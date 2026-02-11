A MTN vai distribuir o Amazon Leo para implantação global

A MTN será uma das primeiras revendedoras do setor marítimo a distribuir o Amazon Leo, oferecendo esse serviço em setores-chave marítimos

FORT LAUDERDALE, Flórida, 11 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A MTN, operadora de rede de classe mundial e pioneira na adoção da tecnologia de satélites em órbita terrestre baixa (LEO), finalizou um acordo para oferecer o Amazon Leo, serviço de internet via satélite da Amazon, como revendedora autorizada para implantação marítima. A MTN fornecerá inicialmente este serviço em setores marítimos importantes, incluindo transporte comercial, iates, offshore e cruzeiros e balsas, entre outros.

A Amazon Leo está construindo um dos sistemas de comunicações via satélite mais avançados do mundo. Alimentado por uma constelação de milhares de satélites em órbita baixa da Terra, o sistema oferecerá menor latência e maior capacidade de transmissão do que as soluções tradicionais de satélites geoestacionários, permitindo aplicações em tempo real, telemetria, operações remotas e arquiteturas de rede híbridas. No setor marítimo, ele ajudará a viabilizar Wi-Fi de alta velocidade a bordo, comunicações aprimoradas para a tripulação e operações eficientes de embarcações em águas globais, do Atlântico Norte ao Pacífico Sul.

"Ser selecionado como revendedor autorizado da rede Amazon Leo nos permite permanecer na vanguarda da inovação via satélite, à medida que expandimos nossa arquitetura de múltiplas redes," declarou Steve Ritacco, vice-presidente sênior de Tecnologia e Desenvolvimento de Produtos. "Integrar essa nova constelação nos dará uma flexibilidade incomparável para projetar soluções de rede personalizadas que ofereçam serviço contínuo e de alto desempenho, inclusive nos ambientes mais desafiadores para clientes marítimos. "

"Esse acordo com a MTN beneficiará as operações marítimas em todo o mundo. Usando nossa rede de satélite de baixa latência, os clientes marítimos terão capacidades de comunicação em tempo real que permitem desde o bem-estar aprimorado da tripulação até rastreamento avançado de embarcações, diagnósticos remotos e integração perfeita com operações em terra", afirmou Trevor Vieweg, chefe de negócios globais da Amazon Leo.

Ao oferecer conectividade por meio do Amazon Leo, a MTN demonstra seu compromisso em fornecer soluções de conectividade convergentes com os mais altos níveis de velocidade e redundância. A MTN oferece aos clientes um ecossistema robusto e multiórbita que garante conectividade rápida, segura e confiável para operações de missão crítica em qualquer lugar do mundo.

Sobre a MTN

A MTN é operadora de rede de classe mundial que conecta operações globais com a velocidade, segurança e confiança necessárias para o sucesso. Nossa arquitetura de múltiplas redes oferece conectividade resiliente e totalmente gerenciada para sistemas críticos e equipes remotas nos setores marítimo, de energia, governamental e empresarial.

Com sede na Flórida e escritórios na Europa, Oriente Médio e América do Sul, a MTN possibilita implantações rápidas e atendimento personalizado em qualquer lugar. A empresa foi pioneira no fornecimento de soluções de conectividade convergentes em escala global, estabelecendo parcerias com as principais operadoras de telefonia móvel e provedores de comunicações via satélite que integram redes 5G/LTE e satélites de alta capacidade (HTS), bem como todas as constelações de órbita terrestre baixa (LEO) de ponta, como Starlink, OneWeb e Amazon Leo.

Para mais informações, acesse www.mtnsat.com

Contatos para a imprensa

Fernando Arreaza Vargas, diretor de relações com a mídia e comunicações corporativas da MTN

[email protected] | +1.305.343.8279

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2891079/MTN_Logo.jpg

FONTE MTN Satellite Communications