Quantinuum annonce le lancement commercial du nouvel ordinateur quantique Helios qui offre une précision sans précédent pour frayer la voie de l'IA quantique générative

NEW YORK, 8 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Quantinuum, le leader mondial de l'informatique quantique, annonce aujourd'hui le lancement d'Helios, l'ordinateur quantique commercial polyvalent le plus précis au monde, conçu pour accélérer l'adoption de l'informatique quantique par les entreprises. Avec la plus haute fidélité† de tous les systèmes commerciaux et un moteur de contrôle en temps réel unique en son genre, Helios permet aux développeurs de programmer un ordinateur quantique de la même manière qu'ils programment des ordinateurs classiques hétérogènes. Un nouveau langage de programmation moderne basé sur Python, appelé Guppy, permet aux développeurs de combiner des capacités de calcul hybride (quantique et classique) au sein d'un seul programme. Helios est maintenant disponible pour les clients à travers le service cloud et l'offre sur site de Quantinuum.

« Le prochain point d'inflexion informatique commence aujourd'hui », déclare Rajeeb Hazra, président et CEO de Quantinuum. « Pour la première fois, les entreprises peuvent accéder à un ordinateur quantique généraliste très précis pour avoir un impact réel, transformant ainsi la façon dont les industries innovent, depuis la découverte de médicaments jusqu'à la finance, en passant par les matériaux avancés. »

Helios permet d'améliorer les modèles d'IA générative à l'aide de données générées de manière quantique, libérant ainsi le plein potentiel de l'IA dans des domaines tels que l'analyse de données, la conception de matériaux et la chimie quantique. Pour accélérer l'IA quantique générative, Quantinuum étend son partenariat avec NVIDIA, en intégrant le NVIDIA GB200 à Helios via NVIDIA NVQLink afin de créer des applications pour des marchés finaux ciblés. De plus, Quantinuum passera à l'informatique accélérée de NVIDIA pour Helios et les systèmes futurs, en utilisant Quantinuum Guppy avec la plateforme NVIDIA CUDA-Q pour effectuer la correction d'erreurs en temps réel, essentielle à sa feuille de route.

Quantinuum a annoncé une communauté croissante d'utilisateurs et de collaborateurs de la première heure, y compris des leaders dans les secteurs des sciences de la vie, des matériaux et de l'énergie :

Amgen : investisseur et collaborateur de recherche qui explore l'apprentissage hybride quantique-machine pour faire progresser la découverte fondée sur les données dans le domaine des produits biologiques.

BlueQubit : reconnaissance d'images par l'IA à l'aide de données vidéo de conduite dans le monde réel.

Groupe BMW : promotion de la mobilité durable grâce à la recherche sur les matériaux des catalyseurs de piles à combustible.

JPMorganChase : recherche de capacités potentielles pour l'analyse financière avancée.

SoftBank Corp. : exploration de matériaux organiques pour les batteries de nouvelle génération, les commutateurs optiques et les cellules solaires.

Aujourd'hui, Quantinuum a également signé un accord de partenariat stratégique avec le National Quantum Office (NQO) et le National Quantum Computing Hub (NQCH) de Singapour qui comprend l'accès à Helios dans le pays pour accélérer les applications commerciales de l'informatique quantique dans les domaines de la biologie computationnelle et de la bioinformatique, de la modélisation financière et de l'optimisation, des matériaux avancés et de la chimie, et de l'optimisation combinatoire. Pour soutenir ce partenariat stratégique, Quantinuum met en place un centre de R&D et d'opérations de classe mondiale à Singapour.

Enfin, dans le cadre de sa stratégie visant à étendre la portée commerciale de l'informatique quantique, Quantinuum introduit deux nouveaux programmes d'écosystème. Q-Net, un nouveau groupe d'utilisateurs, servira de forum pour les commentaires des clients et la collaboration, tandis qu'un nouveau programme de partenariat avec des startups invitera les développeurs à créer et à mettre à l'échelle des applications tierces sur Helios.

Un article de blog contenant plus de détails sur Helios peut être lu ici. Les supports visuels et les documents scientifiques peuvent être téléchargés ici.

† Fidélité : En informatique quantique, la fidélité est une mesure qui détermine la précision du calcul du système. Plus le taux d'erreur d'un système est faible, plus sa fidélité est élevée. Helios possède les plus hautes fidélités jamais mises sur le marché. Ses principales caractéristiques sont décrites ci-dessous :

Qubits physiques (PQ) : 98 PQ avec une fidélité de 99,921 % pour les portes à 2 qubits et de 99,9975 % pour les portes à 1 qubit.

Qubits logiques (LQ) :

: 94 LQ (erreur détectée) globalement enchevêtrés avec une performance supérieure à la performance physique ;



50 LQ (erreur détectée) avec une performance supérieure à la performance physique dans une simulation de magnétisme ; et



48 LQ (corrigé des erreurs) avec une performance supérieure à la performance physique (99,99% de fidélité à la préparation de l'état et à la mesure).

À propos de Quantinuum

Quantinuum est le leader mondial de l'informatique quantique. Les systèmes quantiques de l'entreprise offrent les performances les plus élevées dans tous les indices de référence de l'industrie. Les 630 employés de Quantinuum, dont plus de 370 scientifiques et ingénieurs, répartis entre les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Japon, sont à l'origine de la révolution de l'informatique quantique.Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.quantinuum.com.

Quantinuum Helios, Powered by Honeywell, indique que le piège à ions Helios a été fabriqué par Honeywell. La marque Honeywell est utilisée sous licence par Honeywell International, Inc. Honeywell ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie concernant ce service.

