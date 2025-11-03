En marge de Gateway Gulf 2025, « Rashid Equestrian & Horseracing Club Unveils Masterplan to Develop World-Class Sports and Lifestyle Destination » (Le club équestre et hippique de Rashid dévoile son plan directeur pour développer une destination de sport et de style de vie de classe mondiale).

MANAMA, Bahreïn, 3 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le Rashid Equestrian & Horseracing Club (REHC) a dévoilé son Masterplan, un projet de transformation destiné à redéfinir le paysage des sports et des loisirs du Royaume et à faire du Royaume de Bahreïn une destination régionale de premier plan pour l'excellence équestre, la vie de luxe et les loisirs haut de gamme. La présentation de REHC a eu lieu lors de Gateway Gulf 2025, le premier forum d'investissement de la région, qui s'est tenu à l'hôtel Four Seasons du 2 au 3 novembre 2025.

Élaboré en concertation avec Bareeq Al Retaj Real Estate Services, le plan directeur du REHC sera réalisé en plusieurs phases sur un terrain de plus de trois millions de mètres carrés. Il comprendra une gamme variée de développements combinant le sport, l'hôtellerie, la vente au détail et le développement durable en une seule destination intégrée.

Le plan directeur représente une étape importante dans la mise en œuvre de la vision à long terme du Royaume de Bahreïn en matière de diversification économique grâce au tourisme, au sport et à l'investissement immobilier. Stratégiquement situé dans le quartier des sports équestres et des courses de chevaux du Royaume, le projet tire parti de l'héritage du Royaume en matière de sport tout en s'alignant sur les objectifs plus larges de développement urbain durable et de partenariat avec le secteur privé.

Yusuf Osama Buheji, directeur général de REHC, a déclaré : « Ce projet historique représente une nouvelle ère pour le Club et la communauté équestre de Bahreïn. Guidé par les directives du Haut Comité du CER présidé par Son Altesse Shaikh Isa bin Salman Al Khalifa, ministre de la Cour du Premier ministre, le plan directeur du CER reflète notre ambition de créer une destination de classe mondiale qui intègre le sport, la nature et le mode de vie, tout en ouvrant de nouvelles possibilités d'investissement, de création d'emplois et de tourisme. Il s'appuie sur la fière histoire de Bahreïn en matière de courses hippiques et la réimagine pour les générations futures ».

Le projet de développement s'étend sur plusieurs zones clés :

Un nouveau parcours de golf de championnat de 18 trous, offrant une expérience de classe mondiale aux professionnels et aux amateurs.

Un club de golf et un centre équestre, offrant des installations de pointe pour l'entraînement et l'organisation d'événements.

Un hôtel de golf de luxe et des villas de golf intégrés au parcours

Villas équestres de luxe entourées d'espaces verts et d'équipements de loisirs

Un centre commercial et de vente au détail avec des magasins, des services et des espaces d'accueil

Un complexe sportif moderne et un clubhouse pour les membres, conçus pour promouvoir un mode de vie actif et l'engagement de la communauté

Des points de restauration avec vue sur l'hippodrome, offrant des expériences gastronomiques haut de gamme.

Le plan directeur met également l'accent sur la gestion de l'environnement et les infrastructures intelligentes. Le site d'investissement nord-est comprendra une ferme solaire conçue pour fournir de l'énergie propre au complexe, soutenant ainsi les objectifs nationaux de Bahreïn en matière d'énergie renouvelable et de réduction des émissions de carbone.

Avec plusieurs parcelles identifiées pour la participation du secteur privé, le plan directeur du REHC offre diverses possibilités d'investissement dans les domaines de la résidence, de l'hôtellerie, du commerce et des loisirs. Le projet vise à attirer des investisseurs locaux et internationaux à la recherche de projets de qualité à long terme dans le secteur en pleine expansion du sport et de l'art de vivre à Bahreïn.

Grâce à ses installations de classe mondiale et à sa conception conforme aux normes internationales, le plan directeur du Centre régional d'excellence renforcera la position du Royaume de Bahreïn en tant que centre régional pour le tourisme sportif, les événements équestres et l'hôtellerie de luxe, contribuant ainsi aux priorités nationales en matière de développement.

