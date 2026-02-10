MTN distribue Amazon Leo en vue d'un déploiement mondial

MTN sera l'un des premiers revendeurs maritimes à distribuer Amazon Leo pour fournir ce service dans des secteurs clés de l'industrie

FORT LAUDERDALE, Floride, 10 février 2026 /PRNewswire/ -- MTN, opérateur de réseau de classe mondiale et pionnier de l'adoption de la technologie satellitaire en orbite basse (LEO), a finalisé un accord qui l'autorise à proposer Amazon Leo, l'internet par satellite d'Amazon, pour le déploiement maritime. MTN fournira dans un premier temps ce service dans les principaux secteurs maritimes, notamment la navigation commerciale, la navigation de plaisance, les activités en mer, les croisières et les ferries.

Amazon Leo construit l'un des systèmes de communication par satellite les plus avancés du monde. Alimenté par une constellation de milliers de satellites en orbite terrestre basse, le système offrira une latence plus faible et une capacité de transmission plus élevée que les solutions traditionnelles de satellites géostationnaires, afin de permettre des applications en temps réel et de télémétrie, des opérations à distance et des architectures de réseaux hybrides. Dans le secteur maritime, il contribuera à la mise en place d'un réseau Wi-Fi embarqué rapide, à l'amélioration des communications entre les membres de l'équipage et à l'efficacité des opérations menées par les navires dans les eaux mondiales, de l'Atlantique Nord au Pacifique Sud.

« Grâce à la sélection de MTN comme revendeur agréé du réseau Amazon Leo, nous restons à la pointe de l'innovation dans le domaine des satellites au moment même où nous étendons notre architecture multiréseau », a déclaré Steve Ritacco, vice-président principal chargé de la technologie et du développement de produit. « L'intégration de cette nouvelle constellation nous donnera une souplesse inégalée pour concevoir des solutions de réseau personnalisées qui proposent un service continu et performant, y compris dans les environnements les plus difficiles pour les clients du secteur maritime. »

« Cet accord avec MTN profitera aux opérations maritimes dans le monde entier. Notre réseau satellitaire à faible latence fera bénéficier les clients du secteur maritime de capacités de communication en temps réel qui les aideront à améliorer le bien-être de l'équipage, à assurer le suivi avancé des navires, à effectuer des diagnostics à distance et à s'intégrer en toute fluidité aux opérations basées à terre », a ajouté Trevor Vieweg, responsable des activités mondiales d'Amazon Leo.

L'offre de connectabilité via Amazon Leo démontre l'attachement de MTN à fournir des solutions convergentes qui affichent les plus hauts niveaux de vitesse et de redondance. MTN apporte à ses clients un écosystème robuste et multiorbite qui leur garantit une connexion rapide, sûre et fiable pour des opérations critiques partout dans le monde.

MTN est un opérateur de réseau de classe mondiale qui assure la vitesse, la sécurité et la confiance nécessaires à la réussite des opérations mondiales. Notre architecture multiréseau propose une connectabilité résiliente et entièrement gérée pour les systèmes cruciaux et les équipes à distance dans les secteurs de la marine, de l'énergie, de l'administration publique et des entreprises.

Basée en Floride, la société MTN s'appuie sur ses bureaux en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud pour garantir partout des déploiements rapides et un service de qualité. L'entreprise a été la première à proposer des solutions de connectabilité convergente à l'échelle mondiale en s'associant avec les principaux opérateurs de réseau mobile et fournisseurs de communications par satellite qui intègrent les réseaux 5G/LTE et les réseaux satellitaires à haut débit, ainsi que toutes les constellations de pointe en orbite terrestre basse (LEO) telles que Starlink, OneWeb ou Amazon Leo.

