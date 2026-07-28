Nobu plant die Eröffnung eines Hotels, eines Restaurants, von Villen und Wohnanlagen in Monte Rei an der östlichen Algarve in Portugal

Inmitten einer mehr als 1.000 Acres großen, unberührten Landschaft an der östlichen Algarve in Portugal und mit dem renommierten Jack Nicklaus Signature-Golfplatz als Herzstück wird das Projekt Nobus unverwechselbaren Ansatz in Sachen luxuriöser Gastlichkeit, wegweisender Küche, zeitlosem Design und intuitivem Service vereinen. Im Zuge der Expansion von Nobu nach Portugal bringt dieser jüngste Neuzugang im wachsenden europäischen Portfolio der Marke einen neuen Ausdruck des Nobu-Lifestyles an die östliche Algarve – geprägt von einem ganzjährigen Resort-Leben und einer engen Verbindung zur malerischen Umgebung und Küste der Region.

Das Nobu Hotel wird über 100 Zimmer und Suiten, ein typisches Nobu-Restaurant sowie sorgfältig ausgewählte Annehmlichkeiten für die Gäste verfügen. Das Projekt umfasst zudem 21.000 Quadratmeter an Nobu-Villen und Markenresidenzen, die Eigentümern und Gästen gleichermaßen die Möglichkeit bieten, den Nobu-Lifestyle in der Privatsphäre der außergewöhnlichen Lage von Monte Rei zu genießen.

In fast zwei Jahrzehnten hat sich Monte Rei durch seinen preisgekrönten Golfplatz, seinen erstklassigen Service, seine Wohnanlage und seine beneidenswerte Lage in einer der charaktervollsten Urlaubsregionen Portugals einen internationalen Ruf erworben. Die nächste Entwicklungsphase wird auf diesen Grundlagen aufbauen und ein noch umfassenderes Ganzjahresreiseziel für Anwohner, Mitglieder und Gäste schaffen, wobei die Privatsphäre und die Authentizität, die das Resort seit jeher auszeichnen, gewahrt bleiben.

Mit der Gestaltung des Projekts wurde ein renommiertes internationales Designteam beauftragt, zu dem unter anderem DSA Architects und die Rockwell Group gehören, das international bekannte Architektur- und Designbüro und langjähriger Partner von Nobu. Gemeinsam wird das Team ein stimmiges Architektur- und Einrichtungskonzept entwickeln, das Nobus zurückhaltende Designphilosophie mit der Landschaft von Monte Rei und dem Charakter der östlichen Algarve in Einklang bringt.

„Monte Rei bietet eine seltene Kombination aus natürlicher Schönheit, Privatsphäre und einem etablierten Ruf für außergewöhnliches Golf- und Wohnleben", sagte Trevor Horwell, CEO von Nobu Hospitality. „Gemeinsam mit Norfin haben wir die Möglichkeit, ein einzigartiges Nobu-Reiseziel zu schaffen, das eine tiefe Verbundenheit mit der östlichen Algarve vermittelt und gleichzeitig die Gastfreundschaft, die Gastronomie, das Design und den Service bietet, für die die Marke weltweit bekannt ist."

„Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Monte Rei", sagte Miguel Mateus, CEO von Norfin. „Das Resort ist seit langem für die Qualität seines Golfangebots, seines Services und seines Wohnumfelds bekannt. Auf diesem Erbe bauen wir nun mit einer noch umfassenderen Vision für diesen Standort auf – einer Vision, die erstklassige Gastlichkeit, außergewöhnliches Wohnen und sorgfältig konzipierte Freizeiterlebnisse miteinander verbindet.

Unsere Partnerschaft mit Nobu spielt eine zentrale Rolle bei der Verwirklichung dieses Ziels. Damit wird eine der weltweit bekanntesten Luxus-Hotelmarken an der Ostalgarve eingeführt – mit einem Nobu-Hotel, einem charakteristischen Nobu-Restaurant und Markenwohnungen, die die internationale Anziehungskraft von Monte Rei weiter stärken und gleichzeitig die umfassenden Investitionen im gesamten Resort ergänzen werden."

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