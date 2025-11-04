REHC presenta su plan maestro para desarrollar un destino deportivo y de estilo de vida de clase mundial

En el marco de Gateway Gulf 2025, el Rashid Equestrian & Horseracing Club presenta su plan maestro para desarrollar un destino deportivo y de estilo de vida de clase mundial

MANAMA, Bahréin, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Rashid Equestrian & Horseracing Club (REHC) ha presentado su Plan Maestro, un proyecto transformador que redefinirá el panorama deportivo y de ocio del país y lo consolidará como un destino regional líder en excelencia ecuestre, vida de lujo y recreación de primer nivel. La presentación del REHC tuvo lugar en Gateway Gulf 2025, el principal foro de inversión de la región, celebrado en el Hotel Four Seasons del 2 al 3 de noviembre de 2025.

Desarrollado en colaboración con Bareeq Al Retaj Real Estate Services, el Plan Maestro de REHC se implementará en una superficie de más de tres millones de metros cuadrados en varias fases, abarcando una amplia gama de proyectos que combinan deporte, hostelería, comercio y sostenibilidad en un destino integrado.

El Plan Maestro representa un paso importante para impulsar la visión a largo plazo del Reino de Bahréin de diversificación económica mediante el turismo, el deporte y la inversión inmobiliaria. Estratégicamente ubicado dentro del distrito ecuestre y de carreras de caballos más consolidado del Reino, el proyecto aprovecha la tradición hípica del país y se alinea con los objetivos más amplios de desarrollo urbano sostenible y colaboración con el sector privado.

Yusuf Osama Buheji, consejero delegado de REHC, dijo: "Est proyecto emblemático marca el comienzo de una nueva era para el Club y la comunidad ecuestre de Bahréin. Guiado por las directrices del Comité Superior del REHC, presidido por Su Alteza el Jeque Isa bin Salman Al Khalifa, ministro de la Corte del Primer Ministro, el Plan Maestro del REHC refleja nuestra ambición de crear un destino de clase mundial que integre deporte, naturaleza y estilo de vida, a la vez que abre nuevas oportunidades para la inversión, la creación de empleo y el turismo. Se basa en la rica historia de Bahréin en las carreras de caballos y la reinventa para las futuras generaciones".

El desarrollo maestro abarca varias zonas clave, entre las que destacan:

Un nuevo campo de golf de campeonato de 18 hoyos, que ofrece una experiencia de primer nivel tanto para profesionales como para aficionados.

Una casa club de golf y un centro ecuestre con instalaciones de entrenamiento y eventos de última generación.

Un hotel de golf de lujo y villas de golf integradas al campo.

Villas ecuestres de lujo rodeadas de amplias zonas verdes y servicios de ocio.

Un centro comercial con tiendas, servicios y espacios de hostelería.

Un moderno complejo deportivo y una casa club para socios diseñados para fomentar un estilo de vida activo y la participación comunitaria

Restaurantes y bares con vistas al hipódromo que ofrecen experiencias gastronómicas de alta calidad.

El Plan Maestro también hace especial hincapié en la responsabilidad ambiental y la infraestructura inteligente. El Complejo de Inversión del Noreste contará con una planta solar diseñada para suministrar energía limpia al complejo, apoyando así los objetivos nacionales de Bahréin en materia de energías renovables y reducción de carbono.

Con varias parcelas identificadas para la participación del sector privado, el Plan Maestro del REHC ofrece diversas oportunidades de inversión en los sectores residencial, hotelero, comercial y de ocio. El proyecto busca atraer a inversores locales e internacionales que buscan proyectos de alta calidad a largo plazo en la creciente economía deportiva y de estilo de vida de Bahréin.

Gracias a sus instalaciones de primer nivel y su diseño de estándares internacionales, el Plan Maestro del REHC fortalecerá la posición del Reino de Bahréin como centro regional para el turismo deportivo, los eventos ecuestres y la hostelería de lujo, contribuyendo a las prioridades de desarrollo nacional.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2812118/REHC_Masterplan.jpg