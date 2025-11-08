Quantinuum、生成量子AIによる超高精度新型量子コンピュータ「Helios」の商用化を発表

Amgen 、BMW グループ、JPMorganChase 、SoftBank Corp を顧客として発売

ニューヨーク（米国）, 2025年11月8日 /PRNewswire/ -- 量子コンピューティングの世界大手Quantinuum社は、本日、世界最高精度となる汎用商用量子コンピュータ「Helios」を発表しました。これは、企業による量子コンピューティングの導入の加速に向けて設計されたものです。Heliosは商用システムでも最高レベルの忠実度†と業界初となるリアルタイム制御エンジンを備えているため、開発者は、量子計算を補完する多様な従来型コンピュータと同様の方法で量子コンピュータをプログラミングできます。また、開発者はPythonベースの最新プログラミング言語「Guppy」を使用して、（量子と従来型の）ハイブリッドコンピューティング機能を1つのプログラムでシームレスに組み合わせることも可能です。顧客は、Heliosを同社のクラウドサービスおよび自社設置型製品を通じて利用できます。

Quantinuum社の社長兼最高経営責任者を務めるRajeeb Hazra博士は、「コンピューティングにおける次の転換点は、今日から始まるのです。企業はようやく、高精度汎用量子コンピュータにアクセスし、現実の世界への影響を推進できるようになりました。これによって創薬から金融、先端材料に至るまで、産業の革新的手法が変革されていくでしょう」と述べています。

Heliosは、量子的に生成したデータで生成AIモデルを強化する能力を駆使して、データ分析、材料設計、量子化学といった分野でAIの潜在能力を最大限に引き出します。Quantinuum社は、生成QAIの加速に向けてNVIDIA社との提携を拡大し、同社が発表した「NVIDIA NVQLink」技術を介して「NVIDIA GB200」をHeliosに統合することで最終需要先市場向けのアプリケーションを創出します。加えて、Quantinuum社は、Heliosおよび将来のシステム向けにNVIDIA加速コンピューティングへ移行し、NVIDIA CUDA-Qプラットフォームと並行してQuantinuum社の「Guppy」を活用し、ロードマップにおいて鍵となるリアルタイムエラー修正を実行します。

同社は、急成長を遂げつつある初期ユーザーおよび協力者コミュニティ（以下に挙げる生命科学、材料、エネルギー分野の大手企業を含む）を発表しています。

Amgen ：投資家にして研究協力者。量子コンピューティングと機械学習のハイブリッド技術により、バイオ医薬品におけるデータ駆動型創薬を推進。

：投資家にして研究協力者。量子コンピューティングと機械学習のハイブリッド技術により、バイオ医薬品におけるデータ駆動型創薬を推進。 BlueQubit ：実走行動画データを用いたAIベースの画像認識。

：実走行動画データを用いたAIベースの画像認識。 BMW グループ ：燃料電池触媒の材料研究を通じて、持続可能なモビリティの発展に貢献。

：燃料電池触媒の材料研究を通じて、持続可能なモビリティの発展に貢献。 JPMorganChase ：高度金融分析における技術の潜在能力を研究。

：高度金融分析における技術の潜在能力を研究。 SoftBank Corp.：次世代電池、光スイッチ、太陽電池向け有機材料に関する研究開発。

本日、Quantinuum社は、シンガポールのNational Quantum Office（NQO）およびNational Quantum Computing Hub（NQCH）との戦略的提携契約も締結しました。この契約には、計算生物学および生物情報科学、財務モデルの構築および最適化、先端材料および化学、組み合わせ最適化などの分野における量子コンピューティングの実用化加速に向けた、同国内でのHeliosへのアクセスが含まれています。同社はこの戦略的提携をにらみ、世界屈指の研究開発・運用センターをシンガポールに設立します。

最後に、量子コンピューティングの商業的な影響範囲を拡大する戦略の一環として、Quantinuum社は2つの新たなエコシステムプログラムを導入します。新たなユーザーグループ「Q-Net」は、顧客からのフィードバックや協業を扱うフォーラムとしての役割を与えられ、新たなスタートアップ提携プログラムでは開発者を招聘し、Helios上でサードパーティアプリケーションの構築および拡張を行います。

Heliosの詳細については、こちらのブログ記事をご覧ください。視覚素材および科学論文については、こちらからダウンロードできます。

† 忠実度：量子コンピューティングにおいて、忠実度はシステムの計算精度を決定する測定指標です。システムエラー率が低いほど、忠実度は高くなります。Heliosは市販製品として最も優れた忠実度を実現しています。性能仕様の概要：

物理量子ビット（PQ ） ：98個の物理量子ビット、2量子ビットゲートの忠実度99.921%、1量子ビットゲートの忠実度99.9975%。

：98個の物理量子ビット、2量子ビットゲートの忠実度99.921%、1量子ビットゲートの忠実度99.9975%。 論理量子ビット（LQ ） ：

： 94個の論理量子ビット（エラー検出済み）が物理量子を上回る性能で全体として量子ビットもつれを形成



50個の論理量子ビット（エラー検出済み）が磁性シミュレーションにおいて物理量子を上回る性能を達成



48個の論理量子ビット（エラー補正済み）が物理量子を上回る性能（99.99%の状態準備および測定忠実度）を実現。

Quantinuum について

Quantinuumは量子コンピューティングを手掛ける世界大手企業です。同社の量子システムは、あらゆる業界基準において最高の性能を発揮します。米国、英国、ドイツ、日本に拠点を置き、630名を超える従業員（うち370名以上が科学者・技術者）が、量子コンピューティング革命を起こすべく日夜励んでいます。詳細については、www.quantinuum.comをご覧ください。

Quantinuum社のHeliosはHoneywell社の技術がベースとなっており、これはHeliosのイオン捕獲装置がHoneywellによって製造されていることを反映するものです。Honeywellの商標は、Honeywell International, Inc.による使用許諾に基づき使用されています。なお、Honeywellは、本サービスに関して一切の表明または保証を行いません。

