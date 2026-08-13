LG Electronics、人々が本当に大切なことに心を向けられるよう、「2026年人生は素晴らしい（2026 Life's Good）」キャンペーンを開始

LGの新たなグローバルキャンペーンは、現代生活におけるメンタルロードに焦点を当て、LG AIがその負担の軽減にどのように役立つかを紹介

ニュース概要

LG Electronicsは、「心に余裕を（Free up your mind）」というキーメッセージを掲げ、「2026年人生は素晴らしい（2026 Life's Good）」キャンペーンを開始しました。

LGの調査結果によると、人々は1年の4分の1近く、すなわち年間87日に相当する期間をメンタルロードに悩まされて過ごしています。人々は物事をきちんと管理しようと懸命に努力していますが、最も失っていると感じているのは、思い立ったときに行動できる自由です。

このキャンペーンを通じて、LG AIは、日常的な負担を軽減し、人々の心に余裕を生み出して、本当に大切なことに集中できるようにする方法を示しています。

このキャンペーンは、LGの「人生は素晴らしい（Life's Good）」キャンペーンの4年目にあたり、イノベーションがいかに「人生は素晴らしい（Life's Good）」を実現するかを示し、ブランドプロミスを具現化しています。

韓国・ソウル, 2026年8月14日 /PRNewswire/ -- LG Electronics（LG）は、「心に余裕を（Free up your mind）」というキーメッセージを掲げ、「2026年人生は素晴らしい（2026 Life's Good）」キャンペーンを開始しました。このキャンペーンでは、LG AIが日常的な用事をさりげなく引き受けることで、日々のメンタルロードを軽減し、人々が本当に大切なことに集中できる余裕を生み出す方法を紹介しています。

このキャンペーンは、人々が日常生活を回すためにかつてないほど懸命に努力する一方で、日々のさまざまな要求から意識を切り離すことがますます難しくなっている今、展開されています。LGの調査結果によると、人々は1年の4分の1近く、すなわち年間87日に相当する期間をメンタルロードに悩まされて過ごしています。メンタルロードとは、絶え間ない情報、数え切れないほどの細かな判断、日々の要求から生じる目に見えない負担です。多くの人にとって、メンタルロードは家に帰ってからもつきまとい、休息やリフレッシュの時間にも頭から離れません。

A scene from the 2026 Life's Good campaign film. A scene from the 2026 Life's Good campaign film. The real family featured in the 2026 Life’s Good campaign film shares their everyday mental load.

LGのBrand Management Division責任者Kim Hyo-eunは、次のように述べました。「テクノロジーが日常生活の一部になるにつれ、人々が自分の時間と注意力を取り戻し、暮らしをより豊かにできるよう、さりげなく支えるべきです。4年目を迎えた『人生は素晴らしい（Life's Good）』キャンペーンは、イノベーションがいかに『人生は素晴らしい（Life's Good）』を実現し、ブランドプロミスを具現化するかを引き続き示しています。」

これまでのキャンペーン映像 We don't make life good, you do （2024年）や Less artificial. More human（2025年）を踏まえ、今年のキャンペーンでは、現代生活で増大するメンタルロードと、人生を豊かにするもののための余裕を生み出すことに焦点を当てています。

キャンペーンを形に

キャンペーンのメイン映像では、ある家族が一晩だけ、日常生活のメンタルロードから離れる様子を描いています。この映像は、ふと交わす会話や共に囲む食卓、ただ今この瞬間に意識を向けるシンプルな喜びなど、日々の用事に埋もれがちな、ささやかでも意味のある瞬間を捉えています。

このストーリーを通じて、LGは人々に次のようなシンプルな問いを投げかけます。たとえ一晩だけでもメンタルロードを手放せるとしたら、あなたは何をする余裕をつくるでしょうか？

このキャンペーンのメッセージは、LG WashTower、LG Styler、LG OLED、LG DUALCOOLを取り上げた製品紹介映像を通じて具体化されています。これらの映像では、LG製品が日常的な用事をさりげなく引き受けることで、日々のメンタルロードを軽減し、人々の心に余裕を生み出して、人生の大切なひとときを楽しめるよう支援する様子を紹介しています。

