LANZAJET ANUNCIA A ESCOLHA DA FLUOR CORPORATION PARA O PROJETO DE ENGENHARIA FRONT-END (FEED) DO PROJETO SPEEDBIRD - A FÁBRICA SAF DE REFERÊNCIA DA LANZAJET NO REINO UNIDO

CHICAGO, 5 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A LanzaJet, Inc., empresa líder em tecnologia de combustíveis de última geração e produtora de combustíveis sustentáveis, concedeu recentemente o projeto de engenharia front-end (FEED) do Projeto Speedbird à Fluor Corporation (NYSE: FLR).

Desenvolvido com o apoio da British Airways, o Projeto Speedbird da LanzaJet é uma instalação comercial de etanol para SAF (combustível de aviação sustentável) localizada em Teesside, Reino Unido, que produzirá mais de 90.000 toneladas (30 milhões de galões) de SAF e diesel renovável anualmente, reduzindo as emissões de CO₂ da British Airways em aproximadamente 230.000 toneladas por ano — o equivalente a 26.000 voos domésticos da British Airways.

"O Projeto Speedbird é a próxima instalação em escala comercial em nosso portfólio que a LanzaJet está desenvolvendo, trabalhando diretamente com a British Airways. É um passo importante para continuarmos a expandir nossa tecnologia líder em combustíveis sustentáveis", afirmou Jimmy Samartzis, CEO da LanzaJet. "A parceria com a Fluor Corporation, empresa de engenharia, aquisição e construção (EPC) reconhecida mundialmente, demonstra nosso compromisso com os mais altos padrões na execução de projetos."

O projeto deverá trazer excelentes oportunidades para a região Nordeste e criar centenas de empregos, desde a construção até a operação, e acaba de receber £ 10 milhões (US$ 13 milhões) do governo do Reino Unido por meio do Fundo de Combustíveis Avançados.

"O Projeto Speedbird é um avanço crucial no esforço global para descarbonizar a aviação", disse Mike Alexander, presidente do grupo de execução de projetos da Fluor Corporation. "Ao acelerar a adoção de tecnologias de combustíveis sustentáveis, esse projeto vai ajudar a redefinir o futuro dos voos. A Fluor se orgulha de contribuir com sua experiência em engenharia e projetos para essa iniciativa visionária."

O Projeto Speedbird está preparado para transformar o setor da aviação através da produção de SAF a partir de etanol de baixo carbono, utilizando a solução tecnológica patenteada e totalmente integrada Alcohol-to-Jet (ATJ) da LanzaJet. A solução LanzaJet ATJ está sendo implantada em escala comercial nas instalações da LanzaJet Freedom Pines Fuels, na Geórgia, EUA.

