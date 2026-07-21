Quantinuum y SoftBank Corp. publican un informe técnico conjunto sobre la ampliación de casos de uso prácticos de computación cuántica hacia la era de la tolerancia a fallos

Las empresas han publicado un informe técnico conjunto que relaciona los casos de uso de computación cuántica comercialmente relevantes en química cuántica y análisis gráficos con la hoja de ruta de hardware de Quantinuum.

El informe proporciona un marco para evaluar cómo los avances en hardware y algoritmos cuánticos podrían afectar la viabilidad de las aplicaciones industriales prácticas.

SoftBank Corp. y Quantinuum utilizarán esta hoja de ruta para orientar su exploración de futuros servicios de centros de datos de IA cuántica y modelos de negocio relacionados.

TOKIO y BROOMFIELD, Colo., 22 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum (NASDAQ: QNT) y SoftBank Corp. ("SoftBank") dieron a conocer hoy la publicación de "Quantum Computing Frontiers", un informe técnico conjunto que relaciona dos áreas de aplicación de la computación cuántica de relevancia comercial con la hoja de ruta de hardware de Quantinuum. El análisis examina cómo los avances en hardware y algoritmos cuánticos podrían afectar el momento en que estas aplicaciones se vuelvan prácticas para su uso industrial.

El artículo está centrado en dos dominios de aplicación representativos que SoftBank está investigando de forma activa junto a los sistemas de Quantinuum: la química cuántica para el descubrimiento de nuevos materiales e investigación energética, y el análisis topológico de datos para el análisis de gráficos a gran escala, incluyendo la detección de fraudes en telecomunicaciones. Los autores basan su evaluación de la escalabilidad de estas dos áreas de aplicación en la hoja de ruta de hardware publicada por Quantinuum, examinando cómo los avances previstos en las capacidades de hardware y los algoritmos pueden permitir la preparación comercial de futuras aplicaciones industriales.

Partiendo de esta hoja de ruta de casos de uso, el documento también examina cómo la computación cuántica, la IA y la computación de alto rendimiento podrían integrarse en la infraestructura informática futura. Considera cómo el progreso a través de sucesivas generaciones de hardware podría influir en los futuros servicios de centros de datos de IA cuántica y los modelos de negocio relacionados, un enfoque clave de la asociación entre Quantinuum y SoftBank anunciada el año pasado.

"La principal conclusión a la que se llega en este estudio es que las organizaciones no necesitan esperar a contar con sistemas tolerantes a fallos a gran escala para explorar dónde puede comenzar a generar valor la computación cuántica", afirmó Duncan Jones, director general del Grupo de Aplicaciones de Quantinuum. "Al utilizar los sistemas actuales para desarrollar, evaluar y perfeccionar aplicaciones en áreas como la química cuántica y el análisis de gráficos, las empresas pueden desarrollar la preparación técnica y operativa necesaria para la próxima era de la computación cuántica".

"La cuestión ya no es si la computación cuántica puede aportar valor, sino más bien qué clases de problemas se vuelven ejecutables en qué etapa de madurez del hardware", destacó Ryuji Wakikawa, vicepresidente sénior y director de tecnología de SoftBank Corp. "Sin embargo, creemos que el progreso en el hardware debe complementarse con desarrollos igualmente sólidos en algoritmos cuánticos y la integración de sistemas cuánticos con IA y computación de alto rendimiento".

El informe técnico analiza escenarios ilustrativos que describen cómo las aplicaciones representativas, la madurez tecnológica y las posibles oportunidades de mercado pueden evolucionar con el tiempo bajo supuestos establecidos. El análisis presentado en el informe tiene como objetivo proporcionar un marco conceptual para comprender la posible evolución del mercado y no constituye una guía ni una previsión financiera. Estos análisis tienen como finalidad respaldar el debate sobre el desarrollo tecnológico futuro y no deben interpretarse como compromisos con respecto a la comercialización, la inversión en infraestructura, los productos, los servicios o el desempeño financiero.

El documento completo está disponible para su descarga en las páginas web de SoftBank y Quantinuum.

Acerca de SoftBank Corp.

Guiada por la filosofía corporativa del Grupo SoftBank, "Revolución de la Información: Felicidad para todos", SoftBank Corp. (TOKIO: 9434) opera negocios de telecomunicaciones y TI en Japón y a nivel mundial. Partiendo de su sólida base empresarial, SoftBank Corp. busca activar el potencial de la IA en todos sus negocios e impulsar su implementación en línea con su estrategia de crecimiento "Activar la IA para la Sociedad". Al tiempo que expande su negocio de telecomunicaciones, SoftBank está ampliando su infraestructura de computación de IA y sus servicios de IA y en la nube con el objetivo de convertirse en un proveedor de infraestructura social de próxima generación. Para obtener más información, visite https://www.softbank.jp/en/corp/

Acerca de Quantinuum

Quantinuum (NASDAQ: QNT) es una empresa líder en computación cuántica que ofrece una plataforma integral diseñada para implementar la computación cuántica en entornos reales. La compañía ha implementado comercialmente varias generaciones de sistemas cuánticos basados en la consolidada arquitectura QCCD, la cual ha adaptado con diseños y capacidades innovadoras para alcanzar los niveles de precisión más altos de la industria, basados en la fidelidad promedio de las puertas de dos cúbits[1], Quantinuum mantiene una colaboración activa con líderes del mercado en los sectores farmacéutico, de ciencia de materiales, servicios financieros, gobierno e industria. La compañía cuenta con una plantilla global de aproximadamente 700 empleados, incluyendo destacados científicos e investigadores. Más del 70% de su equipo tecnológico posee doctorados o masters. La sede central de Quantinuum se encuentra en Broomfield, Colorado, y cuenta con instalaciones adicionales en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Qatar y Singapur.

Si desea más información visite la página web www.quantinuum.com.

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[1] A fecha de 31 de diciembre de 2025.