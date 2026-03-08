LGMG, CONEXPO-CON/AGG 2026에서 신제품 및 서비스 이니셔티브 공개

3종의 신규 장비 모델과 LGMG 프로케어 출시로 글로벌 확장 전략 강화

라스베이거스 2026년 3월 8일 /PRNewswire/ -- 3월 7일 막을 내린 라스베이거스 CONEXPO-CON/AGG 2026에서 LGMG가 고소작업 플랫폼, 텔레핸들러, 자재 운반 장비 라인업에 걸쳐 3종의 신규 모델을 공개하면서 북미 시장 운영 강화를 위한 다양한 전략을 소개했다. 또한 지역 고객 요구에 맞춘 제품 개발과 서비스 강화 성과를 강조하며 광산 장비 포트폴리오도 선보였다.

북미 시장에서 입지를 확대해 온 LGMG는 현지화 연구개발(R&D)과 시장 주도형 제품 개발에 지속적으로 투자하고 있다. 지역별 성능 요구와 규제 기준에 맞춘 맞춤형 장비 개발이 이러한 노력을 잘 보여준다. 이번 박람회에서는 기계의 기능과 작동 성능에 대한 실질적인 통찰력을 얻을 수 있도록 실시간 장비 시연과 스마트 작업 시뮬레이션 구역이 운영됐다

전시회 첫날 LGMG는 전용 발표 행사를 통해 125피트 텔레스코픽 붐 리프트, H1256 텔레핸들러, X7 시리즈 전동 카운터밸런스 지게차 등 신형 모델 3종을 공개했다. 이번 신제품은 고소 작업, 중량 하역, 전동 자재 운반 분야에서 LGMG의 경쟁력을 강화하며, 생산성 향상과 저배출 솔루션을 추구하는 건설업체, 장비 렌탈 업체, 산업 운영 기업의 요구를 지원한다.

LGMG는 장비 포트폴리오를 보완하기 위해 '항상 이용 가능하고, 항상 신뢰할 수 있는(Always Available, Always Reliable)'이라는 서비스 약속을 바탕으로 구축된 신규 서비스 브랜드 'LGMG 프로케어(LGMG ProCare)'를 도입했다. 이 프로그램은 핵심 시장 전반에 걸쳐 애프터서비스 대응력과 부품 공급 안정성을 높이는 것을 목표로 글로벌 서비스 네트워크와 현지 지원 역량을 강화한다.

행사 기간 동안 LGMG는 글로벌 전략 파트너들과 협력 계약을 체결하며 국제 협력을 확대했다. 또한 향후 구매로 이어질 잠재 주문도 확보하면서 고객 참여와 시장 신뢰가 지속되고 있음을 보여줬다.

CONEXPO-CON/AGG 2026은 LGMG의 브랜드 경쟁력과 기술 역량을 보여주는 동시에, 지역 시장과 글로벌 고객을 동시에 지원하겠다는 회사의 의지를 재확인하는 자리였다. LGMG는 앞으로도 핵심 기술에 지속적으로 투자하고, 현지화된 운영을 강화하고, 전략적 파트너십을 심화해 건설 장비 산업에서 장기적인 성장을 이어갈 계획이다.

https://www.lgmg.com.cn을 방문하면 CONEXPO-CON/AGG 2026의 LGMG 전시회에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있다.

