A Nobu vai inaugurar um hotel, restaurante, villas e residências em Monte Rei, no Algarve Oriental, Portugal.

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28 jul, 2026, 12:00 GMT

Sendo o segundo empreendimento da marca em Portugal, o projeto introduz uma nova expressão do estilo de vida resort da marca na costa sul do país.

NOVA IORQUE, 28 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Nobu tem o prazer de anunciar planos para um novo destino de luxo em Monte Rei, o premiado resort no Algarve Oriental de Portugal.  O empreendimento Nobu será a peça central de um programa de investimento mais amplo liderado pela Norfin,  que abrange hotelaria, vida residencial, instalações de lazer e futuras adições, incluindo um clube de praia. Com o início da construção previsto para 2027, espera-se que o Hotel Nobu receba seus primeiros hóspedes em 2029.

Clubhouse no Nobu Hotel and Residences Monte Rei, Algarve
Clubhouse no Nobu Hotel and Residences Monte Rei, Algarve
Campo de golfe no Nobu Hotel and Residences Monte Rei, Algarve
Campo de golfe no Nobu Hotel and Residences Monte Rei, Algarve
Clubhouse no Nobu Hotel and Residences Monte Rei, Algarve Campo de golfe no Nobu Hotel and Residences Monte Rei, Algarve

Situado em mais de 400 hectares de paisagem campestre intocada no Algarve Oriental de Portugal e tendo como ponto central o aclamado campo de golfe Jack Nicklaus Signature, o empreendimento reunirá a abordagem inconfundível da Nobu à hospitalidade de luxo, gastronomia inovadora, design atemporal e serviço intuitivo. À medida que a Nobu expande a sua presença em Portugal, esta mais recente adição ao crescente portfólio europeu da marca introduz uma nova expressão do estilo de vida Nobu no Algarve Oriental – um estilo de vida definido por uma experiência de resort durante todo o ano e uma estreita ligação com os arredores pitorescos e a costa da região.

O Hotel Nobu contará com 100 quartos e suítes, um restaurante Nobu exclusivo e comodidades cuidadosamente selecionadas para os hóspedes. O empreendimento também incluirá 21.000 metros quadrados de vilas Nobu e residências de marca, oferecendo aos proprietários e hóspedes a oportunidade de desfrutar do estilo de vida Nobu na privacidade do cenário excepcional de Monte Rei.

Ao longo de quase duas décadas, o Monte Rei consolidou uma reputação internacional graças ao seu campo de golfe premiado, aos elevados padrões de serviço, à comunidade residencial e à localização invejável numa das regiões turísticas mais emblemáticas de Portugal. A próxima fase de desenvolvimento se baseará nesses alicerces, criando um destino mais completo para o ano todo para moradores, membros e hóspedes, preservando a privacidade e a autenticidade que há muito definem o resort.

Uma conceituada equipe internacional de design foi designada para dar forma ao projeto, incluindo a DSA Architects e o Rockwell Group, estúdio de arquitetura e design de renome internacional e parceiro de longa data do Nobu. Em conjunto, a equipe desenvolverá uma visão arquitetônica e de interiores coesa que coloca a filosofia de design discreta de Nobu em diálogo com a paisagem de Monte Rei e o caráter do Algarve Oriental.

"Monte Rei oferece uma rara combinação de beleza natural, privacidade e uma reputação estabelecida por golfe excepcional e vida residencial," disse Trevor Horwell, CEO da Nobu Hospitality. "Juntamente com a Norfin, temos a oportunidade de criar um destino Nobu distinto, que esteja profundamente conectado ao Algarve Oriental, oferecendo ao mesmo tempo a hospitalidade, a gastronomia, o design e o serviço pelos quais a marca é conhecida em todo o mundo."

"Este é um marco importante para Monte Rei," disse Miguel Mateus, CEO da Norfin. "O resort é reconhecido há muito tempo pela qualidade do seu campo de golfe, serviço e ambiente residencial. "Agora, estamos a dar continuidade a esse legado com uma ambição mais ampla para o destino – uma que reúne hospitalidade de classe mundial, uma vida residencial excepcional e experiências de lazer cuidadosamente planeadas.

Nossa parceria com a Nobu é fundamental para concretizar essa ambição. A iniciativa introduz uma das marcas de hotelaria de luxo mais reconhecidas do mundo no Algarve Oriental, com um Hotel Nobu, um restaurante Nobu de assinatura e residências de marca que irão reforçar ainda mais o apelo internacional de Monte Rei, complementando o investimento mais amplo em todo o resort."

www.nobuhotels.com/hotel-collection/algarve

 

FONTE NOBU HOSPITALITY

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