LGMG presenta nuevos productos y servicios en CONEXPO-CON/AGG 2026

Tres nuevos modelos de equipos y el lanzamiento de LGMG ProCare subrayan la continua expansión global

LAS VEGAS, 9 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En CONEXPO-CON/AGG 2026 en Las Vegas, que concluyó el 7 de marzo, LGMG presentó tres nuevos modelos para sus líneas de plataformas aéreas, manipuladores telescópicos y manejo de materiales, a la vez que describió iniciativas para fortalecer sus operaciones en Norteamérica. La compañía también presentó su portafolio de equipos de minería, destacando los desarrollos de productos y las mejoras de servicio que se ajustan a las necesidades de los clientes regionales.

Con el objetivo de expandir su presencia en Norteamérica, LGMG continúa invirtiendo en I+D local y en el desarrollo de productos orientados al mercado. Los equipos personalizables, adaptados al rendimiento regional y a las normas regulatorias, reflejan este enfoque. En la exposición, las demostraciones de equipos en vivo y las zonas de simulación de operaciones inteligentes brindaron una visión práctica de las capacidades de las máquinas y el rendimiento operativo.

El primer día de la exposición, LGMG realizó un lanzamiento exclusivo para presentar tres nuevos modelos: una plataforma telescópica de 38 metros, el manipulador telescópico H1256 y la carretilla elevadora contrapesada eléctrica de la serie X7. Estas incorporaciones refuerzan la posición de la compañía en el acceso de gran alcance, la elevación de cargas pesadas y la manipulación de materiales electrificada, apoyando a contratistas, flotas de alquiler y operadores industriales que buscan soluciones de mayor productividad y menores emisiones.

Para complementar su cartera de equipos, LGMG presentó su nueva marca de servicio, "LGMG ProCare", basada en el compromiso de servicio "Siempre disponible, siempre fiable". El programa refuerza la red global de servicio de la compañía y sus capacidades de soporte localizadas, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta posventa y la disponibilidad de repuestos en los mercados clave.

Durante el evento, LGMG firmó acuerdos de cooperación con socios estratégicos globales, ampliando así su colaboración internacional. La compañía también consiguió pedidos de compra, lo que refleja la continua interacción con los clientes y la confianza del mercado.

CONEXPO-CON/AGG 2026 sirvió como plataforma para demostrar la solidez de la marca y las capacidades técnicas de LGMG, a la vez que reafirmó su compromiso de servir a los mercados locales y a los clientes globales. De cara al futuro, la compañía seguirá invirtiendo en tecnologías clave, mejorando sus operaciones locales y consolidando alianzas estratégicas para impulsar el crecimiento a largo plazo en la industria de equipos de construcción.

