LGMG stellt auf der CONEXPO-CON/AGG 2026 neue Produkte und Serviceinitiativen vor

Drei neue Maschinenmodelle sowie die Einführung von LGMG ProCare unterstreichen die anhaltende globale Expansion

LAS VEGAS, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf der CONEXPO-CON/AGG 2026 in Las Vegas, die am 7. März zu Ende ging, stellte LGMG drei neue Modelle aus seinen Produktreihen für Hubarbeitsbühnen, Teleskoplader und Flurförderzeuge vor und präsentierte zugleich Initiativen zur Stärkung seines Nordamerika-Geschäfts. Das Unternehmen präsentierte außerdem sein Portfolio an Bergbaumaschinen und hob dabei Produktentwicklungen sowie Serviceverbesserungen hervor, die auf die Anforderungen regionaler Kunden abgestimmt sind.

Aufbauend auf seiner wachsenden Präsenz in Nordamerika investiert LGMG weiterhin in lokale Forschung und Entwicklung sowie in eine marktorientierte Produktentwicklung. Anpassbare Maschinen, die auf regionale Leistungsanforderungen und regulatorische Standards zugeschnitten sind, spiegeln diesen Schwerpunkt wider. Auf der Messe vermittelten Live-Demonstrationen von Maschinen und Simulationszonen für intelligente Bedienung praxisnahe Einblicke in die Fähigkeiten und die Leistungsfähigkeit der Maschinen.

Am ersten Messetag veranstaltete LGMG eine eigene Produkteinführung für drei neue Modelle: eine Teleskoparbeitsbühne mit 125 Fuß, den Teleskoplader H1256 und die X7-Serie elektrischer Gegengewichtsstapler. Diese Neuzugänge stärken die Position des Unternehmens in den Bereichen Arbeiten in großer Höhe, Heben schwerer Lasten sowie elektrifizierte Flurfördertechnik und unterstützen Bauunternehmen, Vermietflotten und industrielle Betreiber, die nach höherer Produktivität und emissionsärmeren Lösungen suchen.

Ergänzend zu seinem Maschinenportfolio stellte LGMG seine neue Servicemarke „LGMG ProCare" vor, die auf dem Serviceversprechen „Always Available, Always Reliable" basiert. Das Programm stärkt das globale Servicenetz des Unternehmens und seine lokalen Supportkapazitäten, um die Reaktionsfähigkeit im After-Sales-Bereich sowie die Teileverfügbarkeit in wichtigen Märkten zu verbessern.

Während der Veranstaltung unterzeichnete LGMG Kooperationsvereinbarungen mit globalen strategischen Partnern und baute damit seine internationale Zusammenarbeit weiter aus. Das Unternehmen sicherte sich außerdem potenzielle Aufträge, was das anhaltende Kundeninteresse und das Vertrauen des Marktes widerspiegelt.

Die CONEXPO-CON/AGG 2026 bot LGMG eine Plattform, um seine Markenstärke und technischen Kompetenzen zu präsentieren und zugleich sein Engagement für lokale Märkte und globale Kunden zu bekräftigen. Künftig wird das Unternehmen weiter in Kerntechnologien investieren, lokale Strukturen ausbauen und strategische Partnerschaften vertiefen, um das langfristige Wachstum in der Baumaschinenindustrie zu unterstützen.

