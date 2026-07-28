Nobu va ouvrir un hôtel, un restaurant, des villas et des résidences à Monte Rei, dans l'est de l'Algarve, au Portugal

Situé au cœur d'un domaine de plus de 1 000 acres de campagne préservée dans l'Algarve oriental, au Portugal, et articulé autour de son prestigieux parcours de golf signé Jack Nicklaus, ce complexe réunira l'approche unique de Nobu en matière d'hôtellerie de luxe, une cuisine qui redéfinit les codes, un design intemporel et un service intuitif. Alors que Nobu étend sa présence au Portugal, ce nouvel établissement, qui vient enrichir le portefeuille européen en pleine expansion de la marque, propose une nouvelle interprétation du style de vie Nobu dans l'est de l'Algarve, caractérisée par un art de vivre digne d'une station balnéaire tout au long de l'année et un lien étroit avec les paysages pittoresques et le littoral de la région.

L'hôtel Nobu comptera 100 chambres et suites, un restaurant Nobu emblématique et des services proposés aux clients soigneusement sélectionnés. Le projet comprendra également 21 000 mètres carrés de villas Nobu et de résidences de marque, offrant ainsi aux propriétaires comme aux hôtes la possibilité de profiter du style de vie Nobu dans l'intimité du cadre exceptionnel de Monte Rei.

Depuis près de deux décennies, Monte Rei s'est forgé une réputation internationale grâce à son parcours de golf primé, à la qualité exceptionnelle de son service, à son complexe résidentiel et à son emplacement privilégié dans l'une des régions touristiques les plus pittoresques du Portugal. La prochaine étape de son développement s'appuiera sur ces fondements pour créer une destination plus complète, ouverte toute l'année, destinée aux résidents, aux membres et aux visiteurs, tout en préservant l'intimité et l'authenticité qui caractérisent depuis longtemps ce complexe.

Une équipe internationale de designers de renom a été désignée pour mener à bien ce projet, notamment DSA Architects et le Rockwell Group, studio d'architecture et de design de renommée mondiale et partenaire de longue date de Nobu. Ensemble, l'équipe élaborera une vision architecturale et d'aménagement intérieur cohérente qui mettra en dialogue la philosophie de design sobre de Nobu avec le paysage de Monte Rei et le caractère de l'Algarve oriental.

« Monte Rei offre une combinaison rare de beauté naturelle, d'intimité et d'une réputation bien établie en matière de golf d'exception et de cadre de vie résidentiel », a déclaré Trevor Horwell, PDG de Nobu Hospitality. « En collaboration avec Norfin, nous avons l'opportunité de créer une destination Nobu unique, profondément ancrée dans l'Algarve oriental, tout en offrant l'hospitalité, la gastronomie, le design et le service qui font la renommée de la marque à travers le monde. »

« Il s'agit d'une étape importante pour Monte Rei », a déclaré Miguel Mateus, PDG de Norfin. « Ce complexe est reconnu depuis longtemps pour la qualité de son parcours de golf, de son service et de son cadre de vie. » Nous nous appuyons aujourd'hui sur cet héritage pour donner une nouvelle dimension à cette destination, en lui conférant une ambition plus large : celle d'allier un accueil de classe mondiale, un cadre de vie résidentiel exceptionnel et des expériences de loisirs soigneusement conçues.

Notre partenariat avec Nobu est essentiel pour concrétiser cette ambition. « Ce projet marque l'arrivée dans l'Algarve oriental de l'une des marques hôtelières de luxe les plus réputées au monde, avec un hôtel Nobu, un restaurant Nobu emblématique et des résidences de la marque, qui renforceront encore l'attrait international de Monte Rei tout en venant compléter l'ensemble des investissements réalisés au sein du complexe. »

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