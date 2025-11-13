LanzaJet, primera empresa que produce combustible de aviación a partir de etanol en planta a nivel comercial

- LanzaJet hace historia al ser la primera empresa del mundo en producir combustible para aviones a partir de etanol en una planta a escala comercial, ofreciendo la solución de combustible de próxima generación para la aviación

Freedom Pines Fuels de LanzaJet logra la producción de combustible para aviones conforme a las especificaciones ASTM y la plena operatividad de la planta, un hito que sirve de ejemplo para innovadores, agricultores, productores de combustible y la industria de la aviación

CHICAGO y SOPERTON, Ga., 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- LanzaJet, Inc., empresa líder en tecnología de combustibles de última generación y productora de combustibles, anunció hoy que ha puesto en marcha y producido combustibles en su planta LanzaJet Freedom Pines Fuels en Soperton, Georgia, Estados Unidos. Este hito representa la primera producción mundial de combustible para aviones a escala comercial utilizando etanol como materia prima, y la primera solución renovable no derivada del petróleo compatible con las aeronaves actuales.

Este logro culmina 15 años de investigación y desarrollo, colaboración, inversión y ampliación de escala, y representa un avance crucial para la industria de la aviación, al demostrar que el etanol puede transformarse en combustible para aviones a escala comercial. Dado que se prevé que la vía de producción de HEFA a partir de bioaceite alcance su punto máximo en cuanto a materias primas disponibles y calificadas, la tecnología patentada Alcohol-to-Jet (ATJ) ha impulsado la próxima generación de tecnología de Combustible de Aviación Sostenible (SAF), aplicable a casi todas las regiones del mundo y que el sector necesita con urgencia.

"Hoy se demuestra lo que sucede cuando se combinan innovación, resiliencia, ingenio y trabajo en equipo para pensar en grande, desarrollar una nueva industria, superar desafíos e impulsar el crecimiento global", afirmó Jimmy Samartzis, consejero delegado de LanzaJet. "Este es un hito importante para LanzaJet y nuestros inversores, y un gran triunfo para la aviación mundial, que quizás sirva como un faro de esperanza para el futuro. Nuestra historia en LanzaJet es una historia de impacto: construir una nueva industria, crear valor y cumplir nuestros compromisos sin importar los obstáculos. Ahora nos encontramos en una posición privilegiada, con la tecnología y la experiencia operativa necesarias para dar forma a esta industria global en la próxima década".

Una de las tecnologías más prometedoras en casi una década en alcanzar la comercialización, la tecnología ATJ de LanzaJet ofrece una solución escalable para descarbonizar la aviación, aprovechando las abundantes materias primas de etanol disponibles en el mundo y la considerable producción adicional de etanol posible a partir de residuos y carbono reciclado. Proporciona a los países la oportunidad de reforzar y expandir sus sectores agrícolas mediante el acceso a este nuevo mercado, impulsa el desarrollo económico y mejora la seguridad energética nacional. Con la innovadora tecnología de LanzaJet, las naciones ahora pueden aprovechar y controlar las cadenas de suministro y la producción nacional de sus combustibles.

La planta Freedom Pines Fuels de LanzaJet sirve como modelo para la futura producción de combustible de aviación sostenible (SAF), abriendo un nuevo camino para el despliegue y la comercialización global de la tecnología ATJ de la compañía. LanzaJet solucionó con éxito los problemas y puso en marcha una planta y solución tecnológica totalmente integradas, pioneras en su tipo (FOAK). La planta de LanzaJet también incluye tecnologías FOAK: la tecnología Hummingbird® de Technip Energies, una solución de conversión de etanol a etileno, y la oligomerización, desarrollada conjuntamente por el Departamento de Energía de Estados Unidos y LanzaTech. LanzaJet invirtió en estas tecnologías, las diseñó, construyó, integró y puso en funcionamiento la solución integral para operar eficientemente la planta, la primera instalación de combustibles a escala comercial.

La tecnología ATJ de LanzaJet está diseñada para funcionar con una amplia gama de materias primas sostenibles, incluidos residuos agrícolas, cultivos energéticos, residuos sólidos urbanos y carbono capturado, para lograr reducciones significativas en las emisiones de gases de efecto invernadero durante todo su ciclo de vida, en comparación con el combustible de aviación convencional. Una vez mezclado con combustible Jet A-1, el resultado es una solución totalmente certificada y compatible con las aeronaves e infraestructuras existentes. LanzaJet está distribuyendo esta tecnología en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, Australia, Japón, India, Reino Unido, Colombia, la Unión Europea, Oriente Medio y Kazajistán.

Ubicada en el condado de Treutlen, en Soperton, Georgia, a menos de 160 kilómetros de Savannah, LanzaJet invirtió más de 300 millones de dólares en el desarrollo de esta planta, que empleó a más de 300 personas durante su construcción y ha generado más de 65 empleos directos e indirectos en su funcionamiento continuo.

LanzaJet representa la culminación de una trayectoria pionera en la industria del combustible de aviación sostenible (SAF, por sus siglas en inglés), que se remonta a sus orígenes como parte de LanzaTech en 2012, cuando desarrolló la primera tecnología de conversión de etanol a SAF en colaboración con el Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico. Este trabajo inicial permitió la creación de plantas a escala de laboratorio, piloto y de demostración, la producción de combustibles que cumplen con las especificaciones, la aprobación del proceso de conversión de etanol a SAF por parte de la ASTM en 2016 y los primeros vuelos comerciales de esta tecnología, realizados con Virgin Atlantic y All Nippon Airways en 2018 y 2019, respectivamente.

ACERCA DE LANZAJET

LanzaJet es un proveedor líder de tecnología de combustibles alternativos con tecnología patentada de conversión de alcohol a combustible de aviación (ATJ) a base de etanol. LanzaJet está impulsando el desarrollo económico, la seguridad energética, la descarbonización y la seguridad nacional mediante la aceleración de la producción y el despliegue de Combustible de Aviación Sostenible (SAF) y otros combustibles alternativos. LanzaJet cuenta con el apoyo de inversores y financiadores como Airbus, All Nippon Airways, Breakthrough Energy, British Airways, Groupe ADP, LanzaTech, el Fondo de Innovación Climática de Microsoft, Mitsui & Co., MUFG, Shell, Southwest Airlines, el Departamento de Energía de Estados Unidos y el Departamento de Transporte del Reino Unido. LanzaJet ha sido reconocida por su impacto por TIME, Fortune, MIT, Reuters, S&P Global y muchas otras organizaciones. Para obtener más información, visite: https://www.lanzajet.com/.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2709678/lanzajet_logo_black_Logo.jpg