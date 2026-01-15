1杯の牛乳に隠された品質をつなぐマラソン：ドキュメンタリー『Super Milk』公開

Yili Group

15 1月, 2026, 23:03 JST

北京、2026年1月15日 /PRNewswire/ -- 牛乳は数千年にわたり、人生のあらゆるステージで人々に親しまれてきました。栄養が豊富でバランスも良いことから、牛乳は「完璧に近い食品」の一つと称賛されています。日々、この天然の「スーパーフード」は世界中の人々に栄養を届け続けています。

では、本当に優れた牛乳は、牧草地からどのようにして食卓まで届けられるのでしょうか？2025年12月22日、乳業産業のサプライチェーン全体を追跡するドキュメンタリー、『Super Milk』が初公開されました。アジアの大手乳業会社であるYili GroupとNetEase Newsの共同制作によるこのドキュメンタリーは、1枚の草から始まる旅を追い、牛乳が牧草地から食卓に届くまでのすべての道のりをありのままに描き出します。栽培、飼育、研究開発、生産、品質管理を含む包括的なサプライチェーン――世界規模で展開される「品質をつなぐためのマラソン」を提示しています。

Super Milk』は、中国、英国、ニュージーランド、デンマーク、オランダ、タイ、インドネシアなど複数の国を巡り、Tetra Pak、Schneider Electric、Novonesis、GEA、SGS、FlavorActiVといった世界有数の企業を訪ねます。また、清華大学、ワーヘニンゲン大学、リンカーン大学といった世界的に有名な大学や研究機関だけでなく、アルホルチン旗（内モンゴル自治区）の草原からタイのココナッツ農園、ニュージーランドの牧草地に至るまで、生乳の生産地も取材しています。このドキュメンタリーは、1杯の牛乳の背景に広がる世界的な協働ネットワークを俯瞰的に紹介しています。

6つのエピソード（スーパーファーム、スーパー原材料、スーパー研究開発、スーパー検査、スーパー工場、スーパー包装）を通して、『Super Milk』はグローバルなサプライチェーン全体における深い連携と品質に対する共通のコミットメントによって支えられる特別な道のりを、初めて体系的に明らかにします。

Super Milk』は、単なる牛乳に関するドキュメンタリーではありません。健康、自然、そして現代におけるイノベーションをめぐる映画的考察でもあります。数え切れない人々の献身、忍耐、協力によって、この世界規模で品質をつなぐマラソンが完成し、何百万もの家庭の食卓に牛乳が届けられます。『Super Milk』シリーズは現在、エピソードごとに公開されています。現実の物語を通じて、世界の酪農産業における開放性、革新性、持続可能性というビジョンを伝え、世界中のより多くの視聴者に届けることを目指しています。

SOURCE Yili Group

