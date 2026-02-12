MTN、Amazon Leo をグローバル展開に向けて提供へ

MTN は Amazon Leo を提供する最初期の海事系リセラーの一社となり、主要産業分野全体にこのサービスを展開します。

フロリダ州フォートローダーデール, 2026 年 2 月 12 日 /PRNewswire/ -- 世界クラスのネットワークオペレーターであり、低軌道（LEO）衛星技術の導入を先導してきた MTN は、海事用途向けの認定リセラーとして Amazon の衛星インターネットサービスである Amazon Leo を提供する契約を締結しました。MTN はまず、商業海運、ヨッティング、オフショア、クルーズ＆フェリーなど、主要な海事産業分野に向けてこのサービスを提供します。

Amazon Leo は、世界で最も高度な衛星通信システムの一つを構築しています。数千基の低軌道衛星コンステレーションによって稼働するこのシステムは、従来の静止軌道衛星ソリューション よりも低遅延かつ高い伝送容量を提供し、リアルタイムアプリケーション、テレメトリー、リモートオペレーション、ハイブリッドネットワークアーキテクチャを可能にします。海事分野においては、北大西洋から南太平洋までの世界の海域で、高速な船内 Wi‑Fi、乗組員向けの強化された通信、効率的な船舶運航を実現するのに役立ちます。

「Amazon Leo ネットワークの認定リセラーに選ばれたことは、当社がマルチネットワークアーキテクチャを拡大する中で、衛星イノベーションの最前線に立ち続けることを可能にします」と、テクノロジーおよび製品開発担当シニアバイスプレジデントのスティーブ・リタッコ氏は述べています。「この新しいコンステレーションを統合することで、連続的で高性能なサービスを提供するネットワークソリューションをカスタム設計するための比類ない柔軟性が得られ、海事顧客にとって最も厳しい環境においても対応できるようになります。」

「この契約は、世界中の海事オペレーションに利益をもたらすでしょう。「当社の低遅延衛星ネットワークを活用することで、海事顧客は、乗組員の福利厚生向上から高度な船舶追跡、リモート診断、陸上拠点とのシームレスな統合に至るまで、リアルタイム通信機能を利用できるようになります」と、Amazon Leo グローバルビジネス責任者のトレバー・ビューエグ氏は述べています。

Amazon Leo を通じた接続性の提供は、最高水準の速度と冗長性を備えた統合型接続ソリューションを提供するという MTN の取り組みを示しています。MTN は、世界のどこでもミッションクリティカルな業務に必要な高速・安全・信頼性の高い接続性を確保する、堅牢なマルチオービット型エコシステムを顧客に提供しています。

MTN について

MTN は、成功に必要な速度・セキュリティ・信頼性を備え、グローバルな事業運営をつなぐ世界クラスのネットワークオペレーターです。当社のマルチネットワークアーキテクチャは、海事、エネルギー、政府、エンタープライズ分野にわたる重要システムやリモートチームに対し、堅牢でフルマネージドの接続性を提供します。

フロリダに本社を置き、欧州、中東、南米に拠点を展開する MTN は、世界のどこでも迅速な導入とホワイトグローブサービスを提供しています。同社は、主要な無線通信事業者および衛星通信プロバイダーと提携し、5G／LTE や高スループット衛星（HTS）ネットワーク、さらに Starlink、OneWeb、Amazon Leo などの最先端の低軌道（LEO）コンステレーションを統合することで、グローバル規模で統合型接続ソリューションの提供を切り開いてきました。

詳細については、 www.mtnsat.com をご覧ください。

