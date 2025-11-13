LanzaJet 創造歷史：全球首個商業規模工廠成功從乙醇生產航空燃料 為航空業帶來新一代燃料方案

LanzaJet 的 Freedom Pines Fuels 工廠成功生產符合 ASTM 規格的航空燃料並全面投產；此項突破為創新者、農民、燃料生產商及航空業帶來曙光

芝加哥及佐治亞州索珀頓 2025年11月13日 /美通社/ -- 領先的新一代燃料技術公司兼燃料生產商 LanzaJet, Inc. 今日宣佈，其位於美國佐治亞州索珀頓的 LanzaJet Freedom Pines Fuels 工廠已全面投入營運並成功生產燃料。這不僅標誌著全球首次在商業規模的工廠使用乙醇作為原料生產航空燃料，亦是首個能兼容現今飛機、非石油基的再生能源解決方案。

這項成就匯集了長達 15 年的研發、合作、投資和規模擴展的成果，是航空業的一大關鍵突破，證明乙醇可在商業規模上轉化為航空燃料。隨著生物油 HEFA 途徑在可用及合資格原料方面預計將近飽和，LanzaJet 專有的「酒精轉化為航空燃料」(ATJ) 技術現已開啟了新一波可持續航空燃料 (SAF) 技術浪潮。該技術適用於全球幾乎所有地區，亦是航空業迫切所需。

「今天的成就證明了，當我們匯聚創新、韌性、智慧和團隊合作，高瞻遠矚地發展新產業、克服挑戰並推動全球增長時，一切皆有可能。」LanzaJet 行政總裁 Jimmy Samartzis 表示，「這對 LanzaJet 和我們的投資者而言是一個重要里程碑，更是全球航空業的重大勝利——或許亦是未來的希望燈塔。LanzaJet 的故事關乎影響力——建立新產業、創造價值，並不畏艱險地兌現承諾。憑藉技術和營運專業知識，我們現正處於獨特位置，將在未來十年塑造這個全球產業。」

LanzaJet 的 ATJ 技術是近十年來最具潛力達至商業應用的技術之一，它提供了一個可擴展的解決方案以助航空業脫碳。該技術利用全球廣泛可得的乙醇原料，以及可從廢棄物和回收碳中大量額外生產的乙醇。這為各國提供了進入此新市場的機會，以鞏固和擴展其農業領域，促進經濟發展，並加強本土能源安全。憑藉 LanzaJet 的突破性技術，各國現可利用並掌控其燃料的供應鏈和本土生產。

LanzaJet Freedom Pines Fuels 工廠為未來的 SAF 生產提供了藍圖，為公司 ATJ 技術的全球部署和商業化開闢了新路徑。LanzaJet 成功排除了疑難，並將一個全面整合的「同類首創」(FOAK) 工廠和技術解決方案投入營運。LanzaJet 的工廠亦包含了多項 FOAK 技術——包括 Technip Energies 的 Hummingbird® 技術（一種乙醇轉乙烯解決方案），以及由美國能源部和 LanzaTech 共同開發的寡聚技術。LanzaJet 投資、策劃、建造、整合並全面營運這些技術及整體綜合解決方案，使其成為首個商業規模的燃料設施並高效運作。

LanzaJet 的 ATJ 技術設計用於處理多種可持續原料——包括農業殘餘物、能源作物、都市固體廢物和捕獲的碳——與傳統航空燃料相比，能顯著減少全生命週期的溫室氣體排放。一旦與 Jet A-1 燃料混合，便成為完全兼容現有飛機和基礎設施的認證解決方案。LanzaJet 正在全球各地推廣這項技術，包括美國、澳洲、日本、印度、英國、哥倫比亞、歐盟、中東和哈薩克。

LanzaJet 投資超過 3 億美元發展此設施，該設施位於佐治亞州索珀頓的特魯特倫縣，距離薩凡納不到 100 英里。設施在施工期間僱用了 300 多人，並在持續營運期間創造了超過 65 個直接和間接就業職位。

LanzaJet 的成立是 SAF 行業一系列創舉的結晶。其歷史可追溯至 2012 年，當時作為 LanzaTech 的一部分，與太平洋西北國家實驗室合作開發了首個乙醇轉 SAF 技術。早期的工作促成了實驗室、試點和示範規模工廠的建立，生產出符合規格的燃料，並推動乙醇轉 SAF 途徑於 2016 年獲得 ASTM 批准，更分別於 2018 年和 2019 年與 Virgin Atlantic 和 All Nippon Airways 完成了首次商業飛行。

關於 LANZAJET

LanzaJet 是領先替代燃料技術供應商，擁有專利乙醇基醇轉噴射燃料 (ATJ) 技術。LanzaJet 正透過加速生產和部署可持續航空燃料 (SAF) 及其他替代燃料，為經濟發展、能源安全、脫碳和國家安全帶來正面影響。LanzaJet 獲得眾多投資者和資助者的支持，包括 Airbus、All Nippon Airways、Breakthrough Energy、British Airways、Groupe ADP、LanzaTech、Microsoft 氣候創新基金、Mitsui & Co.、MUFG、Shell、Southwest Airlines、美國能源部及英國運輸部。LanzaJet 的影響力已獲得《時代》雜誌、《財富》雜誌、麻省理工學院 (MIT)、Reuters、S&P Global 等眾多機構的認可。如欲查看更多資料，請瀏覽：https://www.lanzajet.com/.

