Quantinuum anuncia el lanzamiento comercial de la nueva computadora cuántica Helios que ofrece una precisión sin precedentes para habilitar IA cuántica generativa (GenQAI)

NUEVA YORK, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Quantinuum, líder mundial en computación cuántica, anunció el lanzamiento de Helios, la computadora cuántica comercial de uso general más precisa del mundo, diseñada para acelerar la adopción de la computación cuántica en las empresas. Con la más alta fidelidad† de cualquier sistema comercial y un motor de control en tiempo real único en su tipo, Helios permite a los desarrolladores programar una computadora cuántica de la misma manera que programan computadoras clásicas heterogéneas. Un nuevo y moderno lenguaje de programación basado en Python llamado Guppy permite a los desarrolladores combinar sin problemas las capacidades de computación híbrida, cuántica y clásica en un solo programa. Ahora, Helios está disponible para los clientes a través del servicio en la nube y la oferta local de Quantinuum.

"El próximo punto de inflexión en la computación comienza hoy", declaró el Dr. Rajeeb Hazra, presidente y director general de Quantinuum. "Por primera vez, las empresas pueden acceder a una computadora cuántica de propósito general y de alta precisión para generar un impacto en el mundo real y transformar la forma en que las industrias innovan, desde el descubrimiento de fármacos hasta las finanzas y los materiales avanzados".

Helios permite la capacidad de optimizar los modelos GenAI con datos generados de forma cuántica para liberar así todo el potencial de la IA en áreas como el análisis de datos, el diseño de materiales y la química cuántica. Para acelerar la GenQAI, Quantinuum está ampliando su asociación con NVIDIA, al integrar NVIDIA GB200 con Helios a través de NVIDIA NVQLink a fin de crear aplicaciones para mercados finales específicos. Además, Quantinuum cambiará a la computación acelerada de NVIDIA para Helios y sistemas futuros, utilizando Quantinuum Guppy junto con la plataforma NVIDIA CUDA-Q para corregir errores en tiempo real, lo que es fundamental para su hoja de ruta.

Quantinuum anunció una creciente comunidad de colaboradores y usuarios tempranos, incluidos líderes de los sectores de ciencias biológicas, materiales y energía:

Amgen : un inversionista y colaborador de investigación que explora el aprendizaje híbrido de máquinas cuánticas para avanzar en el descubrimiento basado en datos de productos biológicos.

: un inversionista y colaborador de investigación que explora el aprendizaje híbrido de máquinas cuánticas para avanzar en el descubrimiento basado en datos de productos biológicos. BlueQubit : reconocimiento de imágenes con IA que usa datos de video de conducción del mundo real.

: reconocimiento de imágenes con IA que usa datos de video de conducción del mundo real. BMW Group : promueve la movilidad sostenible a través de la investigación de materiales sobre catalizadores de pilas de combustible.

: promueve la movilidad sostenible a través de la investigación de materiales sobre catalizadores de pilas de combustible. JPMorganChase : investiga capacidades potenciales de realizar análisis financieros avanzados.

: investiga capacidades potenciales de realizar análisis financieros avanzados. SoftBank Corp.: explora materiales orgánicos para baterías de próxima generación, interruptores ópticos y células solares.

El día de hoy, Quantinuum además firmó un acuerdo de asociación estratégica con la National Quantum Office (NQO) de Singapur y el National Quantum Computing Hub (NQCH) que incluye el acceso a Helios en el país para acelerar los usos comerciales de la computación cuántica en las áreas de biología computacional y bioinformática, modelado y optimización financiera, materiales y química avanzados, así como optimización combinatoria. Para respaldar esta asociación estratégica, Quantinuum está estableciendo un Centro de operaciones y de investigación y desarrollo de clase mundial en Singapur.

Por último, como parte de su estrategia para ampliar el alcance comercial de la computación cuántica, Quantinuum está introduciendo dos nuevos programas de ecosistemas. Q-Net, un nuevo grupo de usuarios, servirá como foro para los comentarios y la colaboración de los clientes, mientras que un nuevo programa de socios para empresas emergentes invitará a los desarrolladores a crear y escalar aplicaciones de terceros en Helios.

† Fidelidad: en la computación cuántica, la fidelidad es una métrica que determina la precisión de los cálculos del sistema. Cuanto menor sea la tasa de error de un sistema, mayor será su fidelidad. Helios posee las fidelidades más altas que se han lanzado al mercado. Sus especificaciones clave de rendimiento se describen a continuación:

Qubits físicos (PQ) : 98 PQ con 99,921 % de fidelidad de puerta de 2 qubits y 99,9975 % de fidelidad de puerta de 1 qubits.

: 98 PQ con 99,921 % de fidelidad de puerta de 2 qubits y 99,9975 % de fidelidad de puerta de 1 qubits. Qubits lógicos (LQ) : 94 LQ (error detectado) entrelazado globalmente con un rendimiento mejor que el físico; 50 LQ (error detectado) con un rendimiento superior al físico en una simulación de magnetismo; y 48 LQ (error corregido) con mejor rendimiento que el físico (99,99 % de preparación de estado y fidelidad de la medición).

Acerca de Quantinuum

Quantinuum es el líder mundial en computación cuántica. Los sistemas cuánticos de la empresa ofrecen el máximo rendimiento en todos los parámetros del sector. Los más de 630 empleados de Quantinuum, entre ellos más de 370 científicos e ingenieros, en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Japón, están impulsando la revolución de la computación cuántica. Para obtener más información, visite www.quantinuum.com.

Quantinuum Helios, potenciado por Honeywell, refleja que la trampa de iones Helios fue fabricada por Honeywell. La marca comercial Honeywell se utiliza bajo licencia de Honeywell International, Inc. Honeywell no emite declaraciones ni garantías respecto a este servicio.

