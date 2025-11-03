À margem do Gateway Gulf 2025, "Rashid Equestrian & Horseracing Club Revela Masterplan para Desenvolver Destino de Esportes e Estilo de Vida de Classe Mundial".

MANAMA, Bahrein, 3 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O Rashid Equestrian & Horseracing Club (REHC) revelou seu Masterplan, um projeto transformador criado para redefinir o cenário de esportes e lazer do Reino e estabelecer o Reino do Bahrein como um dos principais destinos regionais de excelência equestre, vida de luxo e recreação premium. A inauguração do REHC foi feita no Gateway Gulf 2025, o principal fórum de investimentos da região, realizado no Four Seasons Hotel de 2 a 3 de novembro de 2025.

Rashid Equestrian & Horseracing Club revela plano diretor para desenvolver um destino de esportes e estilo de vida de classe mundial

Desenvolvido em consulta com a Bareeq Al Retaj Real Estate Services, o REHC Masterplan será entregue em um terreno de mais de três milhões de metros quadrados em várias fases, abrangendo uma gama diversificada de empreendimentos que combinam esporte, hospitalidade, varejo e sustentabilidade em um destino integrado.

O Plano Diretor representa um passo importante no avanço da visão de longo prazo do Reino do Bahrein para a diversificação econômica por meio do turismo, esporte e investimento imobiliário. Estrategicamente localizado dentro do distrito equestre e de corridas de cavalos estabelecido no Reino, o projeto aproveita a herança do Reino no esporte, alinhando-se com os objetivos mais amplos de desenvolvimento urbano sustentável e parceria com o setor privado.

Yusuf Osama Buheji, CEO da REHC, disse: "Este projeto representa uma nova era para o Clube e para a comunidade equestre do Bahrein. Guiado pelas diretrizes do Alto Comitê da REHC, presidido por Sua Alteza Xeque Isa bin Salman Al Khalifa, Ministro do Tribunal do Primeiro Ministro, o Plano Diretor da REHC reflete nossa ambição de criar um destino de classe mundial que integre esporte, natureza e estilo de vida, ao mesmo tempo em que abre novas oportunidades de investimento, criação de empregos e turismo. Ele se baseia na orgulhosa história do Bahrein em corridas de cavalos e a reimagina para as gerações futuras."

O desenvolvimento principal abrange várias zonas-chave, com:

Um novo campo de golfe de campeonato de 18 buracos, oferecendo uma experiência de nível internacional para profissionais e entusiastas

Um clube de golfe e centro equestre, oferecendo instalações de treinamento e eventos de última geração

Um Hotel de Golfe de Luxo e Vilas de Golfe integradas ao campo

Vilas equestres de luxo cercadas por espaços verdes abertos e comodidades de lazer

Um centro comercial e de varejo com lojas, serviços e espaços de hospitalidade

Um moderno Complexo Esportivo e Clubhouse de Membros projetado para promover a vida ativa e o envolvimento da comunidade

Estabelecimentos de A&B com vista para o hipódromo, proporcionando experiências gastronômicas premium

O Plano Diretor também atribui grande importância à gestão ambiental e à infraestrutura inteligente. O Local de Investimento do Nordeste contará com uma fazenda solar projetada para fornecer energia limpa ao complexo, apoiando as metas nacionais do Bahrein para energia renovável e redução de carbono.

Com vários lotes identificados para participação do setor privado, o REHC Masterplan oferece diversas oportunidades de investimento em componentes residenciais, de hospitalidade, comerciais e de lazer. O desenvolvimento visa atrair investidores locais e internacionais que buscam projetos de longo prazo e de alta qualidade na crescente economia esportiva e de estilo de vida do Bahrein.

Por meio de suas instalações de classe mundial e design de padrão internacional, o REHC Masterplan fortalecerá a posição do Reino do Bahrein como um centro regional de turismo esportivo, eventos equestres e hospitalidade de luxo, contribuindo para as prioridades de desenvolvimento nacional.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2812118/REHC_Masterplan.jpg

