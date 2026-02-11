MTN distribuirá Amazon Leo para su implementación mundial

MTN será uno de los primeros revendedores marítimos en distribuir Amazon Leo, con el fin de brindar este servicio en sectores clave de la industria

FORT LAUDERDALE, Florida, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- MTN, un operador de red de clase mundial y pionero en la adopción de tecnología satelital de órbita terrestre baja (LEO, por sus siglas en inglés), ha finalizado un acuerdo para ofrecer Amazon Leo, el internet satelital de Amazon, como revendedor autorizado para el despliegue marítimo. MTN prestará inicialmente este servicio en sectores marítimos clave, como el transporte marítimo comercial, navegación en yate, navegación en alta mar, cruceros y transbordadores, entre otros.

Amazon Leo está construyendo uno de los sistemas de comunicaciones por satélite más avanzados del mundo. Alimentado por una constelación de miles de satélites en órbita terrestre baja, el sistema proporcionará una latencia más baja y una mayor capacidad de transmisión que las soluciones de satélites geoestacionarios tradicionales, lo que permitirá aplicaciones en tiempo real, telemetría, operaciones remotas y arquitecturas de redes híbridas. En el sector marítimo, ayudará a permitir una conexión wifi rápida a bordo, mejor comunicación de la tripulación y operaciones eficientes de los buques en aguas a nivel mundial, desde el Atlántico Norte hasta el Pacífico Sur.

"Ser seleccionados como revendedores autorizados de la red de Amazon Leo nos permite mantenernos a la vanguardia de la innovación satelital a medida que ampliamos nuestra arquitectura de múltiples redes", afirmó Steve Ritacco, vicepresidente sénior de Tecnología y Desarrollo de Productos. "La integración de esta nueva constelación nos dará una flexibilidad incomparable para diseñar soluciones de red personalizadas que ofrezcan un servicio continuo y de alto rendimiento, incluso en los entornos más desafiantes para los clientes marítimos".

"Este acuerdo con MTN beneficiará a las operaciones marítimas en todo el mundo. Al utilizar nuestra red satelital de baja latencia, los clientes marítimos obtendrán capacidades de comunicación en tiempo real que permiten todo, desde un mayor bienestar de la tripulación hasta el seguimiento avanzado de buques, el diagnóstico remoto y la integración perfecta con las operaciones en tierra", señaló Trevor Vieweg, director de Negocios Globales de Amazon Leo.

Ofrecer conectividad a través de Amazon Leo demuestra el compromiso de MTN de proporcionar soluciones de conectividad convergente con los más altos niveles de velocidad y redundancia. MTN ofrece a los clientes un ecosistema robusto y multiorbital que garantiza que los clientes tengan una conectividad rápida, segura y confiable para operaciones de misión crítica en cualquier parte del mundo.

Acerca de MTN

MTN es un operador de red de clase mundial que conecta las operaciones globales con la velocidad, la seguridad y la confianza necesarias para tener éxito. Nuestra arquitectura de múltiples redes ofrece conectividad resistente y totalmente administrada para sistemas críticos y equipos remotos en los sectores marítimo, energético, gubernamental y empresarial.

Con sede en Florida y oficinas en Europa, Medio Oriente y Sudamérica, MTN permite implementaciones rápidas y un servicio impecable en cualquier lugar. La compañía ha sido pionera en entregar soluciones de conectividad convergente a escala mundial al asociarse con los principales operadores inalámbricos y proveedores de comunicaciones por satélite que integran redes 5G/LTE y de satélite de alto rendimiento (HTS), así como con todas las constelaciones de órbita terrestre baja (LEO) de vanguardia como Starlink, OneWeb y Amazon Leo.

Para más información, visite www.mtnsat.com

