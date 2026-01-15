El maratón de calidad detrás de un vaso de leche: se estrena el documental Super Milk

News provided by

Yili Group

Jan 15, 2026, 05:08 ET

PEKÍN, 15 de enero de 2026  /PRNewswire/ -- Durante miles de años, la leche ha acompañado a las personas en cada etapa de la vida. Gracias a su nutrición rica y equilibrada, se la considera uno de los alimentos más cercanos a la perfección. Día tras día, este "superalimento" natural continúa nutriendo a personas de todo el mundo.

Continue Reading
The Quality Marathon Behind a Glass of Milk: Super Milk Documentary Premieres
The Quality Marathon Behind a Glass of Milk: Super Milk Documentary Premieres

¿Cómo llega un vaso de leche verdaderamente excepcional del campo a la mesa? El 22 de diciembre de 2025 se estrenó Super Milk, un documental que rastrea toda la cadena de la industria láctea. Coproducido por Yili Group, la empresa láctea líder en Asia, y NetEase News, el documental sigue el recorrido desde una simple brizna de hierba, capturando con autenticidad el recorrido completo de la leche desde el campo hasta la mesa. Presenta una cadena de suministro integral que abarca la siembra, la crianza, la I+D, la producción y la gestión de calidad: un maratón de calidad que abarca todo el mundo.

Super Milk viaja por varios países, incluyendo China, Reino Unido, Nueva Zelanda, Dinamarca, Países Bajos, Tailandia e Indonesia, visitando empresas globales líderes como Tetra Pak, Schneider Electric, Novonesis, GEA, SGS y FlavorActiV. También explora regiones productoras de leche, desde las praderas de Ar Horqin Banner hasta plantaciones de coco en Tailandia y pastizales en Nueva Zelanda, así como universidades e instituciones de investigación de renombre mundial como la Universidad de Tsinghua, la Universidad e Investigación de Wageningen y la Universidad de Lincoln. El documental ofrece una visión panorámica de la red de colaboración global que se esconde tras un solo vaso de leche.

A través de sus seis episodios (Super Granja, Super Ingredientes, Super I+D, Super Inspección, Super Fábrica y Super Envasado), Super Milk revela sistemáticamente por primera vez la extraordinaria trayectoria de profunda colaboración y compromiso compartido con la calidad en toda la cadena de suministro global.

Super Milk es más que un documental sobre la leche. Es una reflexión cinematográfica sobre la salud, la naturaleza y la innovación en nuestros tiempos. Gracias a la dedicación, la perseverancia y la colaboración de innumerables personas, se completa esta maratón global de la calidad, llevando la leche a las mesas de millones de hogares. La serie Super Milk se estrena ahora en episodios, transmitiendo a través de historias auténticas una visión de apertura, innovación y sostenibilidad en la industria láctea global, ayudándola a llegar a un público global más amplio.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2861536/video.mp4

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

The Quality Marathon Behind a Glass of Milk: Super Milk Documentary Premieres

The Quality Marathon Behind a Glass of Milk: Super Milk Documentary Premieres

For thousands of years, milk has accompanied people at every stage of life. Due to its rich and well-balanced nutrition, milk is hailed as one of the ...
Nationales Zentrum für technologische Innovation in der Milchwirtschaft präsentiert sich erstmals auf dem IDF-Weltmilchgipfel und zeigt Innovationen zur Förderung der Nachhaltigkeit

Nationales Zentrum für technologische Innovation in der Milchwirtschaft präsentiert sich erstmals auf dem IDF-Weltmilchgipfel und zeigt Innovationen zur Förderung der Nachhaltigkeit

Der mit Spannung erwartete Milchgipfel „IDF World Dairy Summit 2025" fand vom 20. bis 23. Oktober in Santiago, Chile, statt. Die Veranstaltung, die...
More Releases From This Source

Explore

Broadcast Tech

Broadcast Tech

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Film and Motion Picture

Film and Motion Picture

Entertainment

Entertainment

News Releases in Similar Topics