfahrt – möglicherweise ein Zeichen der Hoffnung für die Zukunft. Unsere Geschichte bei LanzaJet ist geprägt von Einfluss – wir haben eine neue Branche aufgebaut, Werte geschaffen und unsere Verpflichtungen erfüllt, ungeachtet der Hindernisse, die sich uns in den Weg stellten. Wir befinden uns derzeit in einer einzigartigen Position, dank unserer Technologie und unserem operativen Know-how, um diese globale Branche in den kommenden zehn Jahren zu prägen."

Die ATJ-Technologie von LanzaJet, eine der vielversprechendsten Technologien seit fast einem Jahrzehnt, die nun die Marktreife erreicht hat, bietet eine skalierbare Lösung zur Dekarbonisierung der Luftfahrt. Sie nutzt weltweit verfügbare Ethanol-Rohstoffe und die erheblichen zusätzlichen Produktionsmöglichkeiten von Ethanol aus Abfallquellen und recyceltem Kohlenstoff. Sie bietet Ländern die Möglichkeit, ihren Agrarsektor durch den Zugang zu diesem neuen Markt zu stärken und auszubauen, fördert die wirtschaftliche Entwicklung und verbessert die nationale Energiesicherheit. Mit der bahnbrechenden Technologie von LanzaJet können Nationen nun ihre Lieferketten und die heimische Produktion ihrer Kraftstoffe optimieren und kontrollieren.

LanzaJet Freedom Pines Fuels dient als Blaupause für die zukünftige SAF-Produktion und eröffnet neue Wege für den weltweiten Einsatz und die Kommerzialisierung der ATJ-Technologie des Unternehmens. LanzaJet hat erfolgreich eine vollständig integrierte, weltweit einzigartige (FOAK) Anlage und Technologielösung entwickelt und in Betrieb genommen. Die Anlage von LanzaJet umfasst auch FOAK-Technologien – die Hummingbird®-Technologie von Technip Energies, eine Lösung zur Umwandlung von Ethanol in Ethylen, sowie die Oligomerisierung, die gemeinsam vom US-Energieministerium und LanzaTech entwickelt wurde. LanzaJet hat in diese Technologien und die gesamte integrierte Lösung investiert, sie entwickelt, gebaut, integriert und vollständig in Betrieb genommen, um die Anlage als erste kommerzielle Kraftstoffanlage effizient zu betreiben.

Die ATJ-Technologie von LanzaJet ist für die Verwendung mit einer Vielzahl nachhaltiger Rohstoffe ausgelegt – darunter landwirtschaftliche Reststoffe, Energiepflanzen, Siedlungsabfälle und abgeschiedener Kohlenstoff –, um im Vergleich zu herkömmlichem Düsentreibstoff eine erhebliche Reduzierung der Treibhausgasemissionen über den gesamten Lebenszyklus zu erzielen. Nach der Vermischung mit Jet A-1-Kraftstoff entsteht eine vollständig zertifizierte Lösung, die mit bestehenden Flugzeugen und Infrastrukturen kompatibel ist. LanzaJet liefert diese Technologie weltweit, einschließlich in die USA, nach Australien, Japan, Indien, Großbritannien, Kolumbien, in die Europäische Union, den Nahen Osten und nach Kasachstan.

Das Unternehmen LanzaJet hat in Treutlen County in Soperton, Georgia, weniger als 100 Meilen von Savannah entfernt, über 300 Millionen US-Dollar in den Bau dieser Anlage investiert, die während der Bauphase mehr als 300 Menschen beschäftigte und im laufenden Betrieb mehr als 65 direkte und indirekte Arbeitsplätze geschaffen hat.

LanzaJet ist das Ergebnis einer Reihe von Pionierleistungen in der SAF-Branche, die bis zu seinen Anfängen als Teil von LanzaTech im Jahr 2012 zurückreichen, als es in Zusammenarbeit mit dem Pacific Northwest National Lab die erste Technologie zur Umwandlung von Ethanol in SAF entwickelte. Diese frühen Arbeiten ermöglichten den Bau von Labor-, Pilot- und Demonstrationsanlagen, die Herstellung von Kraftstoffen nach Spezifikation, die Zulassung des Ethanol-zu-SAF-Verfahrens durch die ASTM im Jahr 2016 und die ersten kommerziellen Flüge mit dieser Technologie, die 2018 bzw. 2019 mit Virgin Atlantic und All Nippon Airways durchgeführt wurden.

INFORMATIONEN ZU LANZAJET

LanzaJet ist ein führender Anbieter alternativer Treibstofftechnologien mit patentierter Alcohol-to-Jet-Technologie (ATJ) auf Ethanolbasis. LanzaJet beeinflusst die wirtschaftliche Entwicklung, die Energiesicherheit, die Dekarbonisierung und die nationale Sicherheit, indem es die Produktion und den Einsatz von nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) und anderen alternativen Kraftstoffen beschleunigt. LanzaJet wird von Investoren und Geldgebern unterstützt, darunter Airbus, All Nippon Airways, Breakthrough Energy, British Airways, Groupe ADP, LanzaTech, Microsofts Climate Innovation Fund, Mitsui & Co., MUFG, Shell, Southwest Airlines, das US-Energieministerium und das britische Verkehrsministerium. LanzaJet wurde für seine Bedeutung von TIME, Fortune, MIT, Reuters, S&P Global und vielen anderen anerkannt. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.lanzajet.com/.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2709678/lanzajet_logo_black_Logo.jpg