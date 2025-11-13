LANZAJET ENTRE DANS L'HISTOIRE EN ÉTANT LA PREMIÈRE ENTREPRISE AU MONDE À PRODUIRE DU CARBURÉACTEUR À PARTIR D'ÉTHANOL DANS UNE INSTALLATION À L'ÉCHELLE COMMERCIALE, OFFRANT AINSI UNE SOLUTION DE CARBURANT DE NOUVELLE GÉNÉRATION POUR L'AVIATION

L'usine Freedom Pines Fuels de LanzaJet parvient à produire du carburéacteur conforme aux normes ASTM et à faire fonctionner l'usine à plein régime grâce à une avancée qui constitue une lueur d'espoir pour les innovateurs, les agriculteurs, les producteurs de carburants et l'industrie aéronautique

CHICAGO et SOPERTON, Géorgie, 13 novembre 2025 /PRNewswire/ -- LanzaJet, Inc., un chef de file dans le domaine de la technologie des carburants de prochaine génération et de la production de carburants, a annoncé aujourd'hui qu'elle a fonctionné à pleine capacité et produit des carburants dans son installation LanzaJet Freedom Pines Fuels à Soperton, en Géorgie, aux États-Unis - marquant à la fois la première production au monde de carburéacteur utilisant l'éthanol comme matière première dans une installation à l'échelle commerciale, et la première solution renouvelable non basée sur le pétrole compatible avec les aéronefs actuels.

Cette réalisation marque l'aboutissement de 15 années de recherche et développement, de collaboration, d'investissement et de montée en puissance, et représente une percée décisive pour l'industrie aéronautique en prouvant que l'éthanol peut être transformé en carburéacteur à l'échelle commerciale. Alors que la filière HEFA à base de bio-huile devrait bientôt atteindre un plateau en termes de matières premières disponibles et qualifiées, la technologie exclusive Alcohol-to-Jet (ATJ) de LanzaJet a désormais ouvert la voie à la prochaine génération de carburants d'aviation durables (SAF), applicable à presque toutes les régions du monde et dont le secteur a un besoin urgent.

« Aujourd'hui démontre ce qui se produit lorsque l'on réunit l'innovation, la résilience, l'ingéniosité et le travail d'équipe pour voir grand et développer une nouvelle industrie, surmonter les défis et favoriser la croissance mondiale », a déclaré Jimmy Samartzis, président-directeur général de LanzaJet. « Il s'agit d'une étape importante pour LanzaJet et nos investisseurs, et d'une victoire majeure pour l'aviation mondiale, qui sera peut-être une lueur d'espoir pour l'avenir. L'histoire de LanzaJet est celle d'un impact - construire une nouvelle industrie, créer de la valeur et respecter nos engagements, quels que soient les obstacles qui se dressent sur notre route. Grâce à notre technologie et à notre savoir-faire opérationnel, nous sommes désormais dans une position unique pour façonner cette industrie mondiale au cours de la décennie à venir. »

La technologie ATJ de LanzaJet, l'une des technologies les plus prometteuses depuis près d'une décennie à atteindre la maturité commerciale, offre une solution évolutive pour décarboner l'aviation, en tirant parti des matières premières d'éthanol largement disponibles dans le monde et de l'importante production supplémentaire d'éthanol possible à partir de sources de déchets et de carbone recyclé. Elle permet aux pays de renforcer et d'étendre leur secteur agricole en accédant à ce nouveau marché, de favoriser le développement économique et d'améliorer la sécurité énergétique nationale. Grâce à la technologie révolutionnaire de LanzaJet, les pays peuvent désormais exploiter et contrôler les chaînes d'approvisionnement et la production nationale de leurs carburants.

LanzaJet Freedom Pines Fuels sert de modèle pour la production future de SAF, créant une nouvelle voie pour le déploiement et la commercialisation à l'échelle mondiale de la technologie ATJ de la société. LanzaJet a réussi à résoudre les problèmes et à mettre en service une usine et une solution technologique entièrement intégrées, les premières du genre. L'usine de LanzaJet comprend également des technologies inédites - la technologie Hummingbird® de Technip Energies - une solution de transformation de l'éthanol en éthylène, et l'oligomérisation développée conjointement par le ministère américain de l'énergie et LanzaTech. LanzaJet a investi dans ces technologies, les a conçues, construites, intégrées et entièrement mises en œuvre, ainsi que dans la solution intégrée globale pour exploiter efficacement l'usine en tant que première installation de production de carburants à l'échelle commerciale.

La technologie ATJ de LanzaJet est conçue pour fonctionner avec une large gamme de matières premières durables - y compris les résidus agricoles, les cultures énergétiques, les déchets solides municipaux et le carbone capturé - afin de réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie par rapport au carburéacteur conventionnel. Une fois mélangé au carburant Jet A-1, le résultat est une solution entièrement certifiée, compatible avec les aéronefs et infrastructures existants. LanzaJet fournit cette technologie dans le monde entier, notamment aux États-Unis, en Australie, au Japon, en Inde, au Royaume-Uni, en Colombie, dans l'Union européenne, au Moyen-Orient et au Kazakhstan.

Située dans le comté de Treutlen à Soperton, en Géorgie, à moins de 160 km de Savannah, LanzaJet a investi plus de 300 millions de dollars pour développer cette installation qui a employé plus de 300 personnes pendant sa construction et a créé plus de 65 emplois directs et indirects affectés aux activités courantes.

LanzaJet est l'aboutissement d'une histoire jalonnée de premières dans l'industrie des SAF, qui remonte à ses origines dans le cadre de LanzaTech en 2012, en tant que première technologie de conversion de l'éthanol en SAF, développée en collaboration avec le Pacific Northwest National Lab. Ces premiers travaux ont permis la mise en place d'installations à l'échelle du laboratoire, du projet pilote et de la démonstration, la production de carburants conformes aux spécifications, l'homologation de la filière éthanol-SAF par l'ASTM en 2016, et les premiers vols commerciaux avec la technologie qui ont été effectués avec Virgin Atlantic et All Nippon Airways en 2018 et 2019, respectivement.

À PROPOS DE LANZAJET

LanzaJet est l'un des principaux fournisseurs de technologies de carburants alternatifs grâce à sa technologie brevetée de conversion d'alcool en carburant aviation (ATJ) à base d'éthanol. LanzaJet a un impact sur le développement économique, la sécurité énergétique, la décarbonation et la sécurité nationale en accélérant la production et le déploiement de carburant d'aviation durable et d'autres carburants alternatifs. LanzaJet bénéficie du soutien d'investisseurs et de bailleurs de fonds tels qu'Airbus, All Nippon Airways, Breakthrough Energy, British Airways, Groupe ADP, LanzaTech, le Climate Innovation Fund de Microsoft, Mitsui & Co, MUFG, Shell, Southwest Airlines, le ministère américain de l'énergie et le ministère britannique des transports. L'impact de LanzaJet a été reconnu par TIME, Fortune, MIT, Reuters, S&P Global et bien d'autres. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse https://www.lanzajet.com/.

