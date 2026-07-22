QuantinuumとSoftBank Corp.、フォールトトレラント時代に向けた量子コンピューティングの実用的な活用事例の拡大に関する共同ホワイトペーパーを発表

両社、量子化学とグラフ解析における商業的意義のある量子コンピューティング活用事例をQuantinuumのハードウェアロードマップに照らして整理した共同ホワイトペーパーを発表。

量子ハードウェアとアルゴリズムの進歩によって、産業用途での実用化が可能になる時期がどのように変わり得るかを評価するための枠組みを提示。

SoftBank Corp.とQuantinuum、将来の量子AIデータセンターサービスと関連ビジネスモデルの検討にこのロードマップを活用。

東京およびコロラド州ブルームフィールド, 2026年7月21日 /PRNewswire/ -- Quantinuum（NASDAQ：QNT）とSoftBank Corp. （以下「SoftBank」）は、商業的意義のある2つの量子コンピューティング応用分野をQuantinuumのハードウェアロードマップに照らして整理した共同ホワイトペーパー「Quantum Computing Frontiers」を発表しました。この分析では、量子ハードウェアとアルゴリズムの進歩によって、これらの応用分野が産業用途で実用化される時期がどのように変わり得るかを検証しています。

本ホワイトペーパーでは、SoftBankがQuantinuumのシステムを活用して積極的に研究を進めている次の2つの代表的な応用分野に焦点を当てています：新材料の発見とエネルギー研究のための量子化学、および通信分野の不正検知を含む大規模グラフ解析のためのトポロジカルデータ解析です。著者らは、Quantinuumが公表したハードウェアロードマップを基準に、これら2つの応用分野の拡張性を評価し、今後見込まれるハードウェア性能の向上とアルゴリズムの進歩によって、将来の産業用途がどのように商用化可能な段階に達し得るかを検証しています。

この活用事例のロードマップを基に、本ホワイトペーパーでは、量子コンピューティング、AI、高性能コンピューティングを将来のコンピューティングインフラにどのように統合できるかについても検討しています。また、ハードウェアが世代を重ねて進歩することで、将来の量子AIデータセンターサービスと関連ビジネスモデルの検討にどのような示唆が得られるかについても考察しています。これらのサービスとビジネスモデルは、昨年発表されたQuantinuumとSoftBankの提携における重点分野の一つです。

QuantinuumのApplications Groupゼネラルマネージャー、Duncan Jonesは、次のように述べています。「本研究から得られる重要な示唆は、量子コンピューティングがどの領域から価値を生み出せるかを探るために、組織が大規模なフォールトトレラントシステムの実現を待つ必要はないということです。量子化学やグラフ解析などの分野で、現在のシステムを活用してアプリケーションを開発し、ベンチマーク評価を行い、改良を重ねることで、企業は量子技術が活用される次世代のコンピューティングに必要な技術面・運用面の態勢を整えることができます。」

SoftBank Corp.の常務執行役員兼CTO、Ryuji Wakikawaは、次のように述べています。「問題はもはや、量子コンピューティングが価値をもたらし得るかどうかではなく、ハードウェアがどの成熟段階に達した時点で、どの種類の問題を処理できるようになるかということです。しかし、ハードウェアの進歩は、それに見合う量子アルゴリズムの進歩と、量子システムとAIおよび高性能コンピューティングとの統合によって補完されなければならないと考えています。」

本ホワイトペーパーでは、明示された前提条件の下で、代表的なアプリケーション、技術の成熟度、潜在的な市場機会が時間の経過とともにどのように推移し得るかを示すシナリオを取り上げています。本ホワイトペーパーの分析は、市場が今後どのように変化し得るかを理解するための概念的枠組みとして提示されており、財務上の指針や予測に当たるものではありません。これらの分析は、将来の技術開発に関する議論に資することを目的としており、商用化、インフラ投資、製品、サービス、財務実績に関する確約を示すものと解釈されるべきではありません。

ホワイトペーパー全文は、SoftBankおよびQuantinuumの各ウェブサイトからダウンロードできます。

SoftBank Corp.について

SoftBank Groupの経営理念「情報革命で人々を幸せに（Information Revolution – Happiness for everyone）」に基づき、SoftBank Corp. （東証：9434）は、日本国内外で通信・IT事業を展開しています。SoftBank Corp.は、強固な事業基盤を生かし、成長戦略「Activate AI for Society」に沿って、全ての事業でAIの可能性を起動させ、社会への実装を推進することを目指しています。SoftBankは、通信事業をさらに成長させるとともに、次世代社会インフラ（Next-generation Social Infrastructure）の提供者となることを目指し、AIコンピューティングインフラとAI・クラウドサービス事業を拡充しています。詳細は、https://www.softbank.jp/en/corp/をご覧ください。

Quantinuumについて

Quantinuum（NASDAQ：QNT）は、量子コンピューティングを実環境に導入できるよう設計されたフルスタックプラットフォームを提供する、量子コンピューティング分野のリーディングカンパニーです。同社は、実績あるQCCDアーキテクチャを基盤とする複数世代の量子システムを商用展開しており、同アーキテクチャに独自の設計と機能を取り入れることで、平均2量子ビットゲート忠実度に基づく業界最高水準の精度を達成しています。[1]Quantinuumは、製薬、材料科学、金融サービス、政府機関および産業市場の各分野で、市場をリードする企業・機関と積極的に連携しています。同社は、トップクラスの科学者や研究者を含む約700人の従業員を世界各地で擁しています。同社の技術チームのメンバーの70％超が博士号または修士号を取得しています。Quantinuumの本社はコロラド州ブルームフィールドにあり、このほか米国、英国、ドイツ、日本、カタール、シンガポールにも拠点があります。

詳しくは、www.quantinuum.comをご覧ください。

将来予想に関する記述についての注意事項

本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法に定義される「将来予想に関する記述」とみなされる可能性のある一定の記述が含まれています。将来予想に関する記述には、過去の事実ではないすべての記述が含まれます。「予想する（anticipate）」、「想定する（assume）」、「考える（believe）」、「継続する（continue）」、「～する可能性がある（could）」、「推定する（estimate）」、「予想する（expect）」、「意図する（intend）」、「～する可能性がある（may）」、「計画する（plan）」、「潜在的な（potential）」、「予測する（predict）」、「見込む（project）」、「将来の（future）」、「～する予定である（will）」、「目指す（seek）」、「予見可能な（foreseeable）」といった文言、これらの文言の否定形、または同様の用語や表現は、将来予想に関する記述であることを示すものです。本リリースに含まれる将来予想に関する記述は、当社の事業、市場、製品、サービスおよび価格に影響を及ぼす経済上、競争上、政府関連および技術上の要因など（ただし、これらに限定されません）を含む、数多くの重大なリスクおよび不確実性の影響を受けます。本リリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、当社の事業、市場、製品、サービスおよび価格に影響を及ぼす経済上、競争上、政府関連および技術上の要因など（ただし、これらに限定されません）を含む、数多くの重大なリスクおよび不確実性の影響を受けます。新たな要因は随時生じるため、Quantinuumがそのすべてを予測することはできません。将来予想に関する記述はいずれも、それが行われた日付時点の内容に限られます。また、法律で義務付けられている場合を除き、Quantinuumは、新たな情報、将来の出来事、その他の事由の結果であるかを問わず、将来予想に関する記述を更新または修正する義務を負いません。

[1]2025年12月31日現在。

SOURCE Quantinuum