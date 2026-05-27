Yili lança a iniciativa global Innovation Vanguard em Cambridge, Reino Unido

CAMBRIDGE, Inglaterra, 26 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Recentemente, o Yili Group realizou o lançamento de sua iniciativa global Innovation Vanguard em Cambridge, Reino Unido. Sob o tema "Reunindo sabedoria global, desbravando um futuro mais saudável", o evento marcou a estreia de uma estrutura abrangente de P&D de acesso aberto, projetada para elevar a cadeia de valor do setor de laticínios. Para avançar nessa missão, a Yili assinou acordos com a Springer Nature e com o Institute for Manufacturing (IfM), da Universidade de Cambridge.

Lançamento da iniciativa global Innovation Vanguard (PRNewsfoto/Yili Group) Atualização da estratégia de Marca Jinlingguan (PRNewsfoto/Yili Group)

Com esse lançamento, a Yili está expandindo além da manufatura para assumir um papel ativo na pesquisa colaborativa em todo o setor global de laticínios. Enfatizando esse compromisso, Liu Chunxi, presidente executivo sênior do Yili Group, declarou: "Ao adotar novas oportunidades e missões do setor, a Yili promove consistentemente a sinergia em toda a cadeia de valor e coloca a saúde do consumidor no centro de tudo o que fazemos, elevando o setor global de laticínios a novos patamares."

Durante o evento, a Yili e o China National Technology Innovation Center for Dairy (NTICD) apresentaram 13 projetos emblemáticos que abrangem áreas do setor, desde a criação de gado e agricultura inteligente até nutrição de precisão, ingredientes funcionais de alto valor e embalagens sustentáveis. He Jian, chefe do NTICD e gerente geral do Centro Global de Inovação da Yili, estendeu um convite aberto a institutos de pesquisa e parceiros do setor em todo o mundo para enfrentar esses desafios de fronteira.

Para expandir essa rede, a Yili assinou um acordo com o IfM para explorar novos modelos de P&D industrial. Comentando sobre a sinergia, Andy Neely, membro da Royal Academy of Engineering e Professor de Manufatura da Universidade de Cambridge, observou: "É fantástico que a Yili esteja colaborando com Cambridge, e particularmente com o Institute for Manufacturing, por meio do Open Innovation Forum. Trata-se, portanto, de aprender novas ideias e novas formas de inovar em todos os setores e em diferentes organizações. Tenho certeza de que ambos aprenderão muito e contribuirão bastante para essa conversa."

Em outro grande passo, a Yili assinou um acordo com a Springer Nature para lançar a compilação do white paper global de pesquisa sobre leite materno de 2026. Stephen Pincock, vice-presidente executivo de Impact Solutions da Springer Nature, destacou a importância do relatório, destacando que ele apresentará as tendências internacionais de ponta e mostrará os resultados de pesquisas realizadas pelas principais instituições. Ele acrescentou que o apoio da Yili a essa iniciativa reflete um forte compromisso com a saúde da próxima geração.

Paralelamente a esses marcos acadêmicos, a marca Jinlingguan da Yili lançou sua atualização de estratégia de marca "Nutrição de Espectro Completo & Frescor Máximo". Compartilhando marcos recentes, Dr. Ignatius Szeto, vice-presidente do Yili Group, declarou: "A Jinlingguan construiu proativamente uma estratégia de pesquisa científica "seis em um", focada em absorção, proteção, nutrição cerebral, saúde intestinal, saúde óssea e hipoalergenicidade."

A base desses esforços é o ecossistema global de inovação "15+1" da Yili, que conecta 15 polos regionais com instituições acadêmicas de ponta em todo o mundo. Refletindo sobre essa abordagem colaborativa de longo prazo, Paul Moughan, membro da Royal Society of New Zealand e professor da Massey University, reconheceu a Yili como líder científica no setor, elogiando a transparência, a alta integridade e o espírito de colaboração genuína da empresa.

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FONTE Yili Group