LANZAJET HACE HISTORIA COMO EL PRIMERO DEL MUNDO EN PRODUCIR COMBUSTIBLE PARA AVIONES A PARTIR DE ETANOL EN UNA PLANTA A ESCALA COMERCIAL QUE OFRECE LA SOLUCIÓN DE COMBUSTIBLE DE PRÓXIMA GENERACIÓN PARA LA AVIACIÓN

Freedom Pines Fuels de LanzaJet logra la producción de combustible para aviones según las especificaciones de ASTM y el funcionamiento completo de la planta con un avance que sirve como un faro de esperanza para los innovadores, los agricultores, los productores de combustible y la aviación

CHICAGO y SOPERTON, Georgia, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- LanzaJet, Inc., una empresa líder en tecnología de combustibles de próxima generación y productora de combustibles, anunció hoy que ha operado y producido completamente combustibles en sus instalaciones de LanzaJet Freedom Pines Fuels en Soperton, Georgia, EE. UU., lo que marca la primera producción mundial de combustible para aviones que utiliza etanol como materia prima en una planta a escala comercial, y la primera solución renovable no basada en petróleo compatible con los aviones actuales.

Este logro marca la culminación de 15 años de investigación y desarrollo, colaboración, inversión y ampliación, y representa un avance fundamental para la industria de la aviación con evidencia de que el etanol se puede transformar en combustible para aviones a escala comercial. Se espera que la vía HEFA del bioaceite se acerque a una meseta en materias primas disponibles y calificadas, la tecnología Alcohol-to-Jet (ATJ) patentada de LanzaJet ahora ha desbloqueado la próxima ola de tecnología de combustible de aviación sostenible (SAF, por sus siglas en inglés) aplicable a casi todas las regiones del mundo y que el sector necesita con urgencia.

"Hoy demuestra lo que sucede cuando se combina la innovación, la resiliencia, el ingenio y el trabajo en equipo para pensar en grande y desarrollar una nueva industria, superar los desafíos y permitir el crecimiento global", afirmó Jimmy Samartzis, director ejecutivo deLanzaJet . "Este es un hito importante para LanzaJet y nuestros inversores, y es una gran victoria para la aviación mundial, que tal vez sirva como un faro de esperanza para el futuro. Nuestra historia en LanzaJet es impactante: construir una nueva industria, crear valor y cumplir nuestros compromisos independientemente de los obstáculos que se interpongan en nuestro camino. Ahora estamos en una posición única con tecnología y conocimientos operativos para dar forma a esta industria global en la próxima década ".

La tecnología ATJ de LanzaJet, una de las tecnologías más prometedoras en casi una década para alcanzar la disponibilidad comercial, ofrece una solución escalable para descarbonizar la aviación, aprovechando las materias primas de etanol ampliamente disponibles en el mundo y la producción adicional sustancial de etanol posible a partir de fuentes de desechos y carbono reciclado. Brinda la oportunidad a los países de reforzar y expandir sus sectores agrícolas accediendo a este nuevo mercado, permite el desarrollo económico y mejora la seguridad energética nacional. Las naciones ahora pueden aprovechar y controlar las cadenas de suministro y la producción nacional de sus combustibles con la tecnología innovadora de LanzaJet.

LanzaJet Freedom Pines Fuels sirve como un plan para la futura producción de SAF, creando un nuevo camino para el despliegue y la comercialización global de la tecnología ATJ de la empresa. LanzaJet solucionó problemas con éxito y puso en funcionamiento una planta y una solución tecnológica totalmente integradas de primera clase (FOAK). En la planta de LanzaJet también se incluyen las tecnologías FOAK, la tecnología Hummingbird® de Technip Energies, una solución de etanol a etileno, y la oligomerización desarrollada conjuntamente por el Departamento de Energía de EE. UU. y LanzaTech. LanzaJet invirtió, diseñó, construyó, integró y puso en pleno funcionamiento estas tecnologías y la solución integrada general para operar de manera eficiente la planta como la primera instalación de combustibles a escala comercial.

La tecnología ATJ de LanzaJet está diseñada para trabajar con una amplia gama de materias primas sostenibles, incluidos los residuos agrícolas, los cultivos energéticos, los residuos sólidos municipales y el carbono capturado, para ofrecer reducciones significativas de las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida en comparación con el combustible convencional para aviones. Una vez mezclado con el combustible Jet A-1, el resultado es una solución totalmente certificada y compatible con las aeronaves y la infraestructura existentes. LanzaJet ofrece esta tecnología en todo el mundo, incluidos Estados Unidos, Australia, Japón, India, Reino Unido, Colombia, la Unión Europea, Oriente Medio y Kazajstán.

Ubicada en el condado de Treutlen en Soperton, Georgia, y a menos de 100 millas de Savannah, LanzaJet invirtió más de $ 300 MILLONES para desarrollar esta instalación que empleó a más de 300 personas durante la construcción y ha creado más de 65 empleos directos e indirectos durante las operaciones en curso.

LanzaJet es la culminación de una historia de primicias dentro de la industria de SAF, que se remonta a sus orígenes como parte de LanzaTech en 2012 como la primera tecnología de etanol a SAF que se desarrolló en colaboración con el Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico. Ese trabajo inicial permitió plantas a escala de laboratorio, piloto y de demostración, la producción de combustibles según las especificaciones, la aprobación de la ruta de etanol a SAF por ASTM en 2016 y los primeros vuelos comerciales de la tecnología que se completaron con Virgin Atlantic y All Nippon Airways en 2018 y 2019, respectivamente.

