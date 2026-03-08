LGMG présente ses nouveaux produits et services à la CONEXPO-CON/AGG 2026

Trois nouveaux modèles d'équipement et le lancement de LGMG ProCare témoignent de la poursuite de l'expansion mondiale

LAS VEGAS, 8 mars 2026 /PRNewswire/ -- Lors de la CONEXPO-CON/AGG 2026 à Las Vegas, qui s'est achevée le 7 mars, LGMG a présenté trois nouveaux modèles dans ses gammes de nacelles élévatrices, de chariots télescopiques et de manutention, tout en soulignant les initiatives visant à renforcer ses activités en Amérique du Nord. L'entreprise a également présenté son portefeuille d'équipements miniers, en mettant l'accent sur les développements de produits et les améliorations de services alignés sur les exigences des clients régionaux.

S'appuyant sur sa présence croissante en Amérique du Nord, LGMG continue d'investir dans la R&D locale et le développement de produits adaptés au marché. Les équipements personnalisables, adaptés aux performances régionales et aux normes réglementaires, reflètent cet objectif. Lors de l'exposition, des démonstrations d'équipements en direct et des zones de simulation d'opérations intelligentes ont permis de se faire une idée concrète des capacités des machines et de leurs performances opérationnelles.

Le premier jour de l'exposition, LGMG a organisé un lancement dédié à la présentation de trois nouveaux modèles : un élévateur à bras télescopique de 125 pieds, le télescopique H1256 et le chariot élévateur électrique à contrepoids de la série X7. Ces ajouts renforcent la position de l'entreprise dans les domaines de l'accès en hauteur, du levage de charges lourdes et de la manutention électrifiée, au service des entrepreneurs, des parcs de location et des opérateurs industriels à la recherche d'une meilleure productivité et de solutions moins polluantes.

En complément de son portefeuille d'équipements, LGMG a lancé sa nouvelle marque de services, « LGMG ProCare », qui s'articule autour de l'engagement de service « oujours disponible, toujours fiable ». Ce programme renforce le réseau mondial de services de l'entreprise et ses capacités d'assistance localisée, afin d'améliorer la réactivité du service après-vente et la disponibilité des pièces sur les principaux marchés.

Au cours de l'événement, LGMG a signé des accords de coopération avec des partenaires stratégiques mondiaux, renforçant ainsi sa collaboration internationale. L'entreprise a également obtenu des commandes potentielles, ce qui témoigne de l'engagement soutenu des clients et de la confiance du marché.

La CONEXPO-CON/AGG 2026 a servi de plateforme pour démontrer la force de la marque et les capacités techniques de LGMG tout en réaffirmant son engagement à servir les marchés locaux et les clients mondiaux. À l'avenir, l'entreprise continuera d'investir dans ses technologies de base, d'améliorer ses opérations locales et d'approfondir ses partenariats stratégiques afin de soutenir la croissance à long terme de l'industrie des équipements de construction.

