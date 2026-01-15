Le marathon de la qualité derrière un verre de lait : première du documentaire Super Milk

PÉKIN, 15 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Depuis des milliers d'années, le lait est un élément constant dans la vie des personnes. Grâce à sa richesse et à son bon équilibre nutritionnel, le lait est considéré comme l'un des aliments les plus proches de la perfection. Jour après jour, ce « super aliment » naturel continue de nourrir les populations du monde entier.

The Quality Marathon Behind a Glass of Milk: Super Milk Documentary Premieres Speed Speed

Comment un verre de lait vraiment exceptionnel transitionne du pâturage à la table ? Super Milk, un documentaire retraçant toute la chaîne de l'industrie laitière, a été diffusé pour la première fois le 22 décembre 2025. Coproduit par le groupe Yili, première entreprise laitière d'Asie, et NetEase News, le documentaire retrace le parcours d'un simple brin d'herbe, capturant avec authenticité le cheminement complet du lait, du pâturage à la table. Il s'agit d'une chaîne d'approvisionnement complète qui englobe la plantation, la sélection animale, la recherche et le développement, la production et la gestion de la qualité - un marathon de la qualité à l'échelle de la planète entière.

Super Milk visite de nombreux pays, notamment la Chine, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, le Danemark, les Pays-Bas, la Thaïlande et l'Indonésie, ainsi que des entreprises internationales de premier plan telles que Tetra Pak, Schneider Electric, Novonesis, GEA, SGS et FlavorActiV. Il explore également les régions de production de lait - des prairies d'Ar Horqin Banner aux plantations de noix de coco en Thaïlande en passant par les pâturages de Nouvelle-Zélande - ainsi que des universités et des instituts de recherche de renommée mondiale tels que l'université de Tsinghua, l'université et la recherche de Wageningen et l'université de Lincoln. Le documentaire offre une vue d'ensemble du réseau mondial de collaboration pour produire un simple verre de lait.

Dans ses six épisodes - Super Farm, Super Ingredients, Super R&D, Super Inspection, Super Factory et Super Packaging - le documentaire Super Milk dévoile pour la première fois de façon systématique le parcours extraordinaire d'une collaboration profonde et d'un engagement commun en faveur de la qualité tout au long de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Super Milk est plus qu'un documentaire sur le lait. Il s'agit d'une réflexion cinématographique sur la santé, la nature et l'innovation à notre époque. Grâce au dévouement, à la persévérance et à la collaboration d'innombrables personnes, ce marathon mondial de la qualité est possible, pour servir le lait sur les tables de millions de ménages. La série Super Milk est maintenant diffusée en épisodes, exprimant à travers des histoires authentiques une vision d'ouverture, d'innovation et de durabilité dans l'industrie laitière mondiale, ce qui lui permet de toucher un public mondial plus large.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2861536/video.mp4