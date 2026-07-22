Quantinuum 與 SoftBank Corp. 聯合發表白皮書，探討如何擴大量子運算實際用例，邁向容錯時代

兩間公司已聯合發表白皮書，內容是將量子化學與圖形分析領域中具商業價值的量子運算用例，與 Quantinuum 的硬件發展路線圖作對照。

白皮書提供評估框架，用於評估量子硬件及演算法的進步會如何影響實際工業應用變得可行的時間。

SoftBank Corp. 與 Quantinuum 將以該路線圖為基礎，用於探索未來量子人工智能 (AI) 數據中心服務及相關商業模式。

東京及科羅拉多州布魯姆菲爾德2026年7月22日 /美通社/ -- Quantinuum (NASDAQ: QNT) 與 SoftBank Corp.（「SoftBank」）今日宣佈發表聯合白皮書 Quantum Computing Frontiers（量子運算前沿），將兩個具商業價值的量子運算應用領域與 Quantinuum 的硬件發展路線圖作對照。 分析探討量子硬件及演算法的進步，會如何影響這些應用在工業層面邁向實用階段的時機。

白皮書聚焦兩個具代表性的應用領域，SoftBank 目前正積極利用 Quantinuum 的系統進行研究：一是用於新材料發現及能源研究的量子化學；二是用於大規模圖分析的拓撲數據分析，包括電訊詐騙偵測。 作者以 Quantinuum 已發佈的硬件路線圖為基準，評估這兩個應用領域的可擴展性，並探討硬件能力及演算法的預期進展，能怎樣推動未來工業應用達到商用就緒水平。

基於此用例路線圖，白皮書亦探討量子運算、人工智能及高效能運算可如何整合至未來的運算基礎設施。 當中探討不同硬件世代的持續進展，可如何供未來量子人工智能數據中心服務及相關商業模式作參考；這亦是 Quantinuum 與 SoftBank 去年公布的合作重點之一。

Quantinuum 應用集團總經理 Duncan Jones 說：「此研究的重要結論是，機構不必待至大規模容錯系統問世，才去探索量子運算能在哪些領域創造價值。 企業若利用現有系統，在量子化學及圖形分析等領域開發應用、進行基準測試並加以改進，便可建立迎接下一個量子技術驅動的運算時代所需的技術及營運準備。」

SoftBank Corp. 資深副總裁兼技術總監 Ryuji Wakikawa 表示：「問題不再是量子運算能否帶來價值，而是哪類問題可在哪個硬件成熟階段實際執行。但我們認為，硬件進步必須配合同樣強勁的量子演算法發展，以及量子系統與人工智能及高效能運算的整合，才能相得益彰。」

白皮書探討了多個闡述情境，說明在既定假設條件下，代表性應用、技術成熟度及潛在市場機會如何隨時間推移而演進。 白皮書所載的分析，旨在提供概念框架，協助理解潛在的市場演變趨勢，並非財務指導或預測。 分析旨在支持未來技術發展的討論，不應被視為對商業化、基礎設施投資、產品、服務或財務表現方面的任何承諾。

白皮書全文可在 SoftBank 及 Quantinuum 網站下載。

關於 SoftBank Corp.

SoftBank Corp. (TOKYO: 9434) 秉持 SoftBank Group 的企業理念「資訊革命 – 造福全民」(Information Revolution – Happiness for everyone)，於日本及全球開展電訊與資訊科技業務。 憑藉穩固的業務基礎，SoftBank Corp. 致力釋放人工智能在各項業務中的潛力，並按照「Activate AI for Society」（推動人工智能造福社會）增長策略，推動人工智能在社會上的實際應用。 SoftBank 在持續拓展電訊業務的同時，亦正積極擴大其人工智能運算基礎設施，以及人工智能及雲端服務業務，矢志成為新一代社會基礎設施的服務供應商。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://www.softbank.jp/en/corp/

關於 Quantinuum

Quantinuum (NASDAQ: QNT) 作為頂尖量子運算公司，提供全面整合的平台，致力讓量子運算技術能在真實環境中實際應用。 公司已將多代基於成熟量子電荷耦合裝置 (QCCD) 架構的量子系統投入商業應用，並透過創新設計與功能，在平均雙量子位元閘極保真度方面達到業內最高的精準水平。[1] Quantinuum 與製藥、物料科學、金融服務、政府及工業等領域的市場領導者，均建立了積極的合作關係。 公司擁有約 700 名員工，遍佈全球，團隊匯聚頂尖的科學家及研究人員。 技術團隊中，超過 70% 成員擁有博士或碩士學位。 Quantinuum 總部位於科羅拉多州布魯姆菲爾德，並於美國、英國、德國、日本、卡塔爾及新加坡設有其他設施。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.quantinuum.com。

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[1] 截至 2025 年 12 月 31 日止。

SOURCE Quantinuum