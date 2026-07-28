Nobu inaugurará un hotel, un restaurante, villas y viviendas en Monte Rei, en el Algarve oriental de Portugal

Ubicado en más de 1.000 acres de paisaje rural virgen en el Algarve Oriental de Portugal y articulado en torno a su aclamado campo de golf Jack Nicklaus Signature, el complejo reunirá el inconfundible enfoque de Nobu en cuanto a la hospitalidad de lujo, una gastronomía que marca tendencia, un diseño atemporal y un servicio intuitivo. A medida que Nobu amplía su presencia en Portugal, esta última incorporación a la creciente cartera europea de la marca introduce una nueva expresión del estilo de vida Nobu en el Algarve oriental, caracterizada por un estilo de vida propio de un complejo turístico durante todo el año y una estrecha conexión con el pintoresco entorno y el litoral de la región.

El Hotel Nobu contará con 100 habitaciones y suites, un restaurante Nobu de referencia y servicios para los huéspedes cuidadosamente seleccionados. El complejo también contará con 21 000 metros cuadrados de villas Nobu y residencias de la marca, lo que ofrecerá tanto a los propietarios como a los huéspedes la oportunidad de disfrutar del estilo de vida Nobu en la intimidad del excepcional entorno de Monte Rei.

A lo largo de casi dos décadas, Monte Rei se ha labrado una reputación internacional gracias a su galardonado campo de golf, sus altos estándares de servicio, su comunidad residencial y su envidiable ubicación en una de las regiones turísticas con más encanto de Portugal. La siguiente fase de su desarrollo se basará en esos cimientos, con el fin de crear un destino más completo durante todo el año para residentes, socios e invitados, al tiempo que se preserva la privacidad y la autenticidad que desde hace tiempo caracterizan al complejo.

Se ha designado a un prestigioso equipo internacional de diseño para dar forma al proyecto, entre los que se encuentran DSA Architects y The Rockwell Group, el estudio de arquitectura y diseño de renombre internacional y socio de Nobu desde hace mucho tiempo. Juntos, el equipo desarrollará una visión arquitectónica y de interiorismo coherente que establezca un diálogo entre la filosofía de diseño discreta de Nobu, el paisaje de Monte Rei y el carácter del Algarve Oriental.

«Monte Rei ofrece una combinación única de belleza natural, privacidad y una reputación consolidada por su excepcional oferta de golf y su estilo de vida residencial», afirmó Trevor Horwell, director ejecutivo de Nobu Hospitality. «Junto con Norfin, tenemos la oportunidad de crear un destino Nobu único que esté profundamente arraigado en el Algarve Oriental y que, al mismo tiempo, ofrezca la hospitalidad, la gastronomía, el diseño y el servicio por los que la marca es conocida en todo el mundo».

«Este es un hito importante para Monte Rei», afirmó Miguel Mateus, director general de Norfin. «El complejo es reconocido desde hace tiempo por la calidad de su campo de golf, su servicio y su entorno residencial. Ahora estamos aprovechando ese legado con una visión más amplia para el destino, una visión que aúna una hospitalidad de primer nivel, una calidad de vida residencial excepcional y experiencias de ocio cuidadosamente diseñadas.

Nuestra colaboración con Nobu es fundamental para hacer realidad esa ambición. «Este proyecto introduce en el Algarve Oriental una de las marcas hoteleras de lujo más reconocidas del mundo, con un hotel Nobu, el emblemático restaurante Nobu y residencias de la marca, lo que reforzará aún más el atractivo internacional de Monte Rei, al tiempo que complementará la inversión global en todo el complejo».

www.nobuhotels.com/hotel-collection/algarve

FUENTE NOBU HOSPITALITY