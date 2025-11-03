Al margen de Gateway Gulf 2025, "Rashid Equestrian & Horseracing Club Unveils Masterplan to Develop World-Class Sports and Lifestyle Destination".

MANAMA, Baréin, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Club Ecuestre y de Carreras de Caballos Rashid (REHC, por sus siglas en inglés) ha presentado su Plan Maestro, un proyecto transformador destinado a redefinir el panorama deportivo y de ocio del Reino y a establecer al Reino de Baréin como un destino regional líder en excelencia ecuestre, vida de lujo y recreación premium. La presentación de REHC se realizó en Gateway Gulf 2025, el principal foro de inversión de la región, celebrado en el Hotel Four Seasons del 2 al 3 de noviembre de 2025.

El club ecuestre y de carreras de caballos Rashid presenta un plan maestro para desarrollar un destino deportivo y de estilo de vida de clase mundial

Desarrollado en consulta con Bareeq Al Retaj Real Estate Services, el Plan Maestro de REHC se entregará en una parcela de más de tres millones de metros cuadrados en múltiples fases, que abarca una amplia gama de desarrollos que combinan deporte, hospitalidad, comercio minorista y sostenibilidad en un destino integrado.

El Plan Maestro representa un paso importante en el avance de la visión a largo plazo del Reino de Bahrein para la diversificación económica a través del turismo, el deporte y la inversión inmobiliaria. Ubicado estratégicamente dentro del distrito ecuestre y de carreras de caballos establecido por el Reino, el proyecto aprovecha el patrimonio del Reino en el deporte al tiempo que se alinea con los objetivos más amplios para el desarrollo urbano sostenible y la asociación con el sector privado.

Yusuf Osama Buheji, director ejecutivo de REHC, dijo: "Este proyecto histórico representa una nueva era para el Club y la comunidad ecuestre de Bahrein. Guiados por las directivas del Alto Comité de la REHC presidido por Su Alteza el Jeque Isa bin Salman Al Khalifa, Ministro del Tribunal del Primer Ministro, el Plan Maestro de la REHC refleja nuestra ambición de crear un destino de clase mundial que integre el deporte, la naturaleza y el estilo de vida, al tiempo que abre nuevas oportunidades para la inversión, la creación de empleo y el turismo. Se basa en la orgullosa historia de Bahrein en las carreras de caballos y la reinventa para las generaciones futuras ".

El desarrollo maestro abarca múltiples zonas clave, que incluyen:

Un nuevo campo de golf de campeonato de 18 hoyos, que ofrece una experiencia de clase mundial tanto para profesionales como para entusiastas

Una casa club de golf y un centro ecuestre, que ofrecen instalaciones de última generación para entrenamientos y eventos

Un Hotel de Golf de Lujo y Villas de Golf integradas con el campo

Villas ecuestres de lujo rodeadas de espacios verdes y servicios de ocio

Un centro comercial y de venta al por menor con tiendas, servicios y espacios de hospitalidad

Un moderno complejo deportivo y una casa club para miembros diseñados para promover la vida activa y la participación de la comunidad

Tiendas de comida y bebida con vistas al hipódromo, que ofrecen experiencias gastronómicas de primera calidad

El Plan Maestro también pone especial énfasis en la administración ambiental y la infraestructura inteligente. El Sitio de Inversión del Noreste contará con una granja solar diseñada para suministrar energía limpia al complejo, apoyando los objetivos nacionales de Bahrein de energía renovable y reducción de carbono.

Con varias parcelas identificadas para la participación del sector privado, el Plan Maestro de REHC ofrece diversas oportunidades de inversión en los componentes residenciales, de hospitalidad, comerciales y de ocio. El desarrollo tiene como objetivo atraer a inversores locales e internacionales que buscan proyectos a largo plazo y de alta calidad en la creciente economía deportiva y de estilo de vida de Bahrein.

A través de sus instalaciones de clase mundial y su diseño de nivel internacional, el Plan Maestro de REHC fortalecerá la posición del Reino de Bahrein como centro regional para el turismo deportivo, los eventos ecuestres y la hospitalidad de lujo, lo que contribuirá a las prioridades de desarrollo nacional.

