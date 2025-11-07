Quantinuum anuncia el lanzamiento comercial de su nuevo ordenador cuántico Helios, que ofrece una precisión sin precedentes para impulsar la inteligencia artificial cuántica generativa (GenQAI).

Helios se lanza con clientes como Amgen, BMW Group, JPMorgan Chase y SoftBank Corp

NUEVA YORK, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Quantinuum, líder mundial en computación cuántica, anunció hoy el lanzamiento de Helios, la computadora cuántica comercial de propósito general más precisa del mundo, diseñada para acelerar la adopción de la computación cuántica por parte de las empresas. Con la mayor fidelidad† de cualquier sistema comercial y un motor de control en tiempo real pionero, Helios permite a los desarrolladores programar una computadora cuántica de forma muy similar a como programan computadoras clásicas heterogéneas. Un nuevo y moderno lenguaje de programación basado en Python, llamado Guppy, permite a los desarrolladores combinar sin problemas capacidades de computación híbrida —cuántica y clásica— en un solo programa. Helios ya está disponible para los clientes a través del servicio en la nube y la oferta local de Quantinuum.

«El próximo punto de inflexión en la computación comienza hoy», afirmó el doctor Rajeeb Hazra, presidente y consejero delegado de Quantinuum. «Por primera vez, las empresas pueden acceder a una computadora cuántica de propósito general de alta precisión para generar un impacto real en el mundo, transformando la forma en que las industrias innovan, desde el descubrimiento de fármacos hasta las finanzas y los materiales avanzados».

Helios permite mejorar los modelos de GenAI con datos generados cuánticamente, liberando así todo el potencial de la IA en áreas como el análisis de datos, el diseño de materiales y la química cuántica. Para acelerar GenQAI, Quantinuum amplía su colaboración con NVIDIA, integrando NVIDIA GB200 con Helios mediante NVIDIA NVQLink para crear aplicaciones para mercados específicos. Además, Quantinuum adoptará la computación acelerada por NVIDIA para Helios y futuros sistemas, utilizando Quantinuum Guppy junto con la plataforma NVIDIA CUDA-Q para realizar la corrección de errores en tiempo real, fundamental para su hoja de ruta.

Quantinuum anunció una creciente comunidad de usuarios pioneros y colaboradores, entre los que se incluyen líderes de los sectores de ciencias biológicas, materiales y energía:

Amgen: inversor y colaborador en investigación, explora el aprendizaje híbrido cuántico-automático para impulsar el descubrimiento basado en datos en productos biológicos.

inversor y colaborador en investigación, explora el aprendizaje híbrido cuántico-automático para impulsar el descubrimiento basado en datos en productos biológicos. BlueQubit: reconocimiento de imágenes mediante IA utilizando datos de vídeo de conducción reales.

reconocimiento de imágenes mediante IA utilizando datos de vídeo de conducción reales. BMW Group: impulsa la movilidad sostenible mediante la investigación de materiales para catalizadores de pilas de combustible.

impulsa la movilidad sostenible mediante la investigación de materiales para catalizadores de pilas de combustible. JPMorgan Chase: investiga las capacidades potenciales para el análisis financiero avanzado.

investiga las capacidades potenciales para el análisis financiero avanzado. SoftBank Corp.: explora materiales orgánicos para baterías, interruptores ópticos y células solares de última generación.

Quantinuum también firmó hoy un acuerdo de colaboración estratégica con la Oficina Nacional de Computación Cuántica (NQO) y el Centro Nacional de Computación Cuántica (NQCH) de Singapur. Este acuerdo incluye el acceso a Helios en el país para acelerar las aplicaciones comerciales de la computación cuántica en áreas como biología computacional y bioinformática, modelado y optimización financiera, materiales avanzados y química, y optimización combinatoria. Para respaldar esta colaboración estratégica, Quantinuum está estableciendo un centro de I+D y operaciones de vanguardia en Singapur.

Finalmente, como parte de su estrategia para expandir el alcance comercial de la computación cuántica, Quantinuum presenta dos nuevos programas de ecosistema. Q-Net, un nuevo grupo de usuarios, servirá como foro para la retroalimentación y la colaboración de los clientes, mientras que un nuevo programa de socios para startups invitará a los desarrolladores a crear y escalar aplicaciones de terceros en Helios.

Puede leer una publicación de blog con más detalles sobre Helios aquí . Los recursos visuales y los artículos científicos pueden descargarse aquí.

† Fidelidad: En computación cuántica, la fidelidad es una métrica que determina la precisión de los cálculos del sistema. Cuanto menor sea la tasa de error del sistema, mayor será su fidelidad. Helios ofrece la mayor fidelidad jamás vista en el mercado. Sus principales especificaciones de rendimiento se detallan a continuación:

• Qubits físicos (PQ): 98 PQ con una fidelidad de puerta de 2 qubits del 99,921% y una fidelidad de puerta de 1 qubit del 99,9975%.

• Qubits lógicos (LQ):

• 94 LQ (error detectado) entrelazados globalmente con un rendimiento superior al físico;

• 50 LQ (error detectado) con un rendimiento superior al físico en una simulación de magnetismo; y

• 48 LQ (error corregido) con un rendimiento superior al físico (fidelidad de preparación y medición del estado del 99,99%).

Acerca de Quantinuum

Quantinuum es líder mundial en computación cuántica. Sus sistemas cuánticos ofrecen el máximo rendimiento en todos los estándares de la industria. Con más de 630 empleados, entre ellos más de 370 científicos e ingenieros, distribuidos en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Japón, Quantinuum impulsa la revolución de la computación cuántica. Para más información, visite www.quantinuum.com.

Quantinuum Helios, Powered by Honeywell, indica que la trampa de iones Helios fue fabricada por Honeywell. La marca registrada Honeywell se utiliza bajo licencia de Honeywell International, Inc. Honeywell no ofrece garantías ni declaraciones con respecto a este servicio.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2655950/5604548/Quantinuum_Logo.jpg