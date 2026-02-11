MTN 將分銷 Amazon Leo 以作全球部署

MTN 將成為首批分銷 Amazon Leo 的海事轉售商之一，並於多個主要行業領域提供相關服務

佛羅里達州羅德岱堡2026年2月11日 /美通社/ -- MTN 是世界級網絡營運商，亦是低地球軌道 (LEO) 衛星技術應用的先驅。該公司已完成一項協議，以授權轉售商身份，為海事部署提供 Amazon Leo—— Amazon 的衛星互聯網服務。 MTN 將率先於多個主要海事行業提供此項服務，包括商業航運、遊艇、離岸作業，以及郵輪與渡輪等領域。

Amazon Leo 正在打造全球最先進的衛星通訊系統之一。 該系統由數以千計的低地球軌道衛星所驅動，將較傳統地球同步軌道衛星解決方案提供更低延遲及更高傳輸容量，從而支援即時應用、遙測、遙距操作，以及混合式網絡架構。 在海事領域，該系統將有助實現高速船上 Wi-Fi、加強船員通訊，並提升全球航道上的船舶營運效率，覆蓋範圍由北大西洋延伸至南太平洋。

技術及產品開發高級副總裁 Steve Ritacco 表示：「獲選成為 Amazon Leo 網絡的授權轉售商，讓我們在拓展多網絡架構的同時，能不斷站在衛星創新的最前沿。 整合這個全新的衛星群後，將為我們帶來前所未有的靈活性，讓我們能夠度身訂造網絡解決方案，提供持續且高效能的服務，即使是在最具挑戰性的海事環境中，亦能滿足客戶需要。」

Amazon Leo 全球業務主管 Trevor Vieweg 表示：「與 MTN 達成這項協議，將為全球海事營運帶來裨益。透過我們的低延遲衛星網絡，海事客戶將可獲得即時通訊能力，支援由提升船員福祉，以至先進的船舶追蹤、遙距診斷，以及與岸上營運的無縫整合等多項應用。」

透過 Amazon Leo 提供連接服務，展現了 MTN 致力提供高速且具高度冗餘的融合式連接解決方案的承諾。 MTN 為客戶提供穩健的多軌道生態系統，確保客戶在全球任何地方執行關鍵任務時，均能享有快速、安全且可靠的連接服務。

關於 MTN

MTN 是一家世界級網絡營運商，為全球業務提供成功所需的速度、安全性與可靠信任。 MTN 的多網絡架構為海事、能源、政府及企業等行業的關鍵系統與遙距團隊，提供具韌性且全託管的連接服務。

MTN 總部設於美國佛羅里達州，並於歐洲、中東及南美洲設有辦事處，能在全球任何地方迅速部署，並提供白手套服務 (White-glove service)。 該公司透過與主要無線營運商及衛星通訊服務供應商合作，在全球率先提供融合式連接解決方案，整合 5G/LTE 及高吞吐量衛星 (HTS) 網絡，並涵蓋所有最先進的低地球軌道 (LEO) 衛星星座，包括 Starlink、OneWeb 及 Amazon Leo。

