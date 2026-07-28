Nobu inaugurará un hotel, restaurante, villas y residencias en Monte Rei, en el Algarve oriental portugués

Situado dentro de un espacio de más de 1.000 acres de naturaleza virgen en el Algarve oriental portugués y centrado en su aclamado campo de golf diseñado por Jack Nicklaus, este complejo reunirá el inconfundible enfoque de Nobu hacia la hospitalidad de lujo, una gastronomía que define un género, un diseño atemporal y un servicio intuitivo. A medida que Nobu expande su presencia en Portugal, esta última incorporación a la creciente cartera europea de la marca introduce una nueva expresión del estilo de vida Nobu en el Algarve oriental: uno definido por una vida de resort durante todo el año y una estrecha conexión con el pintoresco entorno y la costa de la región.

El Hotel Nobu contará con 100 habitaciones y suites, un restaurante Nobu exclusivo y servicios para huéspedes cuidadosamente seleccionados. El complejo también incluirá 21.000 metros cuadrados de villas y residencias de marca Nobu, ofreciendo tanto a propietarios como a huéspedes la oportunidad de disfrutar del estilo de vida Nobu en la privacidad del excepcional entorno de Monte Rei.

Durante casi dos décadas, Monte Rei se ha labrado una reputación internacional gracias a su prestigioso campo de golf, sus altos estándares de servicio, su comunidad residencial y su envidiable ubicación en una de las regiones turísticas con más encanto de Portugal. La siguiente fase de su desarrollo se basará en estos cimientos, creando un destino más completo durante todo el año para residentes, socios e invitados, a la vez que se preserva la privacidad y la autenticidad que siempre han caracterizado al complejo.

Se ha seleccionado a un prestigioso equipo de diseño internacional, integrado por DSA Architects y Rockwell Group, el reconocido estudio de arquitectura y diseño a nivel internacional y socio de Nobu desde hace mucho tiempo, para dar forma al proyecto. Juntos, desarrollarán una visión arquitectónica y de interiores coherente que integre la sobria filosofía de diseño de Nobu con el paisaje de Monte Rei y el carácter del Algarve oriental.

"Monte Rei ofrece una combinación excepcional de belleza natural, privacidad y una reputación consolidada por su golf de primer nivel y su estilo de vida residencial de lujo", declaró Trevor Horwell, consejero delegado de Nobu Hospitality. "Junto con Norfin, tenemos la oportunidad de crear un destino Nobu distintivo que se sienta profundamente conectado con el Algarve oriental, a la vez que ofrece la hospitalidad, la gastronomía, el diseño y el servicio por los que la marca es reconocida en todo el mundo".

"Este es un hito importante para Monte Rei", comentó Miguel Mateus, consejero delegado de Norfin. "El complejo ha sido reconocido durante mucho tiempo por la calidad de su golf, servicio y entorno residencial. Ahora estamos construyendo sobre ese legado con una ambición más amplia para el destino: una que combine hospitalidad de clase mundial, una vida residencial excepcional y experiencias de ocio cuidadosamente diseñadas".

"Nuestra alianza con Nobu es fundamental para lograr ese objetivo. Introduce una de las marcas de hostelería de lujo más reconocidas del mundo en el Algarve oriental, con un hotel Nobu, un restaurante Nobu de autor y residencias de marca que reforzarán aún más el atractivo internacional de Monte Rei, a la vez que complementan la inversión general en todo el complejo".

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