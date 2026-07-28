A Nobu vai inaugurar um hotel, restaurante, villas e residências em Monte Rei, no Algarve Oriental, Portugal.

Situado em mais de 400 hectares de paisagem campestre intocada no Algarve Oriental de Portugal e tendo como ponto central o aclamado campo de golfe Jack Nicklaus Signature, o empreendimento reunirá a abordagem inconfundível da Nobu à hospitalidade de luxo, gastronomia inovadora, design atemporal e serviço intuitivo. À medida que a Nobu expande a sua presença em Portugal, esta mais recente adição ao crescente portfólio europeu da marca introduz uma nova expressão do estilo de vida Nobu no Algarve Oriental – um estilo de vida definido por uma experiência de resort durante todo o ano e uma estreita ligação com os arredores pitorescos e a costa da região.

O Hotel Nobu contará com 100 quartos e suítes, um restaurante Nobu exclusivo e comodidades cuidadosamente selecionadas para os hóspedes. O empreendimento também incluirá 21.000 metros quadrados de vilas Nobu e residências de marca, oferecendo aos proprietários e hóspedes a oportunidade de desfrutar do estilo de vida Nobu na privacidade do cenário excepcional de Monte Rei.

Ao longo de quase duas décadas, o Monte Rei consolidou uma reputação internacional graças ao seu campo de golfe premiado, aos elevados padrões de serviço, à comunidade residencial e à localização invejável numa das regiões turísticas mais emblemáticas de Portugal. A próxima fase de desenvolvimento se baseará nesses alicerces, criando um destino mais completo para o ano todo para moradores, membros e hóspedes, preservando a privacidade e a autenticidade que há muito definem o resort.

Uma conceituada equipe internacional de design foi designada para dar forma ao projeto, incluindo a DSA Architects e o Rockwell Group, estúdio de arquitetura e design de renome internacional e parceiro de longa data do Nobu. Em conjunto, a equipe desenvolverá uma visão arquitetônica e de interiores coesa que coloca a filosofia de design discreta de Nobu em diálogo com a paisagem de Monte Rei e o caráter do Algarve Oriental.

"Monte Rei oferece uma rara combinação de beleza natural, privacidade e uma reputação estabelecida por golfe excepcional e vida residencial," disse Trevor Horwell, CEO da Nobu Hospitality. "Juntamente com a Norfin, temos a oportunidade de criar um destino Nobu distinto, que esteja profundamente conectado ao Algarve Oriental, oferecendo ao mesmo tempo a hospitalidade, a gastronomia, o design e o serviço pelos quais a marca é conhecida em todo o mundo."

"Este é um marco importante para Monte Rei," disse Miguel Mateus, CEO da Norfin. "O resort é reconhecido há muito tempo pela qualidade do seu campo de golfe, serviço e ambiente residencial. "Agora, estamos a dar continuidade a esse legado com uma ambição mais ampla para o destino – uma que reúne hospitalidade de classe mundial, uma vida residencial excepcional e experiências de lazer cuidadosamente planeadas.

Nossa parceria com a Nobu é fundamental para concretizar essa ambição. A iniciativa introduz uma das marcas de hotelaria de luxo mais reconhecidas do mundo no Algarve Oriental, com um Hotel Nobu, um restaurante Nobu de assinatura e residências de marca que irão reforçar ainda mais o apelo internacional de Monte Rei, complementando o investimento mais amplo em todo o resort."

www.nobuhotels.com/hotel-collection/algarve

FONTE NOBU HOSPITALITY