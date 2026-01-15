A maratona da qualidade por trás de um copo de leite: estreia o documentário Super Milk

Notícias fornecidas por

Yili Group

15 jan, 2026, 19:47 GMT

PEQUIM, 15 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Há milhares de anos, o leite acompanha as pessoas em todas as fases da vida. Devido aos seus nutrientes abundantes e equilibrados, o leite é considerado um dos alimentos mais próximos da perfeição. Dia após dia, este "superalimento" natural segue nutrindo pessoas em todo o mundo.

Continue Reading
A maratona da qualidade por trás de um copo de leite: estreia do documentário Super Milk
A maratona da qualidade por trás de um copo de leite: estreia do documentário Super Milk

Mas qual é o caminho que um copo de leite verdadeiramente excepcional percorre desde o pasto até à mesa? Em 22 de dezembro de 2025, estreou o documentário Super Milk, que acompanha toda a cadeia da indústria de laticínios. Coproduzido pelo Yili Group, a maior empresa de laticínios da Ásia, e pelo NetEase News, o documentário acompanha a jornada que começa em uma única lâmina de grama, retratando de forma autêntica todo o percurso do leite, do pasto à mesa. A obra apresenta uma cadeia de suprimentos abrangente, que engloba cultivo, criação, pesquisa e desenvolvimento, produção e gestão da qualidade — uma verdadeira maratona de excelência que se estende por todo o mundo.

Super Milk viaja por vários países, incluindo China, Reino Unido, Nova Zelândia, Dinamarca, Holanda, Tailândia e Indonésia, visitando grandes empresas globais como Tetra Pak, Schneider Electric, Novonesis, GEA, SGS e FlavorActiV. O documentário também explora as regiões de origem do leite — das pradarias de Ar Horqin Banner às plantações de coco na Tailândia e aos pastos da Nova Zelândia — além de visitar universidades e centros de pesquisa de renome internacional, como a Tsinghua University, a Wageningen University & Research e a Lincoln University. O documentário oferece uma visão panorâmica da rede global de colaboração por trás de um único copo de leite.

Ao longo de seus seis episódios ("Super Fazenda", "Super Ingredientes", "Super P&D", "Super Inspeção", "Super Fábrica" e "Super Embalagem"), Super Milk revela, pela primeira vez de forma sistemática, a trajetória extraordinária de profunda colaboração e compromisso conjunto com a qualidade ao longo de toda a cadeia global de suprimentos.

Super Milk é mais do que um documentário sobre o leite. É uma reflexão cinematográfica sobre saúde, natureza e inovação em nossos tempos. É graças à dedicação, à perseverança e à colaboração de inúmeras pessoas que essa maratona global da qualidade se concretiza, levando o leite à mesa de milhões de lares. A série Super Milk está sendo lançada em episódios, transmitindo, por meio de histórias reais, uma imagem de abertura, inovação e sustentabilidade na indústria global de laticínios, ampliando seu alcance junto a um público internacional ainda maior.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2862237/video.mp4

FONTE Yili Group

Da mesma fonte

Centro Nacional de Inovação Tecnológica para Laticínios realiza sua terceira conferência anual na Mongólia Interior, China

Centro Nacional de Inovação Tecnológica para Laticínios realiza sua terceira conferência anual na Mongólia Interior, China

O Centro Nacional de Inovação Tecnológica em Laticínios (NCTID) realizou sua terceira conferência anual nos dias 27 e 28 de setembro em Hohhot,...
Yili conquista quatro Prêmios Inovação Mundial em Laticínios no 18º Congresso Global de Laticínios

Yili conquista quatro Prêmios Inovação Mundial em Laticínios no 18º Congresso Global de Laticínios

Nos dias 18 e 19 de junho, foi realizado em Amsterdã o Congresso Global de Laticínios (Global Dairy Congress) 2025. Durante o fórum, o Dr. Ignatius...
More Releases From This Source

Explorar

Broadcast Tech

Broadcast Tech

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Film and Motion Picture

Film and Motion Picture

Entertainment

Entertainment

News Releases in Similar Topics