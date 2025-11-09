Gateway Gulf 2025 期間，「Rashid Equestrian & Horseracing Club 公佈世界級運動與生活品味目的地發展藍圖」。

該藍圖標誌為了巴林王國的經濟多元長遠願景，而透過旅遊、體育與地產投資，邁出重要一步。該項目策略性地選址於該王國的成熟馬術與賽馬區，充份利用該王國的運動傳統，同時配合可持續城市發展與私營部門合作的更廣泛目標。

REHC 行政總裁 Yusuf Osama Buheji 表示：「這具里程碑意義的項目，代表本會與巴林馬術界的新時代。在首相府大臣 Shaikh Isa bin Salman Al Khalifa 殿下主持 REHC High Committee 的指導下，REHC 藍圖體現我們建立一個融合運動、自然和生活品味的世界級目的地的志向，同時為投資、創造就業與旅遊業開拓全新機遇。這項目建基於巴林引以為傲的賽馬歷史上，並為子孫後代重新構想這項運動。」

此藍圖發展涵蓋多個主要區域，包括：

全新 18 洞錦標賽級高爾夫球場，向高爾夫球專業人士和愛好者提供世界級體驗。

高爾夫球俱樂部與馬術中心，提供一流訓練與活動設施

豪華高爾夫球酒店與高爾夫別墅，融合該高爾夫球場

豪華馬術別墅，四周環繞空曠綠地與休閒設施

商業零售中心，設有商店、服務與餐飲場所

現代化運動中心和會員俱樂部，專為促進活躍生活與社區參與而設

餐飲場所提供高級餐飲體驗，俯瞰賽馬場景色

此藍圖也高度重視環境保護和智能基礎設施。東北投資區將特設太陽能發電系統，專為該綜合體提供潔淨能源而設，支援巴林的國家再生能源與碳減排目標。

REHC 藍圖確定私部門參與可多個項目，提供多種投資機會（住宅、酒店、商業和休閒等）。該發展目的是在巴林不斷發展的體育與生活品味經濟中，吸引本地與國際投資者尋求長遠兼優質的項目。

REHC 藍圖將透過自身世界級設施與國際標準設計，鞏固巴林王國作為體育旅遊、馬術賽事與豪華酒店的區域中心地位，並為國家發展優先事項作出貢獻。

