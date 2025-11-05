バーレーンの競馬クラブ、スポーツとライフスタイルで世界的観光拠点開発に向けたマスタープランを発表

マナーマ（バーレーン）, 2025年11月5日 /PRNewswire/ -- Rashid Equestrian & Horseracing Club（REHC）は、バーレーン王国のスポーツおよびレジャー環境を再定義し、同国を乗馬の卓越性、富裕層向けのライフスタイル、良質な娯楽における地域有数の環境拠点として確立することを目指す、変革的プロジェクトの全体構想を発表しました。この構想は「REHCマスタープラン」として、2025年11月2日から3日にかけてFour Seasons Hotelで開催された地域最大級の投資フォーラム「ゲートウェイ・ガルフ2025（Gateway Gulf 2025）」において披露されたものです。

これには、同国の不動産開発管理を手掛けるBareeq Al Retaj Real Estate Services社との協議を経て策定された、スポーツ、接客・宿泊、小売、持続可能性を一つに統合した多種多様な開発計画が含まれています。また、建設予定地は300万平米を超える規模を有し、複数の段階を経て実行されます。

この構想は、つまり観光・スポーツ・不動産投資を通じた経済の多角化推進を謳うバーレーン王国の長期ビジョンにおける、大きな足がかりとなるものです。このプロジェクトはバーレーン国内の既に建設された馬術・競馬エリア内に戦略的に位置しており、同国が誇る馬術の伝統を活かしつつ、持続可能な都市開発や民間部門との連携という壮大な目標に沿ったものです。

REHC最高経営責任者を務めるYusuf Osama Buheji氏は、「この画期的なプロジェクトは、当クラブおよびバーレーンの馬術界にとって新たな時代の幕開けとなるものです。我が国の首相府大臣を務めるShaikh Isa bin Salman Al Khalifa殿下を議長に頂く、REHC High Committeeの指導の下推進されており、スポーツ、自然、ライフスタイルを統合した世界一流の観光拠点の開発によって、投資、雇用の創出、観光に関する新たな機会創出をねらいととしています。つまり、これは我が国が世界に誇る競馬の歴史を将来世代に向けて再構築するものなのです」と述べています。

複数の主要ゾーンを擁する開発計画の特徴：

18ホールの本格的なゴルフコースの新設（プロから愛好家までを対象に、世界水準の体験を提供）

ゴルフ用クラブハウス＆乗馬センター（最先端のトレーニング＆イベント施設を併設）

富裕層向けホテル＆ヴィラ（ゴルフコースと一体化した宿泊施設）

富裕層向け乗馬ヴィラ（緑地帯とレジャー施設に囲まれた乗馬施設）

商業＆小売センター（店舗、サービス、来客用施設）

最新のスポーツ施設＆会員制クラブハウス（アクティブなライフスタイルと地元社会の関与を促進）

競馬レーンを見渡せる飲食施設（上質なダイニング体験）

なお、本マスタープランは環境保全とスマートインフラも非常に重視しています。投資用地の北東部には、複合施設にクリーンエネルギーを供給するための太陽光発電所を設置し、同国の再生可能エネルギーと炭素削減に関する国家目標を支援します。

また、計画には民間部門の参加が見込まれる複数の区画の設定が盛り込まれており、住宅、接客・宿泊、商業、娯楽の各分野で多様な投資機会を提供します。加えて、バーレーンで成長中のスポーツおよびライフスタイル経済において、長期的かつ品の高いプロジェクトを求める国内外の投資家の誘致を目指しています。

世界水準の施設と国際基準の設計により、REHCマスタープランはバーレーン王国をスポーツ観光、馬術イベント、富裕層向け宿泊・接客施設の地域拠点として強化し、国家開発の優先課題に貢献します。