このキャンペーンの一環として、LGは、人々が自身のメンタルロードをよりよく理解できるよう設計されたインタラクティブな体験も提供しています。一連の質問に答えることで、人々は自分がどれほどのメンタルロードを抱えているか、また何がその要因となっているかを振り返ることができます。目に見えない負担を見える形にすることで、LGは、人々が心に余裕を持ち、「人生は素晴らしい（Life's Good）」を体感できるようになることを願っています。

このキャンペーンは、メンタルロードが日常生活にどれほど深く根付いているかを明らかにした調査に基づいています。

問題の規模

調査結果によると、人々は起きている時間に、メンタルロードによる中断を平均27回経験しています。

専門医認定を受けた精神科医であり、2026 TIME100 CreatorであるJudith Joseph博士は、次のように述べました。「高機能うつ病に関する研究を通じて、分担されていない家事の負担が絶えずのしかかることが、感情的な消耗を引き起こす気づかれにくい引き金となっていることが分かりました。LGがメンタルロードの軽減に重点を置くことは、この現代の危機の根本に対処するものです。AI時代の真のウェルビーイングとは、インテリジェントなテクノロジーによってこうした目に見えない負担を軽減し、喜びや自発性、人とのつながりを取り戻すために必要な心理的資本を解放することです。」

人々が受ける影響

回答者の半数以上（51%）は、メンタルロードによってよく眠れなくなると答え、半数近く（49%）は、身体の健康に影響すると答えました。

この調査結果からは、人々についての重要な事実も明らかになりました。人々は物事をきちんと管理しようと懸命に努力していますが、最も失っていると感じているのは、思い立ったときに行動できる自由です。その重荷がなくなったら何をするかと尋ねられた際、人々が求めたのは、生産性や成果をさらに高めることではありませんでした。代わりに、本に没頭すること、予定を立てずに大切な人と時間を過ごすこと、日々の責任から解放されたひとときを楽しむことを挙げました。

テクノロジーの役割

この調査では、家庭で無償で担う責任は、有給の仕事よりもメンタルロードに大きく影響していることが分かり、家庭用テクノロジーが有意義な変化をもたらす可能性が浮き彫りになりました。

回答者の4人に3人近く（73%）は、適切な家庭用テクノロジーがメンタルロードの軽減に役立つと考えており、特に、常に注意を払わなくても日常的な作業を先回りして処理してくれるソリューションへの需要が最も高くなっています。

この調査結果は、テクノロジーが進むべき明確な方向性を示唆しています。その方向性とは、単に人々がより多くのことをこなせるようにするのではなく、日々の用事をさりげなく引き受けることで、生活を管理することに費やす時間を減らし、自分の人生を生きる時間を増やすことです。この洞察は、LGのAffectionate Intelligenceビジョンと、キャンペーンのメッセージに一致しています。心に余裕を（Free up your mind）。人生は素晴らしい（Life's Good）。

このキャンペーンの詳細については、www.lg.com/lifesgoodをご覧ください。

調査方法

実地調査：2026年4月24～28日にFocaldataを通じて実施

対象国：米国、英国、オーストラリア

年齢：18～64歳

サンプル数：回答者3,165人（各市場最低1,000人）。年齢、性別、地域の点で各国を代表するサンプル。

注：調査結果は回答者の認識を反映したものであり、健康上の効果を示す臨床的または科学的な証拠ではありません。

LG Electronics, Inc.について

LG Electronicsは、テクノロジーおよび家電分野の世界的なイノベーターで、ほぼすべての国で事業を展開し、世界で7万5,000人を超える従業員を擁しています。LGの4つの事業部門であるHome Appliance Solution、Media Entertainment Solution、Vehicle Solution、Eco Solutionは、2025年に世界全体で合計89兆ウォンを超える売上高を計上しました。LGは、テレビ、家電、空調ソリューション、モニター、自動車部品・ソリューションなど、民生用・業務用製品を手がける大手メーカーであり、プレミアムブランドLG SIGNATUREとインテリジェントブランドLG ThinQは世界中で広く知られています。

最新ニュースについては、www.LG.com/global/newsroomをご覧ください。

SOURCE LG Electronics