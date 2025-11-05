라시드 승마•경마 클럽, '게이트웨이 걸프 2025'서 세계적 수준의 스포츠•라이프스타일 개발 마스터플랜 공개

마나마, 바레인, 2025년 11월 5일 /PRNewswire/ -- 라시드 경마•승마 클럽(Rashid Equestrian & Horseracing Club, 이하 REHC)이 바레인의 스포츠 및 여가 환경을 새롭게 정의하는 '마스터플랜(Masterplan)'을 공개했다. REHC의 마스터플랜은 승마 분야의 우수성, 고급 주거, 프리미엄 레저를 아우르는 지역 선도 목적지로서의 입지를 확립하기 위한 대규모 변혁 프로젝트로, 2025년 11월 2일부터 3일까지 포시즌스 호텔(Four Seasons Hotel)에서 열린 중동 지역의 대표적 투자 포럼 '게이트웨이 걸프 2025(Gateway Gulf 2025)'에서 처음 공개됐다.

바리크 알 레타즈 부동산 서비스(Bareeq Al Retaj Real Estate Services)와 협의해 개발된 이 마스터플랜은 총 300만 제곱미터 이상의 부지에 걸쳐 단계적으로 진행될 예정이다. 여기에는 스포츠, 호스피탈리티, 리테일, 지속 가능성을 하나의 통합된 공간 안에 결합하는 다양한 개발 사업이 포함된다.

Rashid Equestrian & Horseracing Club Unveils Masterplan to Develop World-Class Sports and Lifestyle Destination

이번 마스터플랜은 관광, 스포츠, 부동산 투자를 통한 바레인 왕국의 장기적인 경제 다각화 비전을 추진하는 데 있어 중대한 단계로 평가된다. 왕국 내 기존 승마 및 경마 지구 중심부에 전략적으로 위치한 이 프로젝트는 바레인의 승마 유산을 계승하면서도 지속 가능한 도시 개발 및 민관 협력 확대라는 국가적 목표와도 보조를 이룬다.

유수프 오사마 부헤지(Yusuf Osama Buheji) REHC 최고경영자(CEO)는 "이 랜드마크 프로젝트는 클럽과 바레인 승마 커뮤니티에 새로운 시대를 열어줄 것"이라며 "이사 빈 살만 알 칼리파(Shaikh Isa bin Salman Al Khalifa) 총리실 장관이 의장으로 있는 REHC 최고위원회의 지침에 따라, 이번 마스터플랜은 스포츠, 자연, 라이프스타일을 통합하는 세계적 수준의 목적지를 조성하려는 우리의 비전을 반영한다. 또한 투자, 일자리 창출, 관광의 새로운 기회를 여는 동시에 바레인의 자랑스러운 경마 전통을 미래 세대의 시각으로 재해석하는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

이번 마스터플랜 개발 프로젝트는 여러 핵심 구역으로 구성되어 있으며, 주요 시설은 다음과 같다.

전문가와 애호가 모두에게 세계적 수준의 경험을 제공하는 새로운 18홀 챔피언십 골프장

최첨단 훈련 및 이벤트 시설을 갖춘 골프 클럽하우스와 승마 센터

골프장과 통합된 럭셔리 골프 호텔과 골프 빌라

녹지와 여가 시설로 둘러싸인 고급 승마 빌라

상점, 서비스, 환대 공간을 포함한 상업 및 리테일 센터

활기찬 생활과 커뮤니티 참여를 촉진하기 위한 현대적 스포츠 복합 단지 및 회원 전용 클럽하우스

경마장이 내려다보이는 프리미엄 다이닝 경험의 식음료(F&B) 매장

이 마스터플랜은 환경 보호와 스마트 인프라에도 중점을 두고 있다. 특히 북동부 투자 부지에는 복합 단지에 청정에너지를 공급하기 위한 태양광 발전소가 조성될 예정이며, 이는 바레인의 국가 재생 에너지 및 탄소 감축 국가 목표를 지원한다.

여러 부지가 민간 부문 참여를 위해 지정된 만큼, REHC 마스터플랜은 주거, 환대, 상업, 레저 분야에 걸쳐 다양한 투자 기회를 제공한다. 이번 개발은 바레인의 성장하는 스포츠 및 라이프스타일 경제에서 장기적이고 고품질의 프로젝트를 모색하는 국내외 투자자 유치를 목표로 한다.

세계적 수준의 시설과 국제 표준에 맞춘 설계를 통해 REHC 마스터플랜은 스포츠 관광, 승마 행사, 고급 환대의 지역 허브로서 바레인의 위상을 강화하고, 국가 발전 과제 달성에 기여할 것으로 기대된다.

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2812118/REHC_Masterplan.jpg

SOURCE REHC