우유 한 잔에 숨은 품질 마라톤: 슈퍼 밀크 다큐멘터리 개봉

베이징 2026년 1월 15일 /PRNewswire/ -- 수천 년 동안 우유는 사람의 인생 전반을 함께 해 왔고 풍부하고 균형 잡힌 영양 덕분에 일명 완전 식품 중 하나로 칭송받고 있다. 이 천연 '슈퍼 푸드'는 전 세계 사람들에게 매일 영양을 공급하고 있다.

그렇다면 이토록 특별한 우유 한 잔이 목초지에서 식탁에 오르기까지 어떤 과정을 거치게 될까? 유제품 공급망 전체를 조명하는 다큐멘터리 슈퍼 밀크(Super Milk)가 2025년 12월 22일 개봉했다. 아시아 1위 유제품 기업 일리 그룹(Yili Group)과 넷이즈 뉴스(NetEase News)가 공동 제작한 이 다큐는 목초지에서 식탁까지, 풀 한 포기에서 시작되는 우유의 여정을 생생하게 보여준다. 파종, 육종, R&D, 생산, 품질 관리의 전 과정을 아우르는 방대한 공급망을 통해 세계 곳곳에서 펼쳐지는 품질 마라톤을 감상할 수 있다.

슈퍼밀크에서는 중국, 영국, 뉴질랜드, 덴마크, 네덜란드, 태국, 인도네시아 등 여러 국가를 돌아다니며 테트라팩(Tetra Pak), 슈나이더 일렉트릭(Schneider Electric), 노보네시스(Novonesis), GEA, SGS, FlavorActiV 등 유수의 글로벌 기업을 탐방한다. 또 아르호친 배너(Ar Horqin Banner)의 초원과 태국의 코코넛 농장, 뉴질랜드의 목초지 등 여러 우유 생산원을 비롯해 칭화대학교, 와게닝겐대학교 및 연구소, 링컨대학교 등 세계 유명 대학과 연구소도 방문한다. 우유 한 잔에 숨은 글로벌 협업 네트워크를 파노라마 형태로 조명한다.

슈퍼 팜(Super Farm), 슈퍼 재료(Super Ingredients), 슈퍼 R&D(Super R&D), 슈퍼 검사(Super Inspection), 슈퍼 공장(Super FActory), 슈퍼 포장(Super Packaging)의 여섯 가지 에피소드로 구성된 다큐멘터리 슈퍼 밀크는 우유 한 잔을 만들기 위해 글로벌 공급망 전반에서 일어나는 긴밀한 협업과 공동 품질 관리의 특별한 여정을 체계적으로 처음 공개한다.

슈퍼밀크는 우유 다큐멘터리 그 이상이다. 우리 시대의 건강과 자연, 혁신에 대한 영화적 성찰이다. 이 품질 마라톤이 완성되어 수백만 가구의 식탁에 우유가 오를 수 있는 것은 수많은 사람들의 헌신과 인내, 협업 덕분이다. 슈퍼 밀크 시리즈는 현재 에피소드별로 공개 중이며, 전 세계 유제품 산업의 개방성, 혁신, 지속가능성에 대한 비전을 진정성 있게 전달하며 세계적으로 더 많은 시청자들에게 다가가고 있다.

SOURCE Yili Group