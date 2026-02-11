MTN vertreibt Amazon Leo für den weltweiten Einsatz

MTN wird einer der ersten maritimen Wiederverkäufer sein, der Amazon Leo vertreibt und diesen Service in wichtigen Branchen anbietet

FORT LAUDERDALE, Florida, 11. Februar 2026 /PRNewswire/ -- MTN, ein weltweit führender Netzbetreiber und Pionier bei der Einführung von Satellitentechnologie im niedrigen Erdorbit (LEO), hat eine Vereinbarung abgeschlossen, um Amazon Leo, das Satelliten-Internet von Amazon, als autorisierter Wiederverkäufer für den Einsatz im maritimen Bereich anzubieten. MTN wird diesen Dienst zunächst in wichtigen maritimen Branchen anbieten, darunter Handelsschifffahrt, Yachting, Offshore sowie Kreuzfahrten und Fähren.

Amazon Leo baut eines der fortschrittlichsten Satellitenkommunikationssysteme der Welt auf. Das System wird von einer Konstellation aus Tausenden von Satelliten in der erdnahen Umlaufbahn gespeist und bietet eine geringere Latenz und höhere Übertragungskapazität als herkömmliche geostationäre Satellitenlösungen, wodurch Echtzeitanwendungen, Telemetrie, Fernsteuerung und hybride Netzwerkarchitekturen ermöglicht werden. Im maritimen Sektor wird es dazu beitragen, schnelles WLAN an Bord, verbesserte Kommunikation der Besatzung und einen effizienten Schiffsbetrieb in allen Weltmeeren, vom Nordatlantik bis zum Südpazifik, zu ermöglichen.

„Durch die Auswahl als autorisierter Wiederverkäufer des Amazon Leo-Netzwerks können wir bei der Erweiterung unserer Multi-Netzwerk-Architektur an der Spitze der Satelliteninnovation bleiben", sagte Steve Ritacco, Senior Vice President of Technology and Product Development. „Die Integration dieser neuen Konstellation wird uns eine beispiellose Flexibilität bei der Entwicklung maßgeschneiderter Netzwerklösungen bieten, die einen kontinuierlichen, leistungsstarken Service bieten, auch in den anspruchsvollsten Umgebungen für maritime Kunden."

„Diese Vereinbarung mit MTN wird dem weltweiten Schiffsbetrieb zugutekommen. Durch die Nutzung unseres Satellitennetzwerks mit geringer Latenz erhalten maritime Kunden Echtzeit-Kommunikationsmöglichkeiten, die alles von verbessertem Wohlbefinden der Besatzung bis hin zu fortschrittlicher Schiffsverfolgung, Ferndiagnose und nahtloser Integration mit landgestützten Operationen ermöglichen", sagte Trevor Vieweg, Head of Global Business bei Amazon Leo.

Das Angebot von Konnektivität über Amazon Leo unterstreicht das Engagement von MTN, konvergente Konnektivitätslösungen mit höchster Geschwindigkeit und Redundanz bereitzustellen. MTN bietet seinen Kunden ein robustes Multi-Orbit-Ökosystem, das ihnen schnelle, sichere und zuverlässige Konnektivität für missionskritische Operationen überall auf der Welt gewährleistet.

Informationen zu MTN

MTN ist ein Netzbetreiber von Weltklasse, der globale Operationen mit der für den Erfolg erforderlichen Geschwindigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit verbindet. Unsere Multi-Netzwerk-Architektur bietet robuste, vollständig verwaltete Konnektivität für kritische Systeme und Remote-Teams in den Bereichen Schifffahrt, Energie, Behörden und Unternehmen.

Mit Hauptsitz in Florida und Niederlassungen in Europa, dem Nahen Osten und Südamerika ermöglicht MTN schnelle Bereitstellungen und erstklassigen Service überall. Das Unternehmen ist Vorreiter bei der Bereitstellung konvergenter Konnektivitätslösungen auf globaler Ebene, indem es Partnerschaften mit großen Mobilfunkbetreibern und Satellitenkommunikationsanbietern eingeht, die 5G/LTE- und HTS-Netzwerke (High-Throughput Satellite) sowie alle hochmodernen LEO-Konstellationen (Low Earth Orbit) wie Starlink, OneWeb und Amazon Leo integrieren.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mtnsat.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2891079/MTN_Logo.jpg