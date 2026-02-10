MTN distribuirá Amazon Leo para su despliegue global

• MTN será uno de los primeros revendedores marítimos en distribuir Amazon Leo, ofreciendo este servicio en sectores clave de la industria.

FORT LAUDERDALE, Fla., 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- MTN, operador de red de clase mundial y pionero en la adopción de tecnología satelital de órbita terrestre baja (LEO), ha cerrado un acuerdo para ofrecer Amazon Leo, el internet satelital de Amazon, como distribuidor autorizado para despliegue marítimo. Inicialmente, MTN prestará este servicio en sectores marítimos clave, como el transporte marítimo comercial, la navegación a vela, la alta mar y los cruceros y transbordadores, entre otros.

Amazon Leo está construyendo uno de los sistemas de comunicaciones satelitales más avanzados del mundo. Impulsado por una constelación de miles de satélites en órbita baja terrestre, el sistema proporcionará menor latencia y mayor capacidad de transmisión que las soluciones satelitales geoestacionarias tradicionales, lo que permitirá aplicaciones en tiempo real, telemetría, operaciones remotas y arquitecturas de red híbridas. En el sector marítimo, facilitará un Wi-Fi rápido a bordo, comunicaciones mejoradas para la tripulación y operaciones eficientes de buques en aguas internacionales, desde el Atlántico Norte hasta el Pacífico Sur.

"Ser seleccionados como revendedor autorizado de la red de Amazon Leo nos permite mantenernos a la vanguardia de la innovación satelital mientras expandimos nuestra arquitectura multired", afirmó Steve Ritacco, vicepresidente Sénior de Tecnología y Desarrollo de Productos. "La integración de esta nueva constelación nos brindará una flexibilidad inigualable para diseñar soluciones de red personalizadas que ofrezcan un servicio continuo y de alto rendimiento, incluso en los entornos más desafiantes para los clientes marítimos".

"Este acuerdo con MTN beneficiará a las operaciones marítimas en todo el mundo. Gracias a nuestra red satelital de baja latencia, los clientes marítimos obtendrán capacidades de comunicación en tiempo real que permiten desde un mayor bienestar de la tripulación hasta el seguimiento avanzado de buques, el diagnóstico remoto y una integración fluida con las operaciones en tierra", afirmó Trevor Vieweg, director de Negocios Globales de Amazon Leo.

Ofrecer conectividad a través de Amazon Leo demuestra el compromiso de MTN de proporcionar soluciones de conectividad convergente con los más altos niveles de velocidad y redundancia. MTN ofrece a sus clientes un sólido ecosistema multiórbita que garantiza una conectividad rápida, segura y fiable para operaciones de misión crítica en cualquier parte del mundo.

Acerca de MTN

MTN es un operador de red de clase mundial que conecta operaciones globales con la velocidad, seguridad y confianza necesarias para el éxito. Nuestra arquitectura multired ofrece conectividad resiliente y totalmente gestionada para sistemas críticos y equipos remotos en los sectores marítimo, energético, gubernamental y empresarial.

Con sede en Florida y oficinas en Europa, Oriente Medio y Sudamérica, MTN permite implementaciones rápidas y un servicio de primera clase en cualquier lugar. La compañía ha sido pionera en la entrega de soluciones de conectividad convergente a escala global al asociarse con importantes operadores inalámbricos y proveedores de comunicaciones satelitales que integran redes 5G/LTE y satélites de alto rendimiento (HTS), así como constelaciones de órbita terrestre baja (LEO) de vanguardia, como Starlink, OneWeb y Amazon Leo.

