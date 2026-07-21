Quantinuum et SoftBank Corp. publient un livre blanc conjoint sur le développement à grande échelle de cas d'utilisation concrets de l'informatique quantique en vue de l'ère de la tolérance aux pannes

Les deux entreprises ont publié un livre blanc commun détaillant les cas d'utilisation de l'informatique quantique présentant un intérêt commercial dans les domaines de la chimie quantique et de l'analyse de graphes en conjonction avec la feuille de route de Quantinuum pour le matériel.

Ce livre blanc propose un cadre permettant d'évaluer dans quelle mesure les progrès réalisés dans le domaine du matériel quantique et des algorithmes quantiques pourraient influencer le moment lorsque des applications industrielles concrètes deviendront réalisables.

SoftBank Corp. et Quantinuum vont utiliser cette feuille de route pour orienter leurs travaux de recherche sur les futurs services de centres de données quantiques dédiés à l'IA et sur les modèles économiques associés.

TOKYO et BROOMFIELD, Colorado, 21 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum (NASDAQ : QNT) et SoftBank Corp. (« SoftBank ») ont annoncé aujourd'hui la publication de « Quantum Computing Frontiers », un livre blanc rédigé conjointement qui détaille deux domaines d'application de l'informatique quantique présentant un intérêt commercial en conjonction avec la feuille de route de Quantinuum en matière de matériel. Cette analyse examine dans quelle mesure les progrès réalisés dans le domaine du matériel quantique et des algorithmes quantiques sont susceptibles d'influencer le moment lorsque ces applications deviendront viables pour une utilisation industrielle.

Ce livre blanc se concentre sur deux domaines d'application représentatifs dans lesquels SoftBank utilise activement les systèmes de Quantinuum à des fins de recherche : la chimie quantique, pour la découverte de nouveaux matériaux et la recherche en énergie, et l'analyse topologique des données, pour l'analyse de graphes à grande échelle, notamment dans le cadre de la détection des fraudes dans le secteur des télécommunications. Les auteurs basent leur évaluation de l'extensibilité de ces deux domaines d'application par rapport à la feuille de route de Quantinuum pour le matériel, en examinant dans quelle mesure les progrès prévus en matière de capacités matérielles et d'algorithmes pourraient permettre la commercialisation de futures applications industrielles.

En s'appuyant sur cette feuille de route de cas d'utilisation, le livre blanc examine également comment l'informatique quantique, l'intelligence artificielle et le calcul haute performance pourraient être intégrés dans les futures infrastructures informatiques. Le livre blanc examine comment les progrès réalisés au fil des générations successives de matériel pourraient inspirer les futurs services de centres de données quantiques dédiés à l'IA et les modèles économiques associés, qui sont une priorité du partenariat entre Quantinuum et SoftBank annoncé l'année dernière.

« Le principal enseignement à tirer de cette étude est que les entreprises n'ont pas besoin d'attendre la mise en place de systèmes à grande échelle et tolérants aux pannes pour explorer les domaines dans lesquels l'informatique quantique peut commencer à créer de la valeur », a déclaré Duncan Jones, directeur général du groupe Applications chez Quantinuum. « En utilisant les systèmes actuels pour développer, évaluer et perfectionner des applications dans des domaines tels que la chimie quantique et l'analyse de graphes, les entreprises peuvent se doter des capacités techniques et opérationnelles nécessaires pour gérer la prochaine ère de l'informatique quantique. »

« La question n'est plus de savoir si l'informatique quantique peut apporter une valeur ajoutée, mais plutôt quelles catégories de problèmes pourront être résolues et à quel stade de maturité du matériel », a déclaré Ryuji Wakikawa, vice-président senior et directeur technique de SoftBank Corp. « Nous estimons cependant que les progrès réalisés au niveau du matériel doivent s'accompagner d'avancées tout aussi importantes dans le domaine des algorithmes quantiques et de l'intégration des systèmes quantiques à l'intelligence artificielle et au calcul haute performance. »

Ce livre blanc présente des scénarios illustrant comment des applications représentatives, la maturité technologique et les opportunités commerciales potentielles sont susceptibles d'évoluer au fil du temps selon les hypothèses énoncées. L'analyse présentée dans ce document fournit un cadre conceptuel permettant de comprendre l'évolution potentielle du marché et ne constitue en aucun cas des orientations financières ni des prévisions. Ces analyses ont pour objectif d'alimenter la réflexion sur les prochains développements technologiques et ne doivent pas être interprétées comme des engagements concernant la commercialisation, les investissements dans les infrastructures, les produits, les services ou les résultats financiers.

Le livre blanc complet est disponible en téléchargement sur les sites Web de SoftBank et de Quantinuum.

À propos de SoftBank Corp.

Guidée par la philosophie d'entreprise du groupe SoftBank, « Information Revolution – Happiness for everyone », SoftBank Corp. (TOKYO : 9434) exerce des activités dans le domaine des télécommunications et des TI au Japon et à l'international. S'appuyant sur ses solides fondements commerciaux, SoftBank Corp. exploite le potentiel de l'IA dans l'ensemble de ses activités et en favoriser la mise en œuvre, conformément à sa stratégie de croissance intitulée « Activate AI for Society ». Tout en poursuivant le développement de ses activités dans le secteur des télécommunications, SoftBank étend son infrastructure informatique dédiée à l'IA ainsi que ses activités liées à l'IA et aux services cloud, dans le but de devenir un fournisseur d'infrastructures sociales de nouvelle génération. Pour en savoir plus, veuillez consulter https://www.softbank.jp/en/corp/

À propos de Quantinuum

Quantinuum (NASDAQ : QNT) est une société d'informatique quantique de premier plan qui propose une plateforme complète conçue pour permettre le déploiement de l'informatique quantique dans des environnements réels. La société a déployé commercialement plusieurs générations de systèmes quantiques basés sur l'architecture QCCD bien établie qu'elle a mis en œuvre avec des designs et des capacités inédits pour atteindre les niveaux de précision les plus élevés du secteur sur la base de la fidélité de porte à deux qubits moyenne[1]. Quantinuum dispose de contrats actifs avec les leaders du marché dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la science des matériaux, des services financiers et des marchés publics et industriels. L'entreprise emploie environ 700 personnes dans le monde, dont des scientifiques et des chercheurs de haut niveau. Plus de 70 % des membres de son équipe technique sont titulaires d'un doctorat ou d'un master. Le siège de Quantinuum est situé à Broomfield, dans le Colorado, et la société possède d'autres installations aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Japon, au Qatar et à Singapour.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.quantinuum.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations qui peuvent être considérées comme des « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives comprennent toutes les déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Les mots « anticiper », « supposer », « croire », « continuer », « pouvoir », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention », « être susceptible de », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « futur », « chercher », « prévisible », la version négative de ces mots, ou des termes et expressions similaires ont pour but d'identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations reposent sur certaines hypothèses et évaluations faites par notre direction à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions économiques et sectorielles actuelles, des développements futurs attendus et d'autres facteurs qu'elle juge appropriés. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter, des facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux et technologiques affectant nos activités, nos marchés, nos produits, nos services et nos prix. De nouveaux facteurs apparaissent de temps à autre, que Quantinuum ne peut pas tous prévoir. Toute déclaration prospective n'est valable qu'à la date de sa publication et, sauf si la loi l'exige, Quantinuum ne s'engage à assumer aucune obligation de mise à jour ou de révision d'une déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

[1] Au 31 décembre 2025.