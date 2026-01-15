El maratón de calidad detrás de un vaso de leche: se estrena el documental Super Milk

PEKÍN, 15 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Durante miles de años, la leche ha acompañado a las personas en cada etapa de la vida. Gracias a su nutrición rica y equilibrada, se la considera uno de los alimentos más cercanos a la perfección. Día tras día, este "superalimento" natural continúa nutriendo a personas de todo el mundo.

¿Cómo llega un vaso de leche verdaderamente excepcional del campo a la mesa? El 22 de diciembre de 2025 se estrenó Super Milk, un documental que rastrea toda la cadena de la industria láctea. Coproducido por Yili Group, la empresa láctea líder en Asia, y NetEase News, el documental sigue el recorrido desde una simple brizna de hierba, capturando con autenticidad el recorrido completo de la leche desde el campo hasta la mesa. Presenta una cadena de suministro integral que abarca la siembra, la crianza, la I+D, la producción y la gestión de calidad: un maratón de calidad que abarca todo el mundo.

Super Milk viaja por varios países, incluyendo China, Reino Unido, Nueva Zelanda, Dinamarca, Países Bajos, Tailandia e Indonesia, visitando empresas globales líderes como Tetra Pak, Schneider Electric, Novonesis, GEA, SGS y FlavorActiV. También explora regiones productoras de leche, desde las praderas de Ar Horqin Banner hasta plantaciones de coco en Tailandia y pastizales en Nueva Zelanda, así como universidades e instituciones de investigación de renombre mundial como la Universidad de Tsinghua, la Universidad e Investigación de Wageningen y la Universidad de Lincoln. El documental ofrece una visión panorámica de la red de colaboración global que se esconde tras un solo vaso de leche.

A través de sus seis episodios (Super Granja, Super Ingredientes, Super I+D, Super Inspección, Super Fábrica y Super Envasado), Super Milk revela sistemáticamente por primera vez la extraordinaria trayectoria de profunda colaboración y compromiso compartido con la calidad en toda la cadena de suministro global.

Super Milk es más que un documental sobre la leche. Es una reflexión cinematográfica sobre la salud, la naturaleza y la innovación en nuestros tiempos. Gracias a la dedicación, la perseverancia y la colaboración de innumerables personas, se completa esta maratón global de la calidad, llevando la leche a las mesas de millones de hogares. La serie Super Milk se estrena ahora en episodios, transmitiendo a través de historias auténticas una visión de apertura, innovación y sostenibilidad en la industria láctea global, ayudándola a llegar a un público global más amplio.

