ضمن أعمال منتدى بوابة الخليج 2025 نادي راشد للفروسية وسباق الخيل يعلن عن المخطط العام لتطوير وجهة رياضية عالميةا

لمنامة، مملكة البحرين, 3 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ --

في خطوة تعكس رؤية طموحة للهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا للنادي، نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ودعم خطط التنويع الاقتصادي بما يسهم في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كوجهة إقليمية رائدة، أعلن نادي راشد للفروسية وسباق الخيل عن المخطط العام لمشروع تطويري متكامل سيحوّل النادي إلى مركز عالمي يجمع بين الرياضة والضيافة والاستدامة في وجهة واحدة.

Rashid Equestrian & Horseracing Club Unveils Masterplan to Develop World-Class Sports and Lifestyle Destination

وجاء الإعلان عن المشروع خلال منتدى بوابة الخليج 2025 الذي أقيم في فندق فورسيزونز خليج البحرين في الفترة ما بين 2 و3 نوفمبر 2025، حيث تم عرض المخطط العام الذي أُعدّ بالتعاون مع شركة بريق الرتاج للخدمات العقارية، على مساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع في موقع النادي بمنطقة الرفة، موطن رياضات الفروسية وسباقات الخيل في المملكة.

وبهذه المناسبة، أكد السيد يوسف أسامة بوحجي، الرئيس التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مسيرة النادي ومجال الفروسية في البحرين، مشيراً إلى أنه يعكس الرؤية الطموحة نحو تطوير منشآت النادي وتحويله إلى وجهة عالمية المستوى تجمع بين الرياضة والطبيعة والتراث البحريني العريق .

وأضاف بوحجي أن المشروع سيسهم في تعزيز النشاط التنموي بالمملكة، من خلال خلق فرص جديدة للاستثمار والسياحة وتوفير مجالات عمل نوعية للكوادر البحرينية، إلى جانب دوره في إبراز تاريخ البحرين العريق في سباقات الخيل ونقله للأجيال القادمة.

هذا ويضم المخطط العام مجموعة من المرافق والمشروعات الحيوية، من أبرزها :

• ملعب غولف للبطولات يشتمل على 18 حفرة ويوفر تجربة عالمية للمحترفين والهواة

• نادي غولف ومركز للفروسية بمرافق تدريب متكاملة ومواقع للفعاليات المتنوعة

• فندق فاخر، وفلل سكنية مدمجة مع الملعب

• فلل ومنازل فاخرة محاطة بمساحات خضراء ومرافق ترفيهية

• مركز تجاري وتجزئة يضم متاجر ومناطق للضيافة والترفيه

• مجمع رياضي حديث ونادٍ للأعضاء لتعزيز جودة الحياة والمشاركة المجتمعي

• مرافق ضيافة ومطاعم مطلة على مضمار السباق

كما يولي المشروع اهتماماً كبيراً بالاستدامة من خلال إنشاء محطة للطاقة الشمسية في الجهة الشمالية الشرقية من الموقع لتوفير الطاقة النظيفة للمجمع، دعمًا للأهداف الوطنية لمملكة البحرين في مجال الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية .

وسيتيح المخطط العام فرصاً استثمارية متنوعة للقطاع الخاص في قطاعات السكن والفندقة والتجارة والترفيه، بما يجذب المستثمرين المحليين والدوليين الباحثين عن مشاريع نوعية طويلة الأمد في بيئة اقتصادية متنامية تتميز بالابتكار وأسلوب الحياة المتطور.

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

فاطمة البلوشي

[email protected]

+973 38379080

نبذة عن نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

نادي راشد للفروسية وسباق الخيل (REHC) هو الجهة التنظيمية المسؤولة عن جميع جوانب سباق الخيل في مملكة البحرين. تأسس النادي بموجب مرسوم أميري عام ١٩٧٧، وقد منح النجاح التجاري المتنامي الذي حققه النادي ثقة كبيرة للشروع في خطة رئيسية تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة لمستقبل هذه الواحة الفروسية، وتحدد الخطة الرئيسية المقترحة رؤية لتوسيع مرافق النادي بشكل كبير، كجزء من طموحه للارتقاء بمملكة البحرين إلى عضوية الاتحاد الدولي لهيئات سباق الخيل (IFHA) - الجزء الأول، لاستضافة سباقات المجموعة الأولى الدولية .

نبذة عن منتدى بوابة الخليج

يُقام منتدى بوابة الخليج، الذي ينظمه مجلس التنمية الاقتصادية بدعم من كبار المسؤولين الحكوميين في قطاعات الخدمات المالية والاستثمار والصناعة في المملكة، وهو منتدى مخصص للمدعوين فقط، ويوفر للشركات والمستثمرين العالميين فرصة التواصل المباشر مع رواد مسيرة التنمية الناجحة في دول مجلس التعاون الخليجي، ويتيح لهم الحصول على الأولوية للوصول إلى المشاريع الاستثمارية الرائدة في المنطقة، بالإضافة إلى استكشاف فرص تعزيز الحضور الاستثماري في البحرين والمنطقة . وقد عُقدت النسخة الأولى من منتدى بوابة الخليج عام 2018، ويمثل عام 2025 نسخته الثالثة، إذ يعكس منتدى بوابة الخليج أسلوب فريق البحرين الذي يُشجع على تعاون القطاعين العام والخاص لخلق بيئة استثمارية مبتكرة وجذابة تُمكّن الشركات من النجاح سواء من خلال إصدار لائحة جديدة أو خطة جدوى لطرح فكرة متخصصة في السوق، وهو ما يعكس مساعي فريق البحرين لربط المستثمرين بصناع القرار الرئيسيين المعنيين.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2812118/REHC_Masterplan.jpg