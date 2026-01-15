A maratona da qualidade por trás de um copo de leite: estreia o documentário Super Milk

PEQUIM, 15 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Há milhares de anos, o leite acompanha as pessoas em todas as fases da vida. Devido aos seus nutrientes abundantes e equilibrados, o leite é considerado um dos alimentos mais próximos da perfeição. Dia após dia, este "superalimento" natural segue nutrindo pessoas em todo o mundo.

A maratona da qualidade por trás de um copo de leite: estreia do documentário Super Milk Speed Speed

Mas qual é o caminho que um copo de leite verdadeiramente excepcional percorre desde o pasto até à mesa? Em 22 de dezembro de 2025, estreou o documentário Super Milk, que acompanha toda a cadeia da indústria de laticínios. Coproduzido pelo Yili Group, a maior empresa de laticínios da Ásia, e pelo NetEase News, o documentário acompanha a jornada que começa em uma única lâmina de grama, retratando de forma autêntica todo o percurso do leite, do pasto à mesa. A obra apresenta uma cadeia de suprimentos abrangente, que engloba cultivo, criação, pesquisa e desenvolvimento, produção e gestão da qualidade — uma verdadeira maratona de excelência que se estende por todo o mundo.

Super Milk viaja por vários países, incluindo China, Reino Unido, Nova Zelândia, Dinamarca, Holanda, Tailândia e Indonésia, visitando grandes empresas globais como Tetra Pak, Schneider Electric, Novonesis, GEA, SGS e FlavorActiV. O documentário também explora as regiões de origem do leite — das pradarias de Ar Horqin Banner às plantações de coco na Tailândia e aos pastos da Nova Zelândia — além de visitar universidades e centros de pesquisa de renome internacional, como a Tsinghua University, a Wageningen University & Research e a Lincoln University. O documentário oferece uma visão panorâmica da rede global de colaboração por trás de um único copo de leite.

Ao longo de seus seis episódios ("Super Fazenda", "Super Ingredientes", "Super P&D", "Super Inspeção", "Super Fábrica" e "Super Embalagem"), Super Milk revela, pela primeira vez de forma sistemática, a trajetória extraordinária de profunda colaboração e compromisso conjunto com a qualidade ao longo de toda a cadeia global de suprimentos.

Super Milk é mais do que um documentário sobre o leite. É uma reflexão cinematográfica sobre saúde, natureza e inovação em nossos tempos. É graças à dedicação, à perseverança e à colaboração de inúmeras pessoas que essa maratona global da qualidade se concretiza, levando o leite à mesa de milhões de lares. A série Super Milk está sendo lançada em episódios, transmitindo, por meio de histórias reais, uma imagem de abertura, inovação e sustentabilidade na indústria global de laticínios, ampliando seu alcance junto a um público internacional ainda maior.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2862237/video.mp4

FONTE Yili Group